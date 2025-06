విచారణ అనంతరం కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్‌కి వెళ్లనున్నారు. అక్కడ బీఆర్‌ఎస్ ముఖ్యనేతలతో సమావేశం జరుగనుంది. ఇప్పటికే పలువురు నేతలు పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, కాలేరు వెంకటేశ్‌, పాడి కౌశిక్ రెడ్డి, బాల్క సుమన్, పటోళ్ల కార్తిక్ రెడ్డి తదితరులు హాజరయ్యారు.

I will never be deterred by your enquiries, commissions and political vendetta



We @BRSparty will continue to expose the Hollowness of #420 promises, Deceptive declarations and never to be trusted Six Guarantees



Bring it on Revanth 👍 pic.twitter.com/yFUOXmoeoP

— KTR (@KTRBRS) June 16, 2025