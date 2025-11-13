దేశంలో ధనిక జిల్లా ఏదో తెలుసా.? సగటు ఆదాయం రూ. 11 లక్షలు. టాప్లో తెలంగాణ
Richest Districts: ఒక ప్రాంతం ఆర్థిక పరిస్థితి అక్కడి వ్యక్తుల సగటు ఆదాయం ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. దీని ఆధారంగా దేశంలో అత్యంత ధనిక జిల్లాల జాబితాను తాజాగా ప్రకటించారు. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారతదేశంలోని అత్యంత ధనిక జిల్లాలు
భారత ఆర్థిక సర్వే 2024–25 ప్రకారం, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రంగారెడ్డి జిల్లా దేశంలో అత్యధిక వ్యక్తిగత జీడీపీ (GDP per capita) కలిగిన జిల్లాగా నిలిచింది. ఒక్కో వ్యక్తికి సగటు ఆదాయం సుమారు రూ. 11.46 లక్షలు. ఇది తెలంగాణకు పెద్ద గర్వకారణమని చెబుతున్నారు.
రంగారెడ్డి జిల్లా విజయ రహస్యం
రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఐటీ, బయోటెక్, ఫార్మా రంగాలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందాయి. హైదరాబాద్ విస్తరణ ప్రభావం (Urban Spillover) వల్ల పరిశ్రమలు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు, రహదారి కనెక్టివిటీ అన్నీ మెరుగుపడ్డాయి. ఈ కలయిక రంగారెడ్డిని దేశంలోనే అత్యంత ధనిక జిల్లాగా నిలిపింది. జీడీపీ ప్రతివ్యక్తికి రూ. 11.46 లక్షలుగా ఉంది. ఐటీ, బయోటెక్, ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఇక్కడి ప్రధాన రంగాలు.
టాప్ 10 ధనిక జిల్లాల జాబితా
ఆర్థిక సర్వేలో వ్యక్తిగత జీడీపీ ఆధారంగా భారతదేశంలోని అగ్ర 10 జిల్లాలు ఇవి..
* రంగారెడ్డి (తెలంగాణ) – ₹11.46 లక్షలు
* గురుగ్రామ్ (హర్యానా) – ₹9.05 లక్షలు
* బెంగళూరు అర్బన్ (కర్ణాటక) – ₹8.93 లక్షలు
* గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ (నోయిడా, ఉత్తరప్రదేశ్) – ₹8.48 లక్షలు
* సోలన్ (హిమాచల్ ప్రదేశ్) – ₹8.10 లక్షలు
* ఉత్తర & దక్షిణ గోవా – ₹7.63 లక్షలు
* సిక్కిం (గ్యాంగ్టాక్, నాంచి మొదలైన జిల్లాలు)
* దక్షిణ కన్నడ (మంగళూరు, కర్ణాటక) – ₹6.69 లక్షలు
* ముంబై (మహారాష్ట్ర) – ₹6.57 లక్షలు
* అహ్మదాబాద్ (గుజరాత్) – ₹6.54 లక్షలు
పర్యాటకం, జీవనశైలి, అభివృద్ధి
రంగారెడ్డి: అనంతగిరి కొండలు, ఉస్మాన్ సాగర్ సరస్సు
గురుగ్రామ్: ఆధునిక మాల్స్, సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్
బెంగళూరు: క్యూబ్బన్ పార్క్, నంది హిల్స్
సోలన్: ‘మష్రూమ్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా’, శూలిని మాత ఆలయం
గోవా: బీచ్లు, సైలెన్స్, పార్టీ లైఫ్ కలయిక
భారత ఆర్థిక భవిష్యత్తు దిశ
ఈ కొత్త ఆర్థిక హబ్లు భారత అభివృద్ధికి కొత్త దిశ చూపిస్తున్నాయి. పెద్ద నగరాలకే పరిమితం కాకుండా, స్థానిక పారిశ్రామిక వృద్ధి, పట్టణ విస్తరణ కలయికతో కొత్త అవకాశాలు వస్తున్నాయి. రంగారెడ్డి వంటి జిల్లాలు “మెట్రోపాలిటన్ అగ్రిగేషన్” ద్వారా ఎలా అభివృద్ధి సాధించవచ్చో స్పష్టమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నాయి.