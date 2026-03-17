Face Glow: ఇదొక్కటి రోజూ ముఖానికి రాస్తే..మీ ముఖం మెరిసిపోతుంది..!
Face Glow: ముఖంపై ఒక చిన్న మచ్చ కూడా లేకుండా , ముఖం మెరుస్తూ కనిపించాలని కోరుకుంటున్నారా? మనం ఇంట్లో ఈజీగా లభించే వాటితోనే అది సాధ్యమౌతుందని మీకు తెలుసా?
Korean Glass skin
కొరియన్లలా మెరిసే చర్మం (Korean Glass Skin) కావాలని ప్రతి అమ్మాయి కోరుకుంటుంది. అయితే.. అలాంటి స్కిన్ రావాలి అంటే..ఖరీదైన క్రీములు ముఖానికి రాయాలి అనే భావన చాలా మందిలో ఉంటుంది. అంతేకాదు.. దానికి తగినట్లు.. మార్కెట్లోకి కూడా చాలా రకాల క్రీములు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే.. వాటితో మీరు కోరుకున్న గ్లాసీ స్కిన్ రాదు. కానీ.. మనకు చాలా సులభంగా ఇంట్లో లభించే వాటిని రాయడం వల్ల.. మీ ముఖాన్ని కూడా కొరియన్స్ స్కిన్ లా మార్చుకోవచ్చు. అదెంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
బియ్యంతో మ్యాజిక్...
ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో బియ్యం ఉంటాయి. కేవలం ఆ బియ్యంతోనే మన అందాన్ని పెంచుకోవచ్చు. బియ్యంలో విటమిన్ ఈ, ఫెరులిక్ యాసిడ్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని మృదువుగా మార్చడమే కాకుండా.. వయసు రీత్యా వచ్చే ముడతలను కూడా తగ్గిస్తాయి. అయితే.. ఈ బియ్యాన్ని మనం ఎలా ముఖానికి వాడాలో మాత్రం తెలుసుకోవాల్సిందే..
1.రైస్ వాటర్ టోనర్ ( Rice Water Toner)
రైస్ వాటర్ టోనర్ వాడటం వల్ల చర్మ రంధ్రాలను దగ్గరకు చేసి, ముఖంపై జిడ్డును తగ్గిస్తుంది. దీని కోసం.. అర కప్పు బియ్యాన్ని కడిగి, దానిలో అరకప్పు నీటిని పోసి అరగంట పాటు నానపెట్టాలి. ఈ నీటిని బాటిల్ లో వడగట్టి.. స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ నీటిని ప్రతిరోజూ ముఖం కడుక్కున్న తర్వాత.. కాటన్ తో ఈ నీటిని టోనర్ లా అప్లై చేయాలి. ఇలా రోజూ చేయడం వల్ల చర్మానికి సహజంగా మెరుపు వస్తుంది.
2. రైస్ ఫేస్ ప్యాక్ (Rice Face Pack)
టానింగ్, పిగ్మెంటేషన్ , మొటిమల మచ్చలను తగ్గించడానికి ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
కావలసినవి: 2 చెంచాల బియ్యం పిండి, 1 చెంచా పెరుగు, కొద్దిగా తేనె.
తయారీ: ఈ మూడింటిని కలిపి పేస్ట్లా చేయండి. ముఖానికి పట్టించి 15 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వండి.
వాడకం: తర్వాత కొద్దిగా నీటితో ముఖాన్ని తడిపి, మృదువుగా స్క్రబ్ చేస్తూ కడిగేయండి.
వారానికి ఎన్నిసార్లు?: ఈ ఫేస్ ప్యాక్ను వారానికి 2 నుండి 3 సార్లు మాత్రమే వాడాలి. రోజూ ఫేస్ ప్యాక్ వాడటం వల్ల చర్మం పొడిబారిపోయే (Dry skin) అవకాశం ఉంది. రెగ్యులర్ గా వీటిని వాడటం వల్ల మీ చర్మం మెరుస్తూ కనపడుతుంది.