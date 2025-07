Image Credit : AI Image

వీరా డైనమిక్స్, బిన్‌ఫోర్డ్ ల్యాబ్స్ తీసుకుంటున్న ఈ పాథ్-బ్రేకింగ్ చర్య మేడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ - మేడ్ ఫ‌ర్ ది నేష‌న్ (Made in Hyderabad, Made for the Nation) అనే భావనకు నిజమైన అర్థాన్ని ఇస్తోంది. తెలంగాణలోని ప్రగతిశీల డీప్-టెక్ ఎకోసిస్టమ్‌కు ఇది ఒక ప్ర‌ధాన‌మైన చ‌ర్య‌గా నిలుస్తోంది.

ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా, హైదరాబాద్ నగరం దేశీ డీఫెన్స్ ఇన్నోవేషన్‌లో కీలకంగా నిలుస్తోంది. స్టెల్త్ టెక్నాలజీ, నానో టెక్నాలజీ, ఆటోనమస్ UAV వ్యవస్థల కలయిక భారత రక్షణ వ్యవస్థను మరింత సమర్థవంతంగా మార్చే దిశగా ఉంది.