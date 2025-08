హైదరాబాద్ తో పాటు తెలంగాణ జిల్లాల్లోనూ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. ముఖ్యంగా శివారుజిల్లాలు మేడ్చల్, రంగారెడ్డిల్లో భారీ వర్షాలకు ఆస్కారం ఉందట. అలాగే సైబరాబాద్ ప్రాంతంలోని గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, కొండాపూర్, కూకట్ పల్లి, కెపిహెచ్బి, మూసాపేట హఫీజ్ పేట్, మియాపూర్, లింగంపల్లి ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు. అంటే హైదరాబాద్ తో పాటు శివారు ప్రాంతాల్లో వర్షం దంచికొట్టే అవకాశాలున్నాయన్నమాట. కాబట్టి నగర ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి... వర్ష సమయంలో సురక్షిత ప్రాంతాల్లో తలదాచుకోవాలి.

HyderabadRains ALERT 3 ⚠️⛈️



Another spell of INTENSE THUNDERSTORM ahead in West HYD mainly Cyberabad region like Kukatpally, Raidurg, Gachibowli, Madhapur, Kondapur, KPHB, Moosapet, Hafizpet side next 1-2hrs. More storms ahead tonight ⛈️⚠️



Scattered INTENSE STORMS will also…

— Telangana Weatherman (@balaji25_t) August 5, 2025