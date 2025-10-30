తెలంగాణ కేబినెట్లోకి మాజీ క్రికెటర్ అజారుద్దీన్.. జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక వ్యూహమేనా.?
Azharuddin: తెలంగాణ కేబినెట్లోకి మాజీ క్రికెటర్ మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ మంత్రిగా ప్రమాణం చేయనున్నారు. మైనారిటీ వర్గానికి ప్రాతినిధ్యం కల్పించడంతో పాటు జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో మైనారిటీల ఓటు బ్యాంకును ఆకర్షించేందుకు హైకమాండ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
అప్పుడు క్రికెటర్గా.. ఇప్పుడు మంత్రిగా..
మాజీ భారత క్రికెట్ కెప్టెన్ మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర కేబినెట్లో మంత్రిగా ప్రమాణం చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు. శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటలకు ఆయన మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారని తెలుస్తోంది. భారత క్రికెట్ జట్టుకు తన కెప్టెన్సీలో ఎన్నో చిరస్మరణీయ విజయాలను అందించిన అజారుద్దీన్.. ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో మంత్రిగా పాలనా పగ్గాలు చేపట్టనున్నారు.
మంత్రివర్గ విస్తరణలో కీలక పరిణామం..
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మంత్రివర్గ విస్తరణకు ముహూర్తం కుదిరిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో మూడు బెర్తులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. వాటిలో ఒక బెర్తును మహమ్మద్ అజారుద్దీన్కు కేటాయించాలని కాంగ్రెస్ అధిష్టానం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణకు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ప్రస్తుత తెలంగాణ మంత్రివర్గంలో 15 మంది మంత్రులు ఉన్నారు. మరో ముగ్గురికి పదవులు ఇచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది.
మంత్రి పదవి ఇవ్వడం వెనుక కీలక కారణాలు..
అజారుద్దీన్కు మంత్రి పదవి ఇవ్వడం వెనుక కీలక కారణాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం తెలంగాణ మంత్రివర్గంలో ఒక్క ముస్లిం మైనారిటీ వర్గానికి చెందిన మంత్రి కూడా లేరు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేసిన ముస్లిం అభ్యర్థులు ఎవరూ గెలవకపోవడంతో క్యాబినెట్లో ఆ వర్గానికి చోటు కల్పించడం సాధ్యం కాలేదు. అజారుద్దీన్ కూడా 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయినప్పటికీ, ఇప్పుడు ఆయనకు మంత్రి పదవి లభించింది. మైనారిటీలకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించడం ద్వారా వారి అసంతృప్తిని తగ్గించి, పార్టీ పట్ల వారి నమ్మకాన్ని తిరిగి పొందాలని కాంగ్రెస్ భావిస్తోంది.
మైనారిటీల ఓటు బ్యాంకు కీలకం
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో మైనారిటీల ఓటు బ్యాంకు కీలకంగా మారనుంది. ఈ నియోజకవర్గంలో లక్షకు పైగా మైనారిటీ ఓటర్లు ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో తమకు ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడంతో మైనారిటీలు కొంత అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ అధిష్టానానికి నివేదిక సమర్పించారు. సీఎం నివేదిక ఆధారంగానే కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ అజారుద్దీన్కు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.
2009లో రాజకీయాల్లోకి..
2009లో రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించిన అజారుద్దీన్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని మొరాదాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి లోక్సభకు ఎన్నికయ్యారు. 2018లో తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ప్రియాంక గాంధీకి సన్నిహితుడిగా పేరు పొంది, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా ఉన్నారు. ఇటీవలే తెలంగాణ ప్రభుత్వం అజారుద్దీన్ను గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీగా ప్రతిపాదించింది. క్యాబినెట్లో మైనారిటీ వర్గానికి చెందిన అజారుద్దీన్ను తీసుకోవడం ద్వారా జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో మైనారిటీ ఓటు బ్యాంకును ఏకపక్షంగా తమవైపు తిప్పుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆశిస్తోంది. ఈ వ్యూహం ఎంతవరకు ఫలిస్తుందో వేచి చూడాలి.