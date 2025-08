అటు పాతబస్తీ నుండి ఇటు హైటెక్ సిటీ వరకు... సికింద్రాబాద్ నండి సిటీ ఔట్ స్కట్స్ వరకు భారీ వర్షం కురిసింది. అత్యధికంగా కుత్బుల్లాపూర్ లో 151 మిల్లిమీటర్లు, బంజారాహిల్స్ లో 125 మి.మీట వర్షం కురిసింది. ఇక జూబ్లీహిల్స్ లో 74 మి.మీ, మెహదీపట్నంలోబ 53 మి.మీ, ఖైరతాబాద్ లో 36 మి.మీ, మైత్రివనంలో 34 మి.మి, కూకట్ పల్లిలో 30 మి.మీ వర్షపాతం నమోదయ్యింది. అక్కడక్కడ ఈదురుగాలులు వీయడంతో చెట్లు, కొమ్మలు విరిగిపడ్డాయి.

DEADLY RAINFALL EVENT FOR HYDERABAD CITY 😱😱⚠️



Qutbullapur has recorded INSANE RAINFALL of 151mm, followed by Banjara hills 125mm. This is just CRAZY STORM for the city, the heaviest rainfall of this year ⚠️⚠️🙏



This is some power pack start to the massive August rains ⚡🔥⚠️… pic.twitter.com/kOSMKWEaKy

— Telangana Weatherman (@balaji25_t) August 4, 2025