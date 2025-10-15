- Home
IMD Rain Alert : రుతుపవనాలు నిష్క్రమించాయి… అంటే వర్షాకాలం ముగిసినట్లే. కానీ తెలుగు రాష్ట్రాలను వర్షాలు వదల బొమ్మాళి వదల అంటూ పట్టుకున్నాయి. మరి అక్టోబర్ మొత్తం ఈ అల్లకల్లోలం తప్పదా?
అక్టోబర్ లోనూ ఆగని వర్షాలు
IMD Rain Alert : భారతదేశం నుండి నైరుతి రుతుపవనాలు పూర్తిగా నిష్క్రమించినట్లు భారత వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది. అంటే అధికారికంగా నేటితో వర్షాకాలం ముగిసినట్లే... శీతాకాలం ప్రారంభమైనట్లే. కానీ వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండటంతో మరికొన్నిరోజులు దేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఇలాంటి వాటిలో తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా ఉన్నాయి.
వాయుగుండాల గండముందా?
తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఈ అక్టోబర్ లో కూడా వర్షాలు కొనసాగుతాయని ఐఎండి చెబుతోంది. ఇప్పటికే ఏర్పడుతున్న వరుస ఉపరితల ఆవర్తనాల ప్రభావంతో మోస్తరు నుండి అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇకపై కూడా వాతావరణ పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే... బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనాలు, వాయుగుండాలు వంటివి ఏమైనా ఏర్పడితే భారీ నుండి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పటికయితే మోస్తరు వర్షాలు మాత్రమే కొనసాగుతున్నాయి.
నేడు ఏపీలో భారీ వర్షాలు
నేడు (అక్టోబర్ 15, బుధవారం) ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరిస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో కొన్నిప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. ఈ జిల్లాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఏపీఎస్డిఎంఏ హెచ్చరించింది.
ఈ ఏపీ జిల్లాల్లో కూడా పిడుగులు
పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ప్రకటించింది. అందుకే వర్షసమయంలో చెట్లకింద, పెద్దపెద్ద హోర్డింగ్, తాత్కాలిక నిర్మాణాల వద్ద ఉంటే ప్రమాదాలు జరిగే ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని సూచిస్తున్నారు విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్.
ఈ తెలంగాణ జిల్లాల్లోనూ వర్షాలు
తెలంగాణలో కూడా బుధవారం ఉదయంవరకు భూపాలపల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, హైదరాబాద్, మేడ్చల్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి జిల్లాల్లో వర్షాలు కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. అలాగే అక్టోబర్ 15 సాయంత్రం నుండి అక్టోబర్ 16 ఉదయం వరకు ఆదిలాబాద్, కొమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి జిల్లాలో ఉరుములు మెరుపులు, పిడుగులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
1200 यूटीसी पर आधारित तेलंगाना का 7-दिवसीय पूर्वानुमान (रात) और शाम का अनुमान 2030 बजे IST पर जारी किया गया /7-day forecast(NIGHT) of TELANGANA based on 1200 UTC issued at 2030 hours IST Dated :14-10-2025 pic.twitter.com/hH2qKmOZKz
— Meteorological Centre, Hyderabad (@metcentrehyd) October 14, 2025