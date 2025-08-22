రోజూ ఈ గింజలు గుప్పెడు తింటే... ఒత్తైన జుట్టు మీ సొంతం..!
గుమ్మడి గింజల్లో మన జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే ముఖ్యమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు, పోషకాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా జింక్, ఐరన్, మెగ్నీషియం, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
జుట్టుకు కావాల్సింది ఇదే..
ఒత్తైన, పొడవాటి జుట్టు కావాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. దాని కోసం వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసే వాళ్లు చాలా మంది ఉంటారు. అయితే.. జుట్టు మంచిగా పెరగాలంటే.. ఖరీదైన నూనెలు, షాంపూలు వాడటం ఎంత అవసరమో... జుట్టుకు సరైన పోషకాలు అందించడం కూడా అంతే అవసరం. సరైన పోషకాలు లభించాలంటే.. ఆ పోషకాలు ఉన్న ఫుడ్ కచ్చితంగా తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా జుట్టు పెరుగుదలకు రెగ్యులర్ గా ఒక ఫుడ్ తీసుకుంటే చాలు... అదే గుమ్మడి గింజలు.
గుమ్మడి గింజల్లో పోషకాలు..
గుమ్మడి గింజల్లో మన జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే ముఖ్యమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు, పోషకాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా జింక్, ఐరన్, మెగ్నీషియం, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడతాయి. ముఖ్యంగా జింక్.. జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంలో బాగా సహాయం చేస్తాయి.
జుట్టు పెరుగుదలను ప్రేరేపించే గుమ్మడి గింజలు...
గుమ్మడి గింజల్లో కుకుర్బిటాసిన్ అనే ప్రత్యేకమైన అమైనో యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది జుట్టు కుదుళ్లను పునరుజ్జీవింప చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా, గుమ్మడి గింజలలో అధిక ప్రోటీన్ కంటెంట్ కెరాటిన్ ఉత్పత్తికి మద్దతు ఇస్తుంది. సహజంగా జుట్టు ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇచ్చే ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారం కోసం చూస్తున్న వారికి గుమ్మడి గింజలు బెస్ట్ ఆప్షన్.
జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది:
హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల జుట్టు రాలడం సంభవించవచ్చు. ముఖ్యంగా, డైహైడ్రోటెస్టోస్టెరాన్ (DHT) అనే హార్మోన్ జుట్టు కుదుళ్లను కుంచించుకుపోతుంది. జుట్టు రాలడానికి కారణమవుతుంది. గుమ్మడికాయ గింజల నూనె DHT-నిరోధించే లక్షణాలను కలిగి ఉంది, ఇది జుట్టు రాలడంతో బాధపడేవారికి సహజ నివారణగా మారుతుంది.
కెరాటిన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది:
కెరాటిన్ మీ జుట్టును బలంగా మార్చే ప్రాథమిక ప్రోటీన్. దీని ఉత్పత్తికి ప్రోటీన్, జింక్ , బయోటిన్ వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు అవసరం. గుమ్మడి గింజలు వంటి బయోటిన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలను మీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల జుట్టు ఆరోగ్యానికి తోడ్పడటానికి గొప్ప సహజ మార్గం. బలమైన, ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు కోసం ప్రజలు తమ రోజువారీ పోషక అవసరాలను తీర్చడానికి బయోటిన్ సప్లిమెంట్లను కూడా తీసుకోవచ్చు.
జుట్టు ఆరోగ్యానికి మొక్కల ఆధారిత ఆహారం:
మీరు జుట్టు పెరుగుదలకు సహజ ప్రోటీన్ మూలం కోసం చూస్తున్నట్లయితే, గుమ్మడికాయ గింజలు ఒక గొప్ప ఎంపిక.ఎందుకంటే వాటిలో తొమ్మిది ముఖ్యమైన అమైనో ఆమ్లాలు ఉంటాయి.
మీ ఆహారంలో గుమ్మడి గింజలను ఎలా జోడించాలి?
మరి, ఈ గుమ్మడి గింజలను ఎలా తీసుకుంటే.. మీ జుట్టు అందంగా మారుతుందో తెలుసుకోవడం కూడా చాలా అవసరం. ఈ గింజలను మనం వేయించుకొని స్నాక్స్ లాగా తినవచ్చు. అదనపు ప్రోటీన్ కోసం స్మూతీలో కూడా జోడించుకోవచ్చు. సలాడ్ లో కలిపి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎలా తీసుకున్నా.. రోజూ తీసుకోవడం వల్ల మీ జుట్టు మాత్రం అందంగా మారడం పక్కా