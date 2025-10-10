- Home
Hyderabad: సొంతింటి కల సాకారం చేసుకోవాలని ప్రతీ ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అందులోనూ హైదరాబాద్లో ఇల్లు ఉండాలని అనుకుంటారు. అలాంటి వారికి ఇదే సరైన సమయమా.? హైదరాబాద్లో నిజంగానే ఇళ్ల ధరలు తగ్గాయా.?
మార్కెట్ మందగమనంపై చర్చ
ఇటీవలి కాలంలో హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కాస్త మందగమనం వైపు వెళ్తోంది. ఈ పరిస్థితికి హెచ్ఎండీఏ (HMDA) ఆధ్వర్యంలోని హైడ్రా (Hyderabad Disaster Response and Asset Protection Agency) చర్యలే కారణమని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే, హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ ఈ ఆరోపణలను ఖండించారు. మార్కెట్ మందగమనం వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలు వేరేవని, సంస్థను నిందించడం సరైంది కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
డిమాండ్ తగ్గడానికి అసలు కారణం ఇదే..
రంగనాథ్ ప్రకారం.. ప్రస్తుతం నగరంలో డిమాండ్ కంటే సప్లై ఎక్కువగా ఉంది. అనేక ప్రాజెక్టులు, ఫ్లాట్లు అమ్ముడుపోకపోవడంతో మార్కెట్పై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. అమెరికా వంటి దేశాల నుంచి ఎన్ఆర్ఐ పెట్టుబడులు తగ్గిపోవడం, రెమిటెన్స్లు తగ్గడం, అలాగే వడ్డీ రేట్లు పెరగడం వల్ల కొనుగోలు శక్తి దెబ్బతిందని ఆయన చెప్పారు. అదనంగా, ఏఐ (Artificial Intelligence) ప్రభావం వల్ల భవిష్యత్తులో ఉద్యోగాలపై అనిశ్చితి నెలకొనడంతో ప్రజలు పెద్ద పెట్టుబడులకు వెనుకాడుతున్నారని వివరించారు.
హైడ్రానే కారణం అనడం తప్పు
“రియల్ ఎస్టేట్ మందగమనానికి హైడ్రానే కారణమని చెప్పడం సులభం. కానీ అది వాస్తవం కాదు” అని రంగనాథ్ తెలిపారు. “మా సంస్థ కార్యకలాపాలు కేవలం హైదరాబాద్కు మాత్రమే పరిమితం. అయితే ఖమ్మం, వరంగల్ల్లో కూడా రియల్ ఎస్టేట్ నెమ్మదించింది. మరి అక్కడ హైడ్రా ఉందా?” అని ఆయన ప్రశ్నించారు. దీంతో మార్కెట్ మందగమనానికి ప్రధాన కారణాలు ఆర్థిక పరిస్థితులు, గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్లు అని రంగనాథ్ చెప్పుకొచ్చారు.
అభివృద్ధి అంటే ధరలు పెరగడం కాదు
రంగనాథ్ అభిప్రాయం ప్రకారం, రియల్ ఎస్టేట్ అభివృద్ధి అంటే ధరలు పెరగడం కాదు, మధ్యతరగతి, సామాన్య ప్రజలు తమ సొంత ఇంటి కలను నెరవేర్చుకునే అవకాశం పొందడంనే నిజమైన అభివృద్ధి. “ప్రతి ఒక్కరికీ ఇల్లు అందుబాటులోకి రావడమే నిజమైన రియల్ ఎస్టేట్. చదరపు అడుగుకు ధరలు పెరగడం కాదు,” అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
ఇప్పుడు ఇల్లు కొనడం సరైన సమయమా?
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ప్రాజెక్టులు, ఫ్లాట్లు పెద్ద సంఖ్యలో అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అంటే, డిమాండ్ తగ్గి సప్లై ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కొనుగోలుదారులకు ఇది ఒక అవకాశంగా మారింది. వడ్డీ రేట్లు పెరిగినా, రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్లు కొత్త కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లు, ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్ ప్లాన్స్ అందిస్తున్నారు. అందువల్ల, దీర్ఘకాల పెట్టుబడి దృష్ట్యా చూస్తే ఇప్పుడే ఇల్లు కొనడం మంచి సమయం కావొచ్చు. కానీ కొనుగోలు చేసే ముందు ప్రాజెక్టు నాణ్యత, చట్టపరమైన అనుమతులు, భవిష్యత్ వృద్ధి అవకాశాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం అవసరం.
భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండనుంది.?
హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ మందగమనం కేవలం తాత్కాలికమేనని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం అమెరికాలో నెలకొన్న పరిస్థితులతో ఎన్ఆర్ఐలు పెట్టుబడి పెట్టడం తగ్గించారని అంటున్నారు. అయితే ఈ పరిస్థితుల్లో కచ్చితంగా మార్పు వస్తుందని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం చేతిలో డబ్బులున్న వారు రియల్ ఎస్టేట్పై ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచి నిర్ణయమనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.