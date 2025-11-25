తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలకు కౌంట్డౌన్ స్టార్ట్.. నోటిఫికేషన్ ఉత్కంఠ
Telangana Gram Panchayat Election : తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ మంగళవారం సాయంత్రం విడుదల కానుండగా, మూడు దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
తెలంగాణలో పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రక్రియకు గ్రీన్ సిగ్నల్
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల సందడి అధికారికంగా మొదలుకాబోతోంది. నెలల తరబడి సాగిన చట్టపరమైన వివాదాలు, రిజర్వేషన్లపై పరిశీలన, సమగ్ర సన్నాహకాలు పూర్తవడంతో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (SEC) మంగళవారం సాయంత్రం అధికారిక నోటిఫికేషన్ ప్రకటించేందుకు సిద్ధమైంది.
31 జిల్లాల పరిధిలోని 545 గ్రామీణ మండలాలు, 12,760 గ్రామ పంచాయతీలు, 1,13,534 వార్డులకు సంబంధించిన ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ఎస్ఈసీ విడుదల చేయనుంది. మూడు దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహించే ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆమోదించడంతో, పంచాయతీరాజ్ శాఖ వేగంగా ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసింది.
ఈ నోటిఫికేషన్తో గ్రామీణ రాజకీయాల్లో ఉత్సాహం మరింత పెరగనుంది. సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల పోటీలకు స్థానిక నాయకులు, యువ అభ్యర్థులు ముందుగానే ప్రచార తంతు మొదలుపెట్టారు.
సాయంత్రం 6 గంటలకు ఎస్ఈసీ ప్రెస్మీట్
రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణి కుముదిని మంగళవారం సాయంత్రం 6 గంటలకు మీడియా సమావేశం నిర్వహించి పూర్తి ఎన్నికల కార్యకలాపాలను ప్రకటించనున్నారు.
ఇందులో ఉండే ప్రధాన అంశాలు గమనిస్తే..
• ప్రతి దశ పోలింగ్ తేదీలు
• నామినేషన్ సమర్పణ, ఉపసంహరణ గడువులు
• పోలింగ్ సమయం: ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు
• కౌంటింగ్: అదే రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఫలితాల ప్రకటన
• రిజర్వేషన్ల తుది వివరాలు
• ఎన్నికల నియమావళి
రిజర్వేషన్ల అంశం క్లియర్: జిల్లాల నుంచి గెజిట్లు అందినట్లు ధృవీకరణ
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తిగా ముగిసింది. జిల్లాల వారీగా పంచాయతీరాజ్ శాఖకు పంపిన మూడు సెట్ల గెజిట్ కాపీలు సరిచూసి, ఒక సెట్ ఎన్నికల సంఘానికి పంపించగా, మరో సెట్ సీఎస్ రామకృష్ణా రావుకు అందజేశారు.
ఈ రిజర్వేషన్ల గెజిట్ అందడంతో ఎన్నికల ప్రక్రియకు ఉన్న ప్రధాన అడ్డంకి తొలిగిపోయింది. గతంలో బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశం మీద నిలిచిపోయిన ఎన్నికలు ఇప్పుడు తిరిగి వేగంగా మొదలు కానున్నాయి.
హైకోర్టులో కీలక విచారణ: ఎన్నికల పై ప్రభావం
మరోవైపు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై దాఖలైన పిటిషన్లను మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2.15 గంటలకు హైకోర్టు సీజే ధర్మాసనం విచారించనుందని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
సాధారణంగా సోమవారమే విచారణ జరగాల్సి ఉండగా, అనివార్య కారణాలతో మంగళవారానికి వాయిదా పడింది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాత రిజర్వేషన్ల ఆధారంగా ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు సిద్ధమని ఇప్పటికే అడ్వొకేట్ జనరల్ ద్వారా కోర్టుకు నివేదించింది. ఈ విచారణ ఎన్నికల వేగం మీద ప్రభావం చూపే అవకాశముంది కానీ ఇప్పటి వరకు అందిన సంకేతాలు సజావుగా ముందుకు వెళ్లే సూచనలే ఉన్నాయి.