Hair Growth: కొబ్బరి నూనె కాదు.. ఈ నూనె వాడితే బట్టతలపై కూడా జుట్టు రావడం తథ్యం..!
సహజంగా జుట్టుకు అందరూ కొబ్బరి నూనె వాడుతూ ఉంటారు. అయితే, కొబ్బరి నూనెకు బదులుగా మీరు ఆలివ్ ఆయిల్ వాడితే.. మీ జుట్టు మరింత ఒత్తుగా, అందంగా మారుతుందని మీకు తెలుసా?
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
Hair Care
ఈ రోజుల్లో స్త్రీ, పురుషులు అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ జుట్టు రాలే సమస్యతో బాధపడుతున్నవారే. చిన్న వయసులోనే బట్టతల వస్తోందని బాధపడేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు మార్కెట్లో దొరికే ఖరీదైన నూనెలు, షాంపూలు వాడుతుంటారు. అయినా సరే మీ సమస్య తగ్గడం లేదా అయితే.. కేవలం ఒకే ఒక్క నూనె వాడితే.. ఈ జుట్టు రాలే సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు. మరి, ఆ నూనె ఏంటి? దానిని ఎలా వాడాలి అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
జుట్టు పెరుగుదలకు ఆలివ్ నూనె...
సహజంగా జుట్టుకు అందరూ కొబ్బరి నూనె వాడుతూ ఉంటారు. అయితే, కొబ్బరి నూనెకు బదులుగా మీరు ఆలివ్ ఆయిల్ వాడితే.. మీ జుట్టు మరింత ఒత్తుగా, అందంగా మారుతుందని మీకు తెలుసా? అవును. మన జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి కావాల్సిన పోషకాలు ఈ ఆలివ్ నూనెలో ఉన్నాయి. ఈ నూనెలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు మూలాలను బలోపేతం చేయడానికి, తలకు మంచి రక్త ప్రసరణ పెంచడానికి సహాయపడతాయి ఇది జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఆలి నూనె కొంచెం మందంగా ఉంటుంది కాబట్టి... దీనిని కేవలం మసాజ్ చేయడానికి మాత్రమే అప్లై చేయాలి.
ఆలివ్ నూనెతో మసాజ్ ఎలా చేయాలి.?
ఆలివ్ నూనెను వేడి చేసి తలకు అప్లై చేసి బాగా మసాజ్ చేయడం వల్ల తలకు రక్త ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలను ప్రేరేపిస్తుంది. దీని కోసం, ఒక చిన్న గిన్నెలో 2 చెంచాల ఆలివ్ నూనెను పోసి వేడి చేయండి. గోరువెచ్చగా అయ్యే వరకు వేడి చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు, నూనెను మీ చేతివేళ్లతో తాకి, తలకు అప్లై చేసి బాగా మసాజ్ చేయండి. ఆలివ్ నూనెను అప్లై చేసి, షవర్ క్యాప్ ధరించి, ఉదయం తేలికపాటి హెర్బల్ షాంపూతో తలస్నానం చేయండి. వారానికి రెండుసార్లు ఇలా చేయడం వల్ల మీ జుట్టు వేగంగా పెరుగుతుంది. మంచిగా మెరుస్తూ కూడా కనపడుతుంది.
హెయిర్ మాస్క్
ఆలివ్ నూనె, కోడి గుడ్డుతో హెయిర్ మాస్క్ వేయడం వల్ల మీ జుట్టు వేగంగా పెరుగుతుంది. ఆలివ్ నూనెలోని కొవ్వు ఆమ్లాలు మీ జుట్టును మృదువుగా, మెరిసేలా చేస్తాయి. అదేవిధంగా, గుడ్లలోని ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ప్రోటీన్లు జుట్టు మూలాలను బలోపేతం చేస్తాయి. ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తాయి. మీకు గుడ్డు వాసన నచ్చకపోతే, మీరు హెయిర్ ప్యాక్ చేయడానికి గుడ్డులోని తెల్లసొనను మాత్రమే ఉపయోగించవచ్చు. ఈ హెయిర్ ప్యాక్ను మీ తలపై అప్లై చేసి అరగంట పాటు అలాగే ఉంచండి, తర్వాత హెర్బల్ షాంపూతో కడగాలి.
కొబ్బరి నూనె
ఆలివ్ నూనెను నేరుగా నెత్తికి అప్లై చేయడానికి బదులుగా, కొబ్బరి నూనెతో కలపడం వల్ల అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. దీని కోసం.. ఆలివ్ నూనె , కొబ్బరి నూనెను సమాన మొత్తంలో తీసుకొని, వేడి చేసి, తల నుండి చివర్ల వరకు అప్లై చేసి బాగా మసాజ్ చేయండి. మీరు ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేస్తే, మీరు మంచి మార్పును చూస్తారు.
కలబంద, ఆలివ్ ఆయిల్..
పొడి జుట్టు సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది ఉత్తమ ఎంపిక. దీని కోసం, ఒక గిన్నెలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆలివ్ ఆయిల్ , 2 టేబుల్ స్పూన్ల కలబంద జెల్ కలిపి తల నుండి చివర్ల వరకు అప్లై చేయండి. వారానికి రెండు లేదా మూడు సార్లు ఇలా చేయడం వల్ల మీ జుట్టు వేగంగా పెరుగుతుంది.
తలస్నానానికి ముందు నూనె..
సాధారణంగా, చాలా మంది తలస్నానం చేసే ముందు జుట్టుకు నూనె రాసుకుంటారు. కానీ మీరు ఇతర నూనెలకు బదులుగా ఆలివ్ నూనెను ఉపయోగిస్తే, మీరు మంచి ఫలితాలను చూస్తారు. దీని కోసం, తలస్నానం చేయడానికి అరగంట ముందు మీ జుట్టుకు ఆలివ్ నూనెను అప్లై చేసి మసాజ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత తలస్నానం చేయాలి. అది కూడా సల్ఫేట్ లేని షాంపూని ఎంచుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మీ జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది.