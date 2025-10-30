Moringa: మునగాకు ఇలా తీసుకుంటే... ఒక్క వెంట్రుక కూడా రాలదు..!
Moringa: మునగాకు ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదో స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆరోగ్యాన్ని మాత్రమే కాదు.. అందాన్ని పెంచడంలోనూ ఈ మునగాకు మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా జుట్టు అందంగా మారడానికి అద్భుతంగా పని చేస్తుంది
జుట్టు అందంగా ఆరోగ్యంగా కనిపించాలి అంటే... దానికి సరైన పోషకాలు అందాలి. అలాంటి పోషకాలు అందించడంలో మునగాకు చాలా సమర్థవంతంగా పని చేస్తుంది. మునగాకు జుట్టుకు అప్లై చేయడం కాకుండా... ఆహారం రూపంలో తీసుకుంటే, జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది. అంతేకాదు, హెయిర్ లాస్ సమస్య కూడా ఉండదు. అయితే.. ఈ మునగాకు ఎలా తీసుకోవాలో మాత్రం కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. దాని కోసం ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం...
మునగాకులో ఉండే పోషకాలు...
మునగాకులో విటమిన్ ఎ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జుట్టును పొడిబారకుండా కాపాడుతుంది. తేమగా, అందంగా కనపడేలా చేస్తుంది. అంతేకాదు, ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి జుట్టు నిర్మాణాన్ని బలోపేతం చేసే కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. దీనిలో ఉండే ఐరన్ కంటెంట్ జుట్టు కుదుళ్లకు ఆక్సీజన్ రవాణా చేయడానికి సహాయపడుతుంది. దీనితో పాటు జుట్టు వేగంగా పెరగడానికి మునగాకులోని జింక్ పని చేస్తుంది.
మునగాకు నూనె ప్రస్తుతం చాలా రకాల బ్యూటీ ఉత్పత్తులలో ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాదు, మీ రోజువారీ ఆహారంలో మునగాకు చేర్చుకోవడం ద్వారా, మీరు జట్టు ఆరోగ్యాన్ని పెంచుకోవచ్చు. దీని ద్వారా, మీరు జుట్టును మాత్రమే కాకుండా మీ మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.
మునగ పొడి:
మునగాకు పొడిని ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే.. హెయిర్ ఫాల్ సమస్య అనేదే ఉండదు. ఎండిన మునగ ఆకులతో తయారు చేసిన ఈ పొడి పాలకూర లాంటి రుచిని కలిగి ఉంటుంది. మీరు ఒక టీస్పూన్ పొడిని స్మూతీ, జ్యూస్ లేదా తేనె కలిపిన వేడి నీటిలో కలిపి త్రాగవచ్చు. మీరు దీన్ని సలాడ్లపై చల్లుకోవచ్చు లేదా మీ రోజువారీ తినే కూరల్లో కూడా భాగం చేసుకోవచ్చు.
ఈ పొడిలోని ప్రోటీన్ , అమైనో ఆమ్లాలు కెరాటిన్ ఉత్పత్తికి దోహదం చేస్తాయి. కెరాటిన్ జుట్టు బలాన్ని, నిర్మాణాన్ని ఇస్తుంది. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది. జుట్టు ఒత్తుగా పెరగడమే కాదు.. సహజమైన మెరుపు కూడా వస్తుంది.
మునగ ఆకు రసం:
తాజాగా తీసిన మునగాకు రసం తాగడం వల్ల కూడా అందమైన జుట్టును పొందవచ్చు. మునగ ఆకులను నీటితో లేదా కొద్దిగా నిమ్మరసంతో రుబ్బి దీనిని తయారు చేయవచ్చు. దీనికి కొద్దిగా చేదు రుచి ఉంటుంది. దీనికి కొద్దిగా తేనె జోడించడం ద్వారా మీరు రుచిని మెరుగుపరచవచ్చు. ఖాళీ కడుపుతో ప్రతిరోజూ 30 నుండి 50 ml త్రాగడం మంచిది.
ఇది శరీరాన్ని నిర్విషీకరణ చేయడంలో సహాయపడుతుంది. మంటను తగ్గించడం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మం లభిస్తుంది. వేగంగా జుట్టు పెరుగుదలను ప్రేరేపిస్తుంది.
దీనితో పాటు, మీరు మునగ రసాన్ని కొబ్బరి నూనె లేదా ఆముదం నూనెతో కలిపి వారానికి ఒకసారి మీ తలపై రుద్దవచ్చు. 30 నిమిషాలు అలాగే ఉంచి, ఆపై తేలికపాటి షాంపూతో కడిగేయండి. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది.