Cold Free Winter: ఈసారి చలి లేనట్టే.. శీతాకాలంలో పెరగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు.. ఎందుకిలా?
Cold Free Winter: హైదరాబాద్లో ఈసారి శీతాకాలంలో చలి తీవ్రత తగ్గే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ మొత్తంగా కూడా ఇలాంటి సరిస్థితులే ఉండే ఛాన్స్ ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఎల్ నినో ప్రభావంతో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే పెరగవచ్చని ఐఎండీ వెల్లడించింది.
వర్షాలు పడలేదు.. ఇప్పుడు చలి కూడా ఉండదా? అసలు ఏం జరుగుతోంది?
ఈ సారి పెద్దగా వర్షాలు పడలేదు. వానకాలంలో కూడా ఎండలు మండిపోయాయి. అయితే, ఇప్పుడు వచ్చే శీతాకాలంలో కూడా వేడి నుంచి ఉపశమనం లభించే సూచనలు కనిపించడం లేదు. హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా శీతాకాలంలో కూడా ఉష్ణోగ్రతలు పెరగనున్నాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో బలపడుతున్న ఎల్ నినో వాతావరణ మార్పుల కారణంగా ఈ సారి చలి తీవ్రత చాలా తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. సాధారణంగా అక్టోబర్ నెల నుంచి హైదరాబాద్ నగరంలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పడతాయి. కానీ ఈ సారి సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి. పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలతో పాటు రాత్రి వేళల్లో కూడా వేడి వాతావరణం కొనసాగవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
రుతుపవనాల లోటుతో మొదలైన సమ్మర్ వాతావరణం
ఈ ఏడాది జూన్ 1 నుంచి సెప్టెంబర్ 30 వరకు కొనసాగిన నైరుతి రుతుపవనాల కాలంలో హైదరాబాద్లో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. హైదరాబాద్ భూగర్భ జలాల శాఖ వివరాల ప్రకారం.. ఈ కాలంలో సాధారణంగా నమోదవ్వాల్సిన 627.2 మిమీ వర్షపాతానికి గానూ కేవలం 458.2 మిమీ లేదా 458.5 మిమీ మాత్రమే వర్షం పడింది.
ఇది దాదాపు 27 శాతం వర్షపాత లోటు. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చూస్తే సాధారణం కంటే 17 శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. దీంతో రాబోయే రోజుల్లో నీటి కొరతతో పాటు ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదల కూడా ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఎల్ నినో అంటే ఏమిటి? ఉష్ణోగ్రతలపై దాని ప్రభావం ఎంత?
శీతాకాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఎల్ నినో వాతావరణ మార్పులు అని ఐఎండీ స్పష్టం చేసింది. సెంట్రల్, ఈస్టర్న్ ట్రాపికల్ పసిఫిక్ మహాసముద్ర ఉపరితల జలాలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా వేడెక్కడమే ఎల్ నినో.
ప్రస్తుతం పసిఫిక్ పరిధిలో ఉన్న బలహీనమైన లేదా బలమైన ఎల్ నినో పరిస్థితులు ఈ ఏడాది చివరి నాటికి మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా వర్షపాతం, ఉష్ణోగ్రతల నమూనాలలో భారీ మార్పులు వస్తాయి. కాగా, ఇండియన్ ఓషన్ డిపోల్ ప్రస్తుతం న్యూట్రల్ స్థితిలో ఉండి, పోస్ట్ మన్సూన్ సమయంలోనూ అలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
అక్టోబర్లోనే వేడి సెగలు: రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు
సాధారణంగా అక్టోబర్ రాగానే ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతాయి. కానీ హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు అప్పుడే విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. అత్యధిక కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 26 డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది. తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 36.5°C నుండి 37°C వరకు నమోదయ్యాయి. తెలంగాణలో శీతాకాలం ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 4 నుండి 5 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది.
తక్కువ వర్షపాతం.. రాబోయే రోజుల్లో వాతావరణం ఎలా ఉండనుంది?
వాతావరణ శాఖ రిపోర్టుల ప్రకారం.. తెలంగాణలో మొత్తం అక్టోబర్-డిసెంబర్ కాలంలోనూ సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, దక్షిణ ద్వీపకల్ప భారతదేశంలో ఈ కాలంలో సాధారణ వర్షపాతం నమోదు కావచ్చు. కానీ తెలంగాణతో పాటు మధ్య భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తక్కువ వర్షపాతం ఉండే సూచనలు ఉన్నాయి.