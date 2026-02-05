- Home
- Weather Alert : చలి ఫినిషింగ్ టచ్ ఇచ్చేస్తోంది .. ఈ తెలుగు జిల్లాల ప్రజలు మళ్లీ గజగజా వణకాల్సిందేనా?
Cold Wave Alert : తెలుగు ప్రజలారా… మరోసారి చలి తీవ్రత పెరిగే అవకాశాలున్నాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఏఏ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయి అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయో తెలుసా..?
మరోసారి చలి పంజా..
Weather Update : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మళ్లీ చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. శీతాకాలం ముగిసి ఎండాకాలంలోకి ఎంటర్ అవుతున్న సమయంలో చలి ఫినిషింగ్ టచ్ ఇస్తోంది. ఈ శీతాకాలంలో చివరిసారి చలి పీక్స్ కు చేరుతోందని... ఈ రాత్రి (ఫిబ్రవరి 5) నుండి మళ్లీ టెంపరేచర్స్ తగ్గుతాయని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణలో రాబోయే వారంరోజులు చలి ఎక్కువగా ఉంటుందని వెదర్ మ్యాన్ హెచ్చరించారు.
చలి ఫినిషింగ్ టచ్...
తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ అంచనా ప్రకారం... గురువారం నుండి ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గుతాయి. ఉత్తరాదినుండి పొడిగాలులు కొనసాగడమే ఇందుకు కారణం. గత కొద్దిరోజులుగా సాధారణంగా శీతాకాలం ఎండింగ్ లో ఉండే ఉష్ణోగ్రతలే నమోదవుతున్నాయి. కానీ ఇవాళ్టి నుండి చివరగా కోల్డ్ స్పెల్ మొదలవుతుందని.. చలిగాలుల తీవ్రత పెరుగుతుందని వాతావరణ నిపుణులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఉత్తర, పశ్చిమ తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతాయని వెదర్ మ్యాన్ హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ జిల్లాల్లో మళ్ళీ చలి
హైదరాబాద్ తో సహా రాబోయే ఏడ్రోజులు (ఫిబ్రవరి 12 వరకు) చలిగాలుల కొనసాగుతాయని వెదర్ మ్యాన్ హెచ్చరించారు. నార్త్, వెస్ట్ తెలంగాణ అంటే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, మెదక్, నిజామాబాద్ వంటి జిల్లాల్లో వారంరోజులు చలి ఇరగదీయనుంది... ప్రస్తుతం 15 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండగా ఇది 12 నుండి 14 డిగ్రీలకు పడిపోతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ లో కూడా 14 నుండి 16 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని హెచ్చరించారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మళ్ళీ 10 డిగ్రీల కంటే తక్కువకు ఉష్ణోగ్రతలు చేరుకున్నా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పని లేదని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ వారంరోజులు వాతావరణం ఎలా ఉంటుందంటే..
రాబోయే వారంరోజులు ఉదయం, రాత్రులు చలి ఇరగదీస్తుంది... మధ్యాహ్నం ఎండ ఉంటుందని తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ తెలిపారు. మధ్యాహ్నం సమయంలో ఆకాశం నిర్మలంగా ఉండి ఉక్కపోత ఉంటుందట. మెళ్లిమెళ్లిగా డే టెంపరేచర్స్ పెరుగుతాయని తెలిపారు. దట్టమైన పొగమంచు కురిసే అవకాశాలుంటాయి కాబట్టి రాత్రులు, తెల్లవారుజామున ప్రయాణాలు చేసేవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
FINAL COLD SPELL OF THE SEASON
With dry northerlies coming, temperatures to drop from tonight in Telangana including Hyderabad City next 7days
North, West TG - 12-14°C
Hyderabad - 14-16°C
Hazy weather to clear completely, crystal clear skies, dry weather expected next few days…
— Telangana Weatherman (@balaji25_t) February 5, 2026
తెలంగాణ వాతావరణం
ఇదిలావుంటే ఇవాళ(గురువారం, జనవరి 5) అత్యల్పంగా ఆదిలాబాద్ లో 13.7 డిగ్రీలు, అత్యధికంగా ఖమ్మంలో 32.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మెదక్ లో 15.6, హన్మకొండలో 16.3, రామగుండంలో 17, ఖమ్మంలో 17.6, నిజామాబాద్ లో 18.3, నల్గొండలో 18.4, మహబూబ్ నగర్ లో 18.5, భద్రాచలం 19 డిగ్రీల అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
హైదరాబాద్ వాతావరణం
ఇవాళ హైదరాబాద్ ఉష్ణోగ్రతల విషయానికి వస్తే అత్యల్పంగా రాజేంద్ర నగర్ లో 14.5, అత్యధికంగా హకీంపేటలో 30.1 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యింది. ఇక పటాన్ చెరులో 15, హయత్ నగర్ లో 15, హకీంపేటలో 17.2, దుండిగల్ లో 17.3, బేగంపేటలో 18.6 అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఈ వారం నగరంలో కూడా చలిగాలుల తీవ్రత ఎక్కువగానే ఉండనుంది... కాబట్టి ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉదయం చలి, మధ్యాహ్నం వేడి వాతావరణం కారణంగా అనారోగ్య సమస్యలకు ఆస్కారం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.