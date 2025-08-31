వర్షాకాలంలో కిచెన్ ఇలాగే ఉండాలి
కిచెన్ శుభ్రంగా ఉంటేనే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో. అయితే చాలా మందికి కిచెన్ ను ఎలా శుభ్రం చేయాలో తెలియదు. ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే గనుక శుభ్రం చేయడం సులువు అవుతుంది.
చెత్త ఉంచొద్దు
వంటింట్లో పండ్లు, కూరగాయల వ్యర్థాలతో పాటుగా మిగిలిన ఆహార వ్యర్థాలు ఉంటాయి. ఇది కామనే. కాకపోతే వీటిని ఎప్పటికప్పుడు బయటవేయాలి. ఎందుకంటే చెత్త వల్ల ఇంట్లోకి పురుగులు, కీటకాలు, చీమలు వస్తాయి. వీటివల్ల అంటువ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే వంటగదిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. వంటింట్లో తేమ ఉండకుండా చూసుకోవాలి.
తేమ ఉండకూడదు
వంటింట్లో నీళ్లను ఎక్కువగా వాడుతుంటాం. వీటివల్ల వర్షాకాలంలో వంటింట్లో తేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఈ తేమ వల్ల కిచెన్ లో క్రిములు, బ్యాక్టీరియా పెరుగుతాయి. అలాగే దుర్వాసన వస్తుంది. బూజు ఏర్పడుతుంది. అందుకే వంటింట్లో పని అయిపోగానే మంచిగా తుడిచి ఆరబెట్టాలి.
దుర్వాసన
వంటింట్లో మిగిలిపోయిన ఆహారపదార్థాల వల్ల దుర్వాసన వస్తుంది. ఇది కామనే. అయినా వర్షాకాలంలో ఇది మరింత ఎక్కువ అవుతుంది. తేమ ఇందుకు కారణం. అయితే ఈ తేమను లేకుండా చేయడానికి మీకు బేకింగ్ సోడా, ఉప్పు సహాయపడతాయి. ఇందుకోసం ఉఫ్పును, బేకింగ్ సోడాను ఒక గిన్నెలో పోసి ఉంచండి. ఇది తేమను పీల్చుకుంటుంది.
గాలి ప్రసరణ
చాలా మంది కిచెన్ లో కిటికీలను ఎప్పుడూ మూసే ఉంచుతారు. దీనివల్ల వంటింట్లో గాలి ప్రసరణ సరిగగ్గా ఉండదు. దీనివల్ల కిచెన్ లో తేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. బూజు కూడా పెరుగుతుంది. అందుకే వంట పనులు అయిపోగానే మీరు అరగంట పాటు కిచెన్ కిటికీలను, తలుపులను తెరిచి ఉంచాలి.
ఆహార పదార్థాలు
వానాకాలంలో ఫుడ్ తొందరగా పాడవుతుంది. అందుకే వీటిని సరిగ్గా నిల్వ చేయాలి. అలాగే వండిన ఆహారాన్ని ఎక్కువ సేపు బయట నిల్వ చేయకూడదు. పాడైపోయిన ఆహారాలను తినకూడదు.