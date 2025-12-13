- Home
GCC: ప్రపంచ టెక్ హబ్గా భారత్ ఎదుగుతోంది. ఇదే క్రమంలో గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్ల పేరుతో కంపెనీలకు కొత్త సేవలు లభిస్తున్నాయి. దేశంలో 1,700కి పైగా గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్లు పనిచేస్తూ ప్రపంచ కంపెనీలకు కీలక సేవలు అందిస్తున్నాయి.
గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్లు అంటే ఏంటి.?
గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్లు (GCCs) అనేవి బహుళజాతి కంపెనీలు ఇతర దేశాల్లో ఏర్పాటు చేసే ప్రత్యేక సేవా కేంద్రాలు. ఇవి కంపెనీలకు ఈ కింది సేవలను అందిస్తాయి.
* IT, సాఫ్ట్వేర్, క్లౌడ్ టెక్నాలజీ
* పరిశోధన, డెవలప్మెంట్
* కస్టమర్ సపోర్ట్
* ఫైనాన్స్, బిజినెస్ ఆపరేషన్లు
ఈ కేంద్రాలు కంపెనీలకు ఖర్చు తగ్గింపుతో పాటు, నైపుణ్యం కలిగిన వ్యక్తులను అందించడం, వేగవంతమైన పనితీరు వంటి ప్రయోజనాలు ఇస్తాయి.
భారతదేశంలో వేగంగా పెరుగుతున్న GCCలు
భారతదేశం ప్రపంచ GCC రంగంలో కీలక స్థానాన్ని సంపాదించింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, బెంగళూరు, పుణే, చెన్నై, ముంబై, NCRలో ఇవి ఎక్కువగా విస్తరిస్తున్నాయి. గత 5 సంవత్సరాల్లో 400 కొత్త GCCలు ఏర్పాటయ్యాయి. వీటి ద్వారా 2019లో 40 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం రాగా, 2024 నాటికి 64.6 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగింది. 19 లక్షలకుపైగా ఉద్యోగులు వచ్చాయి. 2030 నాటికి జీసీసీల సంఖ్య 2400కి పెరగనున్నాయని, అలాగే వీటి ద్వారా ఏకంగా 28 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. భారతదేశం STEM (సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్) టాలెంట్లో ప్రపంచానికి 28 శాతం వరకు కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తోంది.
హైదరాబాద్ ఎందుకు ప్రధాన GCC హబ్గా ఎదిగింది?
హైదరాబాద్ని GCCలకు ప్రత్యేక గమ్యస్థానంగా చేసే అంశాలు:
* IT, లైఫ్ సైన్సెస్, ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లో పెద్ద ఎత్తున టాలెంట్ రీసోర్స్ ఉండడం.
* ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన T-Hub, TS-iPASS, IT పాలసీలు
* తక్కువ ఖర్చుతో ఆఫీసులు, మంచి టాలెంట్ లభించడం.
* గ్లోబల్ కంపెనీలకు అనుకూల వాతావరణం
* హైటెక్సిటీ, గచ్చిబౌలి వంటి ప్రదేశాల్లో ప్రపంచ స్థాయి క్యాంపస్లు ఉండడం.
ఇవి Hyderabadను పెద్ద కంపెనీలకు నమ్మదగిన కేంద్రంగా మార్చాయి.
హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్న ప్రముఖ GCCలు – (2026 జాబితా)
టెక్నాలజీ & IT
* మైక్రోసాఫ్ట్ ఇండియా డెవలప్మెంట్ సెంటర్
* అమెజాన్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్
* గూగుల్ ఇంజనీరింగ్ హబ్
* యాపిల్ ఇంజనీరింగ్ సెంటర్
* సేల్స్ఫోర్స్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్.
* సర్వీస్నౌ ఇంజనీరింగ్ సెంటర్.
* క్వాల్కమ్ ఆర్ అండ్ డీ
* ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్ – గ్లోబల్ ప్రాజెక్టులకు ప్రత్యేక ఆపరేషన్లు
ఫైనాన్స్ & బ్యాంకింగ్
* జేపీ మోర్గాన్ ఛేస్
* హెచ్ఎస్బీసీ
* వెల్స్ ఫర్గో
* స్టేట్ స్ట్రీట్
* Goldman Sachs
లైఫ్ సైన్సెస్ & హెల్త్కేర్
* Sanofi GCC
* నావర్టీస్
* Eli Lilly టెక్నాలజీ సెంటర్
* హెచ్సీఏ హెల్త్కేర్ ఆపరేషన్ హబ్
* రోచ్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్
ఇంజినీరింగ్ & తయారీ
* మైక్రాన్
* టాటా అడ్వాన్స్ సిస్టమ్స్
* సొనాకో పర్ఫామెన్స్ హబ్
* అనంత్ టెక్నాలజీస్
త్వరలో హైదరాబాద్లో వస్తున్న కొత్త GCCలు
హైదరాబాద్కి భారీ పెట్టుబడులతో వస్తున్న ప్రముఖ కంపెనీలు:
* L’Oréal – ప్రపంచ టెక్, ఇన్నోవేషన్ సేవలు
* Heineken – HR, ఫైనాన్స్, IT
* Costco – మొదటి ఇండియా GCC, 1,000 ఉద్యోగాలు లక్ష్యం
* Vanguard – డిజిటల్ ఇంజినీరింగ్, సైబర్సెక్యూరిటీ
* Johnson & Johnson – గ్లోబల్ హెల్త్ ఆపరేషన్లు
ఇవి నగరానికి వచ్చే పెట్టుబడులు, ఉద్యోగాలు మరింత పెంచనున్నాయి.
