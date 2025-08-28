- Home
- హైదరాబాద్లోని ఈ ప్రాంతం త్వరలోనే మరో కోకాపేట్ కానుంది.. ఇప్పుడు పెట్టుబడి పెడితే..
ఒకప్పుడు కోకాపేట్ హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతంగా ఉండేది. మరి ఇప్పుడు అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా మారింది. మరి మరో 10 ఏళ్ల తర్వాత కోకాపేట్లాగే మారే మరో ప్రదేశం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మోకిలా మరో కోకాపేట్ అవుతుందా?
హైదరాబాద్ పశ్చిమ భాగంలో ఉన్న మోకిలా ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. గచ్చిబౌలి నుంచి కేవలం 20 కి.మీ. దూరంలో ఉండటంతో పాటు, ప్రశాంతమైన వాతావరణం, విస్తారమైన స్థలాలు, వేగంగా పెరుగుతున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కారణంగా ఈ ప్రాంతం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఇప్పటికే గేటెడ్ కమ్యూనిటీ విల్లాలు, హై-రైజ్ ఫ్లాట్లు, HMDA లేఅవుట్లు ఇక్కడ విస్తృతంగా వస్తున్నాయి.
రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు
కోకాపేట్లో ఇప్పటికే భూమి, ఫ్లాట్ల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేగంగా రావడం, ఐటీ హబ్లకు సమీపం వల్ల పెట్టుబడులు భారీగా పెరిగాయి. మోకిలాలో మాత్రం ఇప్పటికీ తక్కువ ధరల్లో స్థలాలు, ఫ్లాట్లు దొరుకుతున్నాయి. దీని వల్ల మధ్యతరగతి నుంచి హై-ఎండ్ కొనుగోలుదారుల వరకు అందరికీ అవకాశాలు ఉన్నాయి. రాబోయే కాలంలో డిమాండ్ పెరిగితే, ఇక్కడ ధరలు కూడా కోకాపేట్ లాగానే పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అభివృద్ధి
కోకాపేట్లో ఇప్పటికే రోడ్లు, డ్రైనేజ్, వాణిజ్య భవనాలు, మాల్స్, స్కూళ్లు, ఆస్పత్రులు బాగా ఏర్పడ్డాయి. మోకిలాలో మాత్రం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంకా అభివృద్ధి దశలోనే ఉంది. కానీ, HMDA ప్లాన్డ్ లేఅవుట్లు, ORR (అవుటర్ రింగ్ రోడ్) కనెక్టివిటీ, కొత్త రోడ్ల విస్తరణ, మెట్రో విస్తరణ ప్రణాళికలు వంటి అంశాలు మోకిలా భవిష్యత్తు బలంగా నిలబెడుతున్నాయి.
కనెక్టివిటీ, సౌకర్యాలు
కోకాపేట్ ఇప్పటికే గచ్చిబౌలి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, హైటెక్ సిటీకి దగ్గరగా ఉండడంతో మంచి రవాణా సౌకర్యం ఉంది. అయితే మోకిలా కూడా ORR ద్వారా ఈ హబ్లకు చేరువలో ఉంది. కొత్త బస్ సర్వీసులు, భవిష్యత్తులో మెట్రో కనెక్షన్, కొత్త రహదారులు వలన కనెక్టివిటీ మరింత మెరుగవుతుంది. ప్రస్తుతం పెద్ద మాల్స్, ఆస్పత్రులు తక్కువగా ఉన్నా, ఇప్పటికే అనేక విద్యాసంస్థలు, హెల్త్ సెంటర్లు, షాపింగ్ కాంప్లెక్సులు ప్రణాళికలో ఉన్నాయి.
భవిష్యత్తు అవకాశాలు
మోకిలా కూడా కోకాపేట్ లాగా రాబోయే హాట్స్పాట్ అవుతుందని రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. గేటెడ్ కమ్యూనిటీ విల్లాలు, హై-రైజ్ అపార్ట్మెంట్లు వేగంగా వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీలు క్రమంగా మోకిలాకు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు. ఐటీ ఉద్యోగులు, పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. వీటన్నింటినీ బట్టి చూస్తే.. మోకిలా మరో కోకాపేట్ అవ్వడం ఖాయం, కానీ కొంత సమయం పడుతుంది.