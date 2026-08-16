Shanarthi: శనార్తి అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా.? అసలీ పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే
Shanarthi: తెలంగాణలో ఎన్నో పదాలు ఆ ప్రాంత సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. అలాంటి ప్రత్యేకమైన పదాల్లో "శనార్తి" కూడా ఒకటి. తాజాగా ఫోక్ డ్యాన్సర్ నాగ దుర్గ హీరోయిన్గా తెరకెక్కుతోన్న సినిమాకు ఈ పేరు టైటిల్ పెట్టడంతో ఈ పదంపై చర్చ మొదలైంది.
'శనార్తి' పదం అర్థం.. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది?
"శనార్తి" అనే పదానికి ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. వీరశైవ, లింగాయత సంప్రదాయంలో ఒకరినొకరు "శరణు", "శరణార్థిగళు" అంటూ గౌరవంగా పలకరించే ఆచారం ఉంది. ఒకప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో వీరశైవ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఈ పలకరింపు స్థానిక భాషలో మార్పులు చెంది వ్యావహారిక రూపాన్ని సంతరించుకుందని భావిస్తారు. తెలంగాణ మాండలికంలో మహాప్రాణాలు అల్పప్రాణాలుగా మారడం, "ణ" అక్షరం "న"గా పలకడం, రేఫం లుప్తమవడం వంటి భాషా మార్పుల వల్ల ఈ పదం క్రమంగా ఇలా రూపాంతరం చెందిందని అంచనా వేస్తారు. శరణు → శరణార్థులు → శరనార్తులు → శనార్తులు → శనార్తి. అందువల్ల "శనార్తి" అనేది గౌరవంతో నమస్కారం చేయడం, శరణు కోరడం అనే భావాన్ని కలిగిన తెలంగాణ వ్యావహారిక పదంగా గుర్తింపు పొందింది.
పోస్టర్లో కనిపించిన తెలంగాణ సంస్కృతి
శనార్తి పేరుతో కొత్త సినిమా ప్రారంభం కావడం ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. దర్శకుడు గణేష్ రాజ్ ఉప్పునూటి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంలో తెలంగాణ ఫోక్ డాన్సర్ నాగ దుర్గ కథానాయికగా, అఖిల్ రాజు హీరోగా నటిస్తున్నారు. టైటిల్తో పాటు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ కూడా ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. సినిమా పోస్టర్ కూడా పూర్తిగా తెలంగాణ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించేలా రూపొందించారు. పోస్టర్లో అమ్మాయి, అబ్బాయి ఒకరి చిటికెన వేలును మరొకరు పట్టుకున్న రెండు చేతులు కనిపించాయి. ఆ చేతులకు పసుపు, కుంకుమలు ఉండటం పవిత్రమైన బంధాన్ని సూచిస్తోంది. అలాగే మామిడి ఆకులతో కట్టిన కంకణాలు, మహిళ చేతికి ఉన్న ఎర్రటి గాజులు పోస్టర్కు మరింత సంప్రదాయ స్పర్శను తీసుకొచ్చాయి. ఇవన్నీ చూస్తే పెళ్లి, జాతర లేదా గ్రామీణ సంప్రదాయాల నేపథ్యంలో సాగే ప్రేమకథ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ట్యాగ్లైన్లో సినిమా కథ
ఇక ఈ పోస్టర్పై "A Tale of Culture" అనే ట్యాగ్లైన్ సినిమా కథపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది. అంటే ఇది కేవలం ప్రేమకథ మాత్రమే కాకుండా తెలంగాణ సంస్కృతి, ఆచారాలు, కుటుంబ బంధాలు, గ్రామీణ జీవన విధానాన్ని ప్రతిబింబించే కథగా ఉండొచ్చనే సంకేతాలు ఇస్తోంది. ఇటీవలి కాలంలో ప్రాంతీయ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే సినిమాలకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో "శనార్తి" కూడా తెలంగాణ భాష, సంప్రదాయాలు, స్థానిక భావోద్వేగాలను తెరపై ఆవిష్కరించే ప్రయత్నంగా కనిపిస్తోంది.
తెలంగాణ గుర్తింపుగా నిలిచిన పదం.. ఇప్పుడు సినిమా టైటిల్
"శనార్తి" అనే పదం తెలంగాణ ప్రజల నిత్య జీవితంలో ఒకప్పుడు సాధారణ పలకరింపుగా వినిపించేది. కాలక్రమేణా దాని వినియోగం తగ్గిపోయినా, ఆ పదం వెనుక ఉన్న గౌరవ భావం మాత్రం ఇప్పటికీ ప్రత్యేకంగానే నిలిచింది. అలాంటి తెలంగాణ ఆత్మను ప్రతిబింబించే పదాన్నే సినిమా టైటిల్గా ఎంచుకోవడం విశేషం. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. టైటిల్, పోస్టర్, ట్యాగ్లైన్ను బట్టి చూస్తే తెలంగాణ భాష, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రధానంగా చూపించే కథతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.