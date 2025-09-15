Smartphone: ఫోన్ బ్యాటరీ ఎందుకు ఉబ్బుతుంది.? ఉబ్బితే ఏం చేయాలి.?
Smartphone: స్మార్ట్ఫోన్ వాడకం పెరిగిన కొద్దీ బ్యాటరీ సమస్యలు కూడా ఎదురవుతుంటాయి. వాటిలో ఒకటి బ్యాటరీ ఉబ్బడం. చాలాసార్లు ఫోన్ సరిగ్గా పనిచేస్తున్నట్టే కనిపించినా, వెనుక భాగంలో బంప్ ఏర్పడుతుంది. ఇంతకీ ఫోన్ బ్యాటరీ ఎందుకు ఉబ్బుతుందో ఆలోచించారా?
బ్యాటరీ ఉబ్బడానికి కారణాలు
నేటి ఫోన్లలో లిథియం-అయాన్ పాలిమర్ బ్యాటరీలు ఉపయోగిస్తారు. ఇవి లోపల రసాయన పూతతో నిండి ఉండే పలుచని లోహం, ప్లాస్టిక్ పొరలతో తయారవుతాయి. ఈ పొరలు ప్రత్యేకమైన ఎలక్ట్రోలైట్ జెల్లో ఉంటాయి. కాలక్రమంలో ఈ జెల్ క్షీణించి వాయువుగా మారుతుంది. ఆ వాయువు లోపల ఒత్తిడి పెంచి, బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉబ్బేలా చేస్తుంది. దీనివల్లే ఫోన్ వెనుక భాగంలో వాపు కనిపిస్తుంది.
ప్రమాదాలను నిర్లక్ష్యం చేయకండి
బ్యాటరీ వాపు చిన్న సమస్యలా అనిపించినా, ఇది పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీస్తుంది. ఉబ్బిన బ్యాటరీ ఎక్కువ ఛార్జ్ అయితే, పేలిపోవడం లేదా మంటలు చెలరేగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఇలా బ్యాటరీ ఉబ్బిన ఫోన్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపయోగించకూడదు.
వీటికి దూరంగా ఉండాలి.
* ఉబ్బిన బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేయకండి.
* ఇంట్లో మీరే రిపేర్ చేయాలని ప్రయత్నించకండి.
* గ్యాస్ బయటకు వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో బ్యాటరీకి రంధ్రం చేయడం లాంటివి చేయకండి. ఇలా చేస్తే బ్యాటరీ పేలే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
* బ్యాటరీ ఉబ్బినట్లు గమనించిన వెంటనే ఫోన్ను ఆఫ్ చేయండి.
* సురక్షితమైన, గాలి ప్రసరణ ఉండే ప్రదేశంలో ఉంచండి.
* వీలైనంత వరకు బ్యాటరీని డిశ్చార్జ్ అయ్యేలా వదిలేయండి.
* దగ్గరలోని అధికారిక సర్వీస్ సెంటర్ లేదా నిపుణుడి సహాయం తీసుకుని బ్యాటరీని మార్చించండి.
బ్యాటరీ ఉబ్బకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి.?
* బ్యాటరీ ఉబ్బకుండా ఉండాలంటే ఎప్పుడూ ఒరిజినల్ ఛార్జర్ వాడాలి.
* ఫోన్ని ఎక్కువ సేపు ఛార్జింగ్లో పెట్టకూడదు.
* అధిక వేడి తాకకుండా జాగ్రత్తపడాలి.
* ఇలా చేస్తే ఫోన్ జీవితకాలం పెరగడమే కాకుండా, మీకు కూడా భద్రత లభిస్తుంది.