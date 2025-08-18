తెలంగాణలో నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 12 ఏళ్ల తర్వాత 3 వేల ఉద్యోగాల భర్తీ.
ఉద్యోగాల కల్పన నినాదంతో తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇప్పటికే పలు విభాాగాల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేసిన ప్రభుత్వం తాజాగా ఆర్టీసీలో ఉన్న ఖాళీలను రిక్రూట్ చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది.
నిరుద్యోగులకు శుభవార్త
తెలంగాణ ఆర్టీసీలో (TGSRTC) ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 3 వేల ఖాళీలు ఉండగా, మొదటి విడతలోనే 1,500 కండక్టర్ పోస్టుల నియామకం చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. దీంతో చాలా కాలంగా ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు ఇది మంచి అవకాశంగా మారనుంది.
2013 తర్వాత మొదటి సారి నియామకాలు
ఆర్టీసీలో చివరిసారి కండక్టర్ల నియామకాలు 2013లో జరిగాయి. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కొత్త నియామకాలు లేకపోవడంతో సంస్థకు సిబ్బంది కొరత ఏర్పడింది. ఈ లోటును భర్తీ చేసేందుకు యాజమాన్యం తాజాగా ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వానికి పంపింది. ఆర్టీసీ సజావుగా నడవాలంటే కొత్తగా సిబ్బందిని తీసుకోవడం తప్పనిసరి అని సూచించింది.
సిబ్బంది తగ్గడంతో పెరిగిన పనిభారం
ప్రతి ఏడాది పదవీ విరమణలతో ఉద్యోగుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోతోంది. ఫలితంగా ఉన్న సిబ్బందిపైనే అధిక పనిభారం పడుతోంది. డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు తక్కువగా ఉండటంతో షిఫ్టుల నిర్వహణలో కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త నియామకాలే ఆర్టీసీకి ఊతమిస్తాయని యాజమాన్యం ప్రభుత్వానికి స్పష్టం చేసింది.
ప్రభుత్వం ఆమోదించిన ఖాళీలు
తాజా సమాచారం ప్రకారం, డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, ఇతర విభాగాలు కలిపి మొత్తం 3,035 పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం గతంలోనే అంగీకారం తెలిపింది. ఇప్పుడు మొదటిగా కండక్టర్ నియామకాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అనుమతి లభించగానే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ విడుదల
మొదటి విడతలో 1,500 కండక్టర్ పోస్టుల కోసం నోటిఫికేషన్ వెలువడనుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక మిగిలిన పోస్టుల కోసం దశలవారీగా నియామకాలు చేపడతారు. దీంతో 12 ఏళ్ల తర్వాత ఆర్టీసీలో కొత్తగా ఉద్యోగాల నియామకాలు జరగనున్నాయి.