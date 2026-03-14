వేసవిలో కూడా తాజాగా, ఆరోగ్యకరమైన ఆకుకూరలు తినాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీ ఇంటి బాల్కనీలోనే వాటిని సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. తోటకూర, మెంతికూర, పాలకూర లాంటివి చాలా వేగంగా, తక్కువ స్థలంలోనే ఎలా పెంచాలో ఇక్కడ చూద్దాం.
ప్రస్తుతం ఆరోగ్యంపై చాలామంది శ్రద్ధ పెడుతున్నారు. దీనికోసం తాజా ఆకుకూరలు, కూరగాయలు చాలా అవసరం. మీ ఇంట్లో చిన్న బాల్కనీ లేదా కాస్త ఖాళీ స్థలం ఉంటే చాలు, రకరకాల ఆకుకూరలను ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా, కొన్ని రకాల ఆకుకూరలు వేసవిలో కూడా బాగా పెరుగుతాయి. ఇంట్లో పెంచినవి కాబట్టి తాజాగా ఉండటమే కాదు, రసాయనాలు లేకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.
తోటకూర
వేసవిలో పెంచుకోవడానికి అనువైన ఆకుకూరల్లో తోటకూర ఒకటి. ఇది వేగంగా పెరుగుతుంది. దీన్ని కుండీల్లో లేదా గ్రో బ్యాగ్స్లో ఈజీగా పెంచవచ్చు. విత్తనాలు నాటి, రోజూ నీళ్లు పోస్తే చాలు, కొన్ని వారాల్లోనే పచ్చని ఆకులు రెడీ అయిపోతాయి. తోటకూరలో పోషకాలు ఎక్కువ. దీన్ని పప్పులో, మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కర్రీలో లేదా పరోఠాలలో వాడుకోవచ్చు.
మెంతికూర
బాల్కనీలో పెంచుకోవడానికి మెంతికూర మరో మంచి ఆప్షన్. దీని విత్తనాలు తొందరగా మొలకెత్తుతాయి. మొక్కలు కూడా తక్కువ స్థలంలో బాగా పెరుగుతాయి. కాస్త ఎండ, రోజూ నీళ్లు అందిస్తే చాలు, మెంతి మొక్కలు వేగంగా పెరుగుతాయి. దీని ఆకులు కొంచెం చేదుగా ఉన్నా, ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.
పాలకూర
పాలకూరలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీన్ని కుండీల్లో సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. దీనికి తేలికైన, సారవంతమైన మట్టి వాడాలి. రోజూ నీళ్లు, కొద్దిగా ఎండ తగిలితే పాలకూర మొక్కలు ఫాస్ట్గా పెరుగుతాయి. కొద్ది రోజుల్లోనే దీని తాజా ఆకులను కూరల్లో, సూప్లలో లేదా సలాడ్స్లో వాడుకోవచ్చు.
లేత ఆవాల ఆకులు
ఆవాల ఆకులను కూడా ఇంట్లో పెంచుకోవచ్చు. కుండీలో విత్తనాలు వేయగానే మొక్కలు తొందరగా మొలకెత్తుతాయి. సాధారణంగా ఆవాలు చల్లని వాతావరణంలో బాగా పెరుగుతాయి, కానీ వేసవి మొదటి నెలల్లో దీని లేత ఆకులను కోసుకోవచ్చు. ఈ ఆకుల రుచి కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది.
ఎర్ర తోటకూర
ఎర్ర తోటకూర, వేసవిలో పెంచుకోవడానికి ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్. దీని ఎరుపు, ఆకుపచ్చ ఆకులు చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. దీన్ని పెంచడానికి పెద్దగా శ్రమ పడక్కర్లేదు. రోజూ నీళ్లు, సరిపడా ఎండ తగిలితే చాలు, వేగంగా పెరుగుతుంది. ఎర్రతోట ఆకులలో బోలెడు పోషకాలు ఉంటాయి.
ఎండ నుంచి మొక్కలను ఎలా కాపాడుకోవాలి?
- ఉదయం, సాయంత్రం మాత్రమే నీళ్లు పోయాలి. మధ్యాహ్నం ఎండలో నీళ్లు పోస్తే మొక్కల వేర్లు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది.
- నేరుగా ఎండ తగలనివ్వద్దు. ఉష్ణోగ్రత 45°Cకి చేరినప్పుడు, మొక్కలను 'షేడ్ నెట్' కింద లేదా ఏదైనా పలుచని బట్ట అడ్డుపెట్టి కాపాడాలి. ఇలా చేస్తే ఆకులు వాడిపోకుండా ఉంటాయి.
- మట్టిలో తేమ ఉండేలా చూసుకోవాలి. పూర్తిగా ఆరిపోనివ్వకూడదు. మట్టి తేమగా ఉంటే ఆకుకూరలు తాజాగా, పచ్చగా ఉంటాయి.
- మల్చింగ్ వాడాలి. మట్టిపైన ఎండుటాకులు లేదా గడ్డిని ఒక పొరలా వేయడం వల్ల తేమ ఎక్కువసేపు నిలిచి ఉంటుంది, మొక్కలు వేడి నుంచి సురక్షితంగా ఉంటాయి.
- కుండీలను చల్లగా ఉండే చోట పెట్టాలి. కుండీలను నేరుగా నేల మీద లేదా వేడిగా ఉండే పైకప్పు మీద పెట్టొద్దు. వాటిని స్టాండ్ లేదా చెక్క పలకల మీద ఉంచడం మంచిది.
- సేంద్రియ ఎరువులు వాడాలి. ప్రతి 10-15 రోజులకు ఒకసారి వర్మీకంపోస్ట్, లేదా పశువుల ఎరువు వేస్తే మొక్కలు బలంగా ఉండి, ఆకులు వేగంగా పెరుగుతాయి.
- ఎండిన ఆకులను తీసేయాలి. ఎప్పటికప్పుడు మొక్కలపై ఉన్న పసుపు రంగు లేదా ఎండిన ఆకులను తీసేస్తూ ఉంటే, కొత్త ఆకులు వేగంగా వస్తాయి.