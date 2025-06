GHMC అధికారులు పార్కింగ్ సదుపాయం పై ఫైనల్ రేట్లను త్వరలో ప్రకటించనున్నట్టు తెలిపారు. ఈ మల్టీ-లెవల్ పార్కింగ్‌ను నగర వ్యాప్తంగా అమలవుతున్న స్మార్ట్ పార్కింగ్ వ్యవస్థలో భాగంగా కలుపనున్నారు. ప్రస్తుతం నిర్వహిస్తున్న ట్రయల్ రన్‌కు పాజిటివ్ స్పందన వస్తోంది.

A new Multi-Level car Parking Facility with Korean Technology begins a Trial Run at KBR Park, Banjara Hills in Hyderabad.



A 10-day trial of a smart multi-level #ParkingTower has started at #KBRPark, #BanjaraHills in #Hyderabad by using #Korean rotary technology. It can hold 72… pic.twitter.com/pSuLT4WbzQ

— Surya Reddy (@jsuryareddy) June 15, 2025