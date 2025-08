అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం త్వరలో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. అదే సమయంలో ఆగస్టు 2 నాటికి అండమాన్ నికోబార్ దీవుల పశ్చిమంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్ప‌డింది. ఈ రెండు వ్యవస్థలు బలపడితే ఆగస్టు 5 తరువాత తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

Today's FORECAST ⚠️🌧️



Except isolated rain in very few places, mainly dry weather expected in many parts of Telangana. Same forecast for Hyderabad too



Thunderstorms will start increasing in South TG (Erstwhile Nalgonda, Mahabubnagar districts) from August 5



For HYD, gradual…

— Telangana Weatherman (@balaji25_t) August 2, 2025