హైదరాబాద్లో GCCల ఆర్థిక ప్రభావం
GCCల రాకతో హైదరాబాద్కు జరిగే లాభాలు ఏంటంటే.?
* అధిక నైపుణ్యాల ఉద్యోగాలు
* విదేశీ పెట్టుబడుల పెరుగుదల
* స్టార్టప్లు, వెండర్ కంపెనీల విస్తరణ
* వ్యాపార స్థలాలు, రియల్ ఎస్టేట్ డిమాండ్ పెరగడం
* స్థానిక టాలెంట్కు గ్లోబల్ శిక్షణ
* సేవల ఎగుమతుల ద్వారా విదేశీ మారక ద్రవ్య లాభాలు
* హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ నగరంగా ఎదగడం. ఇవి నగర ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తున్నాయి.
హైదరాబాద్లోనే ఎందుకు.?
* STEM టాలెంట్ అధికంగా అందుబాటులో ఉండటం.
* ఆపరేషన్లు, అద్దె, వనరులపై తక్కువ ఖర్చు
* ఇప్పటికే ఉన్న పెద్ద GCC ఎకోసిస్టమ్
* అనుకూల ప్రభుత్వ పాలసీలు
* ప్రపంచ ప్రమాణాల టెక్ పార్కులు, సదుపాయాలు
* జీవన ప్రమాణాలు, భద్రత, విద్యా సౌకర్యాలు
భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండనుంది.?
2026 నుంచి హైదరాబాద్ GCC రంగం మరింత బలపడుతుంది. కంపెనీలు సాధారణ ఆపరేషన్ల నుంచి AI, ML, డిజిటల్ ఇంజినీరింగ్ వంటి అధునాన ఆపరేషన్స్కు హైదరాబాద్ కేంద్రంగా మారనుంది. BFSI, టెక్నాలజీ, హెల్త్కేర్, ఇంజినీరింగ్ రంగాల్లో భారీ అవకాశాలు రానున్నాయి. మరిన్ని అంతర్జాతీయ సంస్థలు తమ COEలను (Centers of Excellence) ఏర్పాటు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. ఇవన్నీ కలిపి రానున్న రోజుల్లో హైదరాబాద్ను జీసీసీకి గమ్యస్థానంగా నిలపనున్నాయి.
జీసీసీలకు సంబంధించి కొన్ని ప్రశ్నలు, సమాధానాలు
1) GCCలు ఎక్కువగా హైదరాబాద్లో ఎందుకు ఉన్నాయి?
హైదరాబాద్లో మంచి టెక్ టాలెంట్, బలమైన ఐటీ మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రభుత్వం అందించే ప్రోత్సాహాలు ఉన్నాయి. ఖర్చులు తక్కువగా ఉండటం, పెద్ద ఐటీ ఎకోసిస్టమ్ ఉండటం వల్ల చాలా GCCలు ఇక్కడ ఏర్పాటవుతున్నాయి.
2) హైదరాబాద్లో ఏ రంగాలకు చెందిన GCCలు ఎక్కువ?
హైదరాబాద్లో ఎక్కువగా ఉన్న GCCలు
ఐటీ & సాఫ్ట్వేర్
BFSI (బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్, ఇన్సూరెన్స్)
ఫార్మా
ఏరోస్పేస్ & డిఫెన్స్ రంగాలకు చెందినవి.
తాజాగా AI, సెమీకండక్టర్లు, క్లీన్టెక్ రంగాల్లో కూడా GCCలు పెరుగుతున్నాయి.
3) హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రముఖ GCCలు ఏమి?
హైదరాబాద్లో Microsoft, Google, Amazon, Wells Fargo, HSBC, Novartis, Intel వంటి కంపెనీల GCCలు ఉన్నాయి. ఇవి ఇక్కడి నుంచే ఇన్నోవేషన్, ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్, గ్లోబల్ ఆపరేషన్లను నడుపుతాయి.
4) హైదరాబాద్లో కొత్త GCCలు ఇంకా వస్తున్నాయా?
అవును. ప్రతి సంవత్సరం కొత్త GCCలు హైదరాబాద్లో ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీలు, అలాగే ఎదుగుతున్న స్టార్టప్లు తమ గ్లోబల్ టెక్ ఆపరేషన్ల కోసం హైదరాబాద్ను ప్రాధాన్యంగా చూస్తున్నాయి.
5) హైదరాబాద్ GCCల్లో ఎక్కువగా ఏ రకాల ఉద్యోగాలు ఉంటాయి?
ఇక్కడి GCCలు సాధారణంగా
సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీరింగ్
డేటా సైన్స్
సైబర్ సెక్యూరిటీ
ఫైనాన్స్ ఆపరేషన్స్
AI/ML
ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్
వంటి ఉద్యోగాలకు నియామకాలు చేస్తాయి. గ్లోబల్ సపోర్ట్ రోల్స్కూ పెద్ద డిమాండ్ ఉంటుంది.
6) హైదరాబాద్ GCCలు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి?
GCCలు మంచి నైపుణ్య ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తాయి, టెక్నాలజీ ఎగుమతులను పెంచుతాయి, రీసెర్చ్ & డెవలప్మెంట్కి దోహదపడతాయి. అదేవిధంగా భారతదేశ డిజిటల్ మార్పులో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.