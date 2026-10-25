విద్యార్థులకు ఊహించని సెలవు.. సోమవారం ఈ రెండు జిల్లాల్లో స్కూల్లు, కాలేజీలు బంద్
Holiday: తెలంగాణలోని విద్యార్థులకు కీలక ప్రకటన వెలువడింది. ఆదివాసీ పోరాట యోధుడు కొమురం భీమ్ వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని రాష్ట్రంలోని రెండు జిల్లాల్లో పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు జిల్లా కలెక్టర్లు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
రెండు జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు
కొమురం భీమ్ వర్ధంతి సందర్భంగా తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్, కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లో రేపు (సోమవారం) ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీంతో ఈ రెండు జిల్లాల పరిధిలోని విద్యార్థులకు రేపు తరగతుల నుంచి విరామం లభించనుంది. సంబంధిత విద్యాశాఖ అధికారులు, విద్యాసంస్థల యాజమాన్యాలు కలెక్టర్లు జారీ చేసిన ఆదేశాలను అమలు చేయాలని సూచించారు.
కొమురం భీమ్ వర్ధంతి సందర్భంగా నిర్ణయం
ఆదివాసీల హక్కుల కోసం పోరాడిన ప్రముఖ యోధుడు కొమురం భీమ్. గిరిజన సమాజం హక్కులు, ఆత్మగౌరవం కోసం ఆయన చేసిన పోరాటం చరిత్రలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించింది. ఆయన వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని ఆదిలాబాద్, కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లో సెలవు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పోరాట స్ఫూర్తిని స్మరించుకుంటూ వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలకు సెలవు వర్తించదు
సాధారణ ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించినప్పటికీ, రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలకు మాత్రం మినహాయింపు ఇచ్చారు. ఆయా విద్యాసంస్థలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అందువల్ల రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు తమ పాఠశాల యాజమాన్యం నుంచి వచ్చే సూచనలను తప్పనిసరిగా గమనించాలి.
నవంబర్ 14న రెండో శనివారం కూడా పని దినమే
రేపు ప్రకటించిన సెలవుకు సంబంధించి అధికారులు మరో ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సెలవు పాటించే విద్యాసంస్థలకు నవంబర్ 14న రెండో శనివారం అయినప్పటికీ పని దినంగా ప్రకటించారు. అంటే సెలవు కారణంగా కోల్పోయే వర్కింగ్ డేను సర్దుబాటు చేసేందుకు ఆ రోజున తరగతులు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మార్పును విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు గుర్తుంచుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు గమనించాల్సిన విషయాలు
ఆదిలాబాద్, కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు మాత్రమే ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది. తెలంగాణలోని ఇతర జిల్లాలకు ఈ ప్రకటన వర్తిస్తుందని భావించకూడదు. అలాగే రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులు తమ విద్యాసంస్థలు పనిచేస్తాయా లేదా అనే విషయాన్ని ముందుగా నిర్ధారించుకోవాలి. సెలవు పాటించే పాఠశాలలు, కళాశాలలు నవంబర్ 14న పని దినాన్ని పాటించాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు సంబంధిత అధికారుల ఉత్తర్వులు, విద్యాసంస్థల నుంచి వచ్చే సమాచారాన్ని అనుసరించడం మంచిది.