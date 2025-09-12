Ind USA: భారత్–అమెరికా మధ్య వాణిజ్య, టారిఫ్ వివాదం కొనసాగుతున్న సమయంలో భారత్కు కాబోయే అమెరికా రాయబారి సెర్గీ గోర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరుదేశాల సంబంధాల దిశపై ఆయన స్పష్టమైన అభిప్రాయాలు వెల్లడించారు.
భారత్ను చైనా నుంచి దూరం చేయాలన్న యూఎస్ లక్ష్యం
సెర్గీ గోర్ ప్రకారం, భారత్ను చైనాకు దూరంగా ఉంచి అమెరికాకు మరింత దగ్గర చేయడమే తమ ప్రాధాన్యమని తెలిపారు. చమురు, పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు, ఎల్ఎన్జీకి భారత్ను ప్రధాన మార్కెట్గా మార్చాలని అమెరికా కోరుకుంటోందని చెప్పారు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు జరుగుతున్న వాణిజ్య చర్చలే ఉదాహరణ అన్నారు.
భారత మార్కెట్పై అమెరికా దృష్టి
భారత్లో మధ్యతరగతి ప్రజల సంఖ్య అమెరికా మొత్తం జనాభా కంటే ఎక్కువగా ఉందని గోర్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ విస్తృతమైన వినియోగదారుల మార్కెట్ అమెరికాకు అపారమైన అవకాశాలను అందిస్తుందని ఆయన చెప్పారు. త్వరలోనే రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
రాబోయే సమావేశాలు, ఒప్పందాలపై చర్చలు
సెర్గీ గోర్ ప్రకారం, భారత వాణిజ్య మంత్రి పీయూష్ గోయల్తో పాటు ఇతర ప్రతినిధులు అమెరికా పర్యటనకు రావాల్సి ఉందని చెప్పారు. వారు అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి జామిసన్ గ్రిర్తో సమావేశం నిర్వహించనున్నారని తెలిపారు. ఈ చర్చల్లో పరస్పర ప్రయోజనకరమైన వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేశారు.
నవంబరులో ట్రంప్ భారత్ పర్యటన..?
నవంబరులో జరగనున్న క్వాడ్ దేశాధినేతల సదస్సుకు అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ భారత్కు రావచ్చని గోర్ తెలిపారు. ఈ పర్యటనపై ఇంకా చర్చలు జరుగుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
జీ7 దేశాలపై ఒత్తిడి, భారత్పై సుంకాల ప్రభావం
ఇదిలా ఉండగా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో రష్యాపై ఒత్తిడి పెంచడానికి అమెరికా కొత్త వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తోంది. అందులో భాగంగా భారత్, చైనాలపై 50% నుంచి 100% వరకు సుంకాలు విధించే అంశంపై జీ7 దేశాలకు ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ అంశంపై జీ7 ఆర్థిక మంత్రులు వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో చర్చించినట్లు ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ వెల్లడించింది.