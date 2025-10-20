- Home
Post office: ఒకప్పుడు కేవలం ఉత్తరాల పంపిణీకి పరిమితమైన పోస్టాఫీస్ కాలక్రమేణా ఆర్థిక సంస్థగా మారింది. వినియోగదారుల అవరాలకు అనుగుణంగా రకరకాల సేవింగ్ స్కీమ్స్ను తీసుకొస్తోంది. అలాంటి ఒక బెస్ట్ స్కీమ్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పోస్టాఫీస్ TD అంటే ఏమిటి?
దేశంలోని బ్యాంకులు అందించే టీడీల మాదిరిగానే, పోస్టాఫీస్ కూడా టైమ్ డిపాజిట్ (TD) ఖాతాలను అందిస్తోంది. ఇది ఒక స్థిరకాల పొదుపు పథకం. మీరు ఒక నిర్దిష్ట కాలానికి డబ్బు డిపాజిట్ చేస్తే, ఆ మొత్తంపై స్థిర వడ్డీ లభిస్తుంది. ఈ ఖాతా కేంద్ర ప్రభుత్వ హామీతో నడుస్తుంది కాబట్టి, పెట్టుబడి పూర్తిగా భద్రంగా ఉంటుంది.
రూ. 4 లక్షలు డిపాజిట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది?
పోస్టాఫీస్ TD ఖాతా 1, 2, 3, 5 సంవత్సరాల కాలపరిమితులతో అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుతం 2 సంవత్సరాల TD ఖాతాకు 7% వడ్డీ రేటు ఉంది. ఈ రేటు ప్రకారం మీరు రూ. 4 లక్షలు డిపాజిట్ చేస్తే, మెచ్యూరిటీ సమయంలో మొత్తం రూ. 4,59,552 లభిస్తుంది. అంటే వడ్డీ రూపంలోనే దాదాపు రూ. 60 వేలు అదనంగా పొందొచ్చన్నమాట. ఈ లెక్క ప్రభుత్వం ప్రకటించిన వడ్డీ రేటు ఆధారంగా ఉంటుంది. TD ఖాతా తెరిచిన సమయంలో వడ్డీ స్థిరంగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
సురక్షిత పెట్టుబడి – ప్రభుత్వ గ్యారెంటీతో
పోస్టాఫీస్ TD ఖాతాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రధాన పెట్టుబడి లేదా వడ్డీ నష్టం ఉండదు. బ్యాంకు FDల మాదిరిగా, TD ఖాతాలు కూడా సురక్షితంగా ఉంటాయి. అందుకే వృద్ధులు, గృహిణులు, ఉద్యోగులు వంటి ప్రతి వర్గానికి ఇది విశ్వసనీయమైన పెట్టుబడి మార్గంగా చెప్పొచ్చు.
ఎంత పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు.?
* కనీసం రూ. 1,000తో ప్రారంభించవచ్చు.
* గరిష్ట పరిమితి లేదు. మీ అవసరానికి అనుగుణంగా పెంచుకోవచ్చు.
* 1, 2, 3, లేదా 5 సంవత్సరాల కాలపరిమితుల్లో మీకు అనుకూలమైనదాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
* TD ఖాతా తెరిచిన వెంటనే, మెచ్యూరిటీ మొత్తాన్ని ముందే తెలుసుకోవచ్చు.
ఉదాహరణకు, రూ. 4 లక్షలు 5 సంవత్సరాలకు డిపాజిట్ చేస్తే, 7.5% వడ్డీ రేటుతో మెచ్యూరిటీ సమయంలో సుమారు రూ. 5,73,000 వరకు లభించే అవకాశం ఉంది.
ఎందుకీ పథకం బెస్ట్ ఆప్షన్.?
* సురక్షిత పెట్టుబడి: కేంద్ర ప్రభుత్వ హామీ.
* స్థిర వడ్డీ: వడ్డీ రేటు ఒకసారి నిర్ణయించాక మారదు.
* సులభ ప్రాసెస్: పోస్టాఫీస్ పొదుపు ఖాతా ఉంటే, TDను సులభంగా ప్రారంభించవచ్చు.
* అన్ని వయసుల వారికి అనుకూలం: చిన్న, మధ్యస్థాయి లేదా పెద్ద మొత్తాల్లో పెట్టుబడి చేయవచ్చు.
మొత్తంగా చెప్పాలంటే..
పోస్టాఫీస్ TD ఖాతా పెట్టుబడిదారులకు భద్రత, స్థిర లాభం, ప్రభుత్వ హామీ అన్న మూడు ప్రయోజనాలను కలిపి ఇస్తుంది. రూ. 4 లక్షలు పెట్టుబడి చేస్తే, మీరు రెండు లేదా ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మంచి వడ్డీతో కూడిన మొత్తం పొందవచ్చు. బ్యాంకు FDలతో పోల్చితే కొంచెం ఎక్కువ వడ్డీ, అలాగే ప్రభుత్వం నేరుగా హామీ ఇవ్వడం TD ఖాతాకు ప్రత్యేకతను తీసుకొస్తుంది.