పెదాలు పగలడం, ముఖం పొడిబారడం, అవాంఛిత రోమాలు వస్తున్నాయా? ఇదే కారణం కావచ్చు
ఈ రోజుల్లో చాలా మంది అమ్మాయిలు హార్మోన్ల అసమతుల్యతతో బాధపడుతున్నారు. కేవలం పీరియడ్స్ సరిగా రాకపోతే మాత్రమే ఈ సమస్య ఉందని అనుకుంటారు. కానీ, మన ముఖం చూసి కూడా తెలుసుకోవచ్చు అని మీకు తెలుసా?
జోతిష్య నిపుణులు.. మన చేతిలో రేఖలు, ముఖాన్ని చూసి.. భవిష్యత్తు చెప్పినట్లు... మన ముఖాన్ని చూసి మనం ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నామో తెలుసుకోవచ్చట. ముఖ్యంగా.. మహిళల్లో హార్మోన్లు సరిగా పని చేయకపోతే..దాని తాలుకా లక్షణాలు ముఖంలోనే కనిపించడం ప్రారంభమౌతాయట. మరి, ఆ లక్షణాలేంటో చూద్దాం...
పగిలిన పెదాలు...
నిరంతరం మీ పెదాలు పగులుతున్నాయి అంటే... అది కేవలం వాతావరణంలోని పరిస్థితుల వల్ల మాత్రమే కాదు, ఇది శరీరంలోని తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు సంకేతం కావచ్చు. థైరాయిడ్ , బాడీ డీ హైడ్రేట్ అవ్వడం వల్ల కూడా పెదాలు ఇలా పొడిబారతాయి. విటమిన్ బి లోపం వల్ల కూడా ఇలా జరగొచ్చు.
ముఖం తెల్లగా మారడం...
మీ స్కిన్ సాధారణం కంటే ఎక్కువ పాలిపోయినట్లు గా మారింది అంటే రక్త హీనతకు కారణం కావచ్చు. ఇది తరచుగా థైరాయిడ్ లేదా ఇతర హార్మోన్ల సమస్యలతో ముడిపడి ఉంటుంది. థైరాయిడ్ హార్మోన్ సరిగా పని చేయకపోవడం వల్ల శరీర రక్త ప్రసరణ, ఎర్ర కణాల ఉత్పత్తిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది చర్మ రంగును పాలిపోవడానికి దారితీస్తుంది. కార్టిసాల్ అనే హార్మోన్ రక్త ప్రవాహాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది.
పొడిబారిన, నిర్జీవమైన చర్మం...
మీ చర్మం అకస్మాత్తుగా చాలా పొడిగా, దురదగా , నిర్జీవంగా మారితే, అది థైరాయిడ్ హార్మోన్ లోపం, ముఖ్యంగా థైరాక్సిన్ సంకేతం కావచ్చు. థైరాయిడ్ హార్మోన్లు చర్మం తేమ , సెబమ్ ఉత్పత్తిని నియంత్రిస్తాయి. ఈ హార్మోన్లు తగ్గినప్పుడు, చర్మం దాని సహజ తేమ, మెరుపును కోల్పోతుంది. అదనంగా, ఈస్ట్రోజెన్ తగ్గడం వల్ల చర్మంలో కొల్లాజెన్ తగ్గుతుంది.
జుట్టు రాలడం...
మీ జుట్టు వేగంగా రాలడం లేదా సన్నబడటం గమనించినట్లయితే, దీనికి కారణం థైరాయిడ్ హార్మోన్ అసమతుల్యత లేదా ఆండ్రోజెన్ స్థాయిలు పెరగడం కావచ్చు. మహిళల్లో ఈస్ట్రోజెన్ లేకపోవడం , పురుషులలో టెస్టోస్టెరాన్ పెరగడం కూడా జుట్టు రాలడానికి కారణమవుతుంది. ఈ నష్టం సాధారణంగా తల పైభాగంలో , వెంట్రుకల వద్ద ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.
హార్మోన్లు బ్యాలెన్స్ గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి..?
హార్మోన్ల అసమతుల్యత నుండి ఉపశమనం పొందడానికి, మీరు మొదట మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. హార్మోన్ల అసమతుల్యతను తగ్గించడానికి, జంక్ , నూనె పదార్ధాలు తినకుండా ఉండండి. దీని కోసం, బరువు తగ్గడంతో పాటు, మీరు సరిగ్గా నిద్రపోవాలి. నీరు సరిగా తీసుకోవాలి. హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి.