Nepal Gen Z protest : నేపాల్‌లో 26 సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై నిషేధం విధించడంతో జరిగిన నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. నిరసనకారులు పార్లమెంటు భవనంలోకి చొచ్చుకుపోయారు. పోలీసులతో ఘర్షణ జరిగింది. దీంతో 9 మంది మృతి చెందగా, 80 మంది గాయపడ్డారు.

Nepal Gen Z protest: నేపాల్‌లో సోషల్ మీడియాపై నిషేధానికి వ్యతిరేకంగా తీవ్ర నిరసనలు జరుగుతున్నాయి. నిరసనకారులు, పోలీసుల మధ్య హింసాత్మక ఘర్షణలు జరిగాయి. దీని కారణంగా 9 మంది మరణించారు, అలాగే, 80 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. నిరసనకారులు పార్లమెంట్ భవనంలోకి ప్రవేశించారు. నిరసనల నేపథ్యంలో అక్కడి ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ భవనం ప్రాంతం, ఖాట్మండులోని ఇతర ప్రాంతాలలో కర్ఫ్యూ విధించింది.

 

26 సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై నేపాల్ సర్కారు నిషేధం

నేపాల్‌లో కేపీ శర్మ ఓలి ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 4న ఫేస్‌బుక్, ట్విట్టర్, వాట్సాప్, యూట్యూబ్‌తో సహా 26 సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లను బ్లాక్ చేసింది. సోషల్ మీడియా కంపెనీలు నేపాల్ కమ్యూనికేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖలో నమోదు చేసుకోనందున ప్రభుత్వం ఈ చర్య తీసుకుంది.

దీనికి వ్యతిరేకంగా, సోమవారం రాజధాని ఖాట్మండు వీధుల్లో పెద్ద సంఖ్యలో నిరసనకారులు గుమిగూడారు. వారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తీవ్రంగా నిరసన తెలిపారు. పార్లమెంట్ భవనం సమీపంలో నిరసనకారులు, పోలీసుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. నిరసనకారులు రాళ్లు రువ్వినప్పుడు, పోలీసులు టియర్ గ్యాస్ షెల్స్ ప్రయోగించారు.

ఖాట్మండులో కర్ఫ్యూ

వేలాది మంది యువకులు నిరసనల్లో చేరారు. వారు దీనిని 'జెన్ జెడ్ విప్లవం' అని పేర్కొంటున్నారు. చాలా మంది నిరసనకారులు పోలీసు బారికేడ్లను బద్దలు కొట్టి నిషేధిత ప్రాంతాలలోకి ప్రవేశించారు. ఘర్షణలు తీవ్రమవడంతో, పోలీసులు అనేక చోట్ల కాల్పులు జరిపారు, దీనితో అధికారులు రాజధానిలో కర్ఫ్యూ విధించాల్సి వచ్చింది. పార్లమెంట్ ప్రాంతం, ఖాట్మండులోని ఇతర ప్రధాన ప్రదేశాలలో కర్ఫ్యూ విధించారు.

 

ప్రభుత్వం ఎందుకు సోషల్ మీడియాపై నిషేధం విధించింది?

సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లు రిజిస్టర్ చేసుకోనందున వాటిపై నిషేధం విధించినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. అయితే, నిరసనకారులు దీనిని విమర్శనాత్మక స్వరాలను, వ్యవస్థీకృత భిన్నాభిప్రాయాలను అణచివేయడానికి ఉద్దేశించిన సెన్సార్‌షిప్‌గా చూస్తున్నారు. ఫోన్, ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిపివేసిన తర్వాత కూడా నిరసన ఆగలేదు.

ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన మొదట ఆన్‌లైన్‌లో ప్రారంభమైంది. సోమవారం ప్రజలు వీధుల్లోకి వచ్చారు. పరిస్థితిని నియంత్రించడానికి, ప్రభుత్వం ఫోన్, ఇంటర్నెట్‌ను బ్లాక్‌ఆఫ్ చేసింది. దీంతో నిరసనకారులు టిక్‌టాక్, రెడ్డిట్ వంటి ప్రత్యామ్నాయ వేదికలను ఆశ్రయించారు. నిరసన మైతిఘర్ మండల నుండి ప్రారంభమై పార్లమెంటు భవనం వైపు సాగింది.

నిరసనకారులు పార్లమెంటు దగ్గరకు చేరుకున్నప్పుడు, పోలీసులు బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే, ఇవి నిరసనకారులను అడ్డుకోలేకపోయాయి. అధికారులు టియర్ గ్యాస్, వాటర్ ఫిరంగులను ప్రయోగించారు. ఈ గందరగోళం మధ్య, కొంతమంది నిరసనకారులు పార్లమెంటు ఆవరణలోకి ప్రవేశించారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి. వీటిలో, టియర్ గ్యాస్ గుండ్లు గాల్లోకి ఎగురుతూ కనిపిస్తున్నాయి. నిరసనకారులు పోలీసులపై రాళ్లు, వాటర్ బాటిల్స్ విసిరిన వీడియోలు కూడా వైరల్ గా మారాయి.

చాలా మంది నిరసనకారులు పాఠశాల, కళాశాల యూనిఫామ్‌లలో ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు. వారు "స్వేచ్ఛగా మాట్లాడటం మన హక్కు, పన్ను చెల్లింపుదారుల డబ్బు ఎక్కడికి పోయింది?" వంటి నినాదాలు ఉన్న జెండాలు, ప్లకార్డులతో నిరసన తెలిపారు.