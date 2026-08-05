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- కొత్త ఇంటికి కరెంట్ మీటర్ ఎలా తీసుకోవాలి? అవసరమైన పత్రాలు, దరఖాస్తు విధానం పూర్తి వివరాలు
కొత్త ఇంటికి కరెంట్ మీటర్ ఎలా తీసుకోవాలి? అవసరమైన పత్రాలు, దరఖాస్తు విధానం పూర్తి వివరాలు
Current Meter: కొత్త ఇంటి నిర్మాణం పూర్తయిన వెంటనే చేసే పనుల్లో విద్యుత్ కనెక్షన్ తీసుకోవడం ఒకటి. ఇంటికి కరెంట్ మీటర్ లేకుంటే విద్యుత్ సరఫరా అందదు. అయితే కొత్త కనెక్షన్ తీసుకోవడానికి ఎక్కడ దరఖాస్తు చేయాలి? ఏ పత్రాలు అవసరం? లాంటి పూర్తి వివరాలు.
కొత్త ఇంటికి కరెంట్ మీటర్ ఎలా తీసుకోవాలి?
కొత్త ఇంటికి విద్యుత్ కనెక్షన్ కావాలంటే ముందుగా మీ ప్రాంతానికి సంబంధించిన విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ కార్యాలయంలో లేదా ఆ సంస్థ అధికారిక వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు అందిన తర్వాత అధికారులు దానిని పరిశీలించి, సమర్పించిన పత్రాలను ధృవీకరిస్తారు. అనంతరం విద్యుత్ కనెక్షన్ ఇవ్వాల్సిన ఇంటిని పరిశీలించి, అక్కడ సాంకేతికంగా కనెక్షన్ ఇవ్వడానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని నిర్ధారిస్తారు. ఆ తర్వాత చెల్లించాల్సిన ఫీజు వివరాలను తెలియజేస్తారు. నిర్ణయించిన మొత్తాన్ని చెల్లించిన తర్వాత ఇంటికి విద్యుత్ మీటర్ ఏర్పాటు చేసి కరెంట్ కనెక్షన్ అందిస్తారు.
దరఖాస్తు చేసేటప్పుడు ఏ పత్రాలు అవసరం?
కొత్త కరెంట్ కనెక్షన్ కోసం కొన్ని ముఖ్యమైన పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఆధార్ కార్డు లేదా ఇతర గుర్తింపు పత్రం, ఇంటి యాజమాన్యాన్ని నిర్ధారించే రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు, ఇంటి పన్ను రసీదు, గ్రామపంచాయతీ లేదా మున్సిపాలిటీ కేటాయించిన ఇంటి నంబర్ వివరాలు, భవన నిర్మాణ అనుమతి పత్రాలు, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటో, మొబైల్ నంబర్ వంటి పత్రాలను అడుగుతారు. ప్రాంతాన్ని బట్టి మరికొన్ని అదనపు పత్రాలు అవసరమయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అందుకే దరఖాస్తు చేసే ముందు స్థానిక విద్యుత్ కార్యాలయంలో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడం మంచిది.
దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత జరిగే ప్రక్రియ ఏమిటి?
దరఖాస్తు సమర్పించిన తర్వాత విద్యుత్ శాఖ అధికారులు ఇంటిని సందర్శించి పరిశీలిస్తారు. విద్యుత్ స్తంభం నుంచి ఇంటికి కనెక్షన్ ఇవ్వడానికి అవసరమైన సౌకర్యాలు ఉన్నాయా లేదా అనేది పరిశీలిస్తారు. అనంతరం కనెక్షన్కు సంబంధించిన అంచనా వ్యయాన్ని సిద్ధం చేసి దరఖాస్తుదారునికి తెలియజేస్తారు. ఇందులో సెక్యూరిటీ డిపాజిట్, సర్వీస్ కనెక్షన్ ఛార్జీలు, ఇతర అవసరమైన ఫీజులు ఉండవచ్చు. ఆ మొత్తాన్ని చెల్లించిన తర్వాత మీటర్ను ఏర్పాటు చేసి విద్యుత్ సరఫరాను ప్రారంభిస్తారు.
ఆన్లైన్లో కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చా?
ప్రస్తుతం చాలా విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు ఆన్లైన్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాయి. దీంతో ఇంటి నుంచే కొత్త విద్యుత్ కనెక్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత అవసరమైన పత్రాలను అప్లోడ్ చేయవచ్చు. అలాగే దరఖాస్తు ఏ దశలో ఉందో కూడా వెబ్సైట్ ద్వారా తెలుసుకునే సౌకర్యం ఉంటుంది. దీంతో కార్యాలయాలకు పలుమార్లు వెళ్లాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది.
కరెంట్ కనెక్షన్ తీసుకునే ముందు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు
కొత్త ఇంటికి విద్యుత్ కనెక్షన్ తీసుకునే ముందు అన్ని పత్రాలు పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధంగా ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి పరిశీలించుకోవాలి. దరఖాస్తులో ఇచ్చే వివరాలు అధికారిక పత్రాల్లో ఉన్న వివరాలతో సరిపోలాలి. విద్యుత్ శాఖ సూచించిన ఫీజులను నిర్ణీత సమయంలో చెల్లిస్తే కనెక్షన్ ప్రక్రియ వేగంగా పూర్తవుతుంది. అలాగే ఇంటి వైరింగ్ నాణ్యమైన ఎలక్ట్రిషియన్తో చేయించుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. సరైన విధానంలో దరఖాస్తు చేసి అవసరమైన పత్రాలు సమర్పిస్తే కొత్త ఇంటికి విద్యుత్ మీటర్ పొందడం సులభమవుతుంది. దీంతో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కొత్త ఇంటిలో విద్యుత్ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు.