ఇదిలా ఉంటే ఈ వ్య‌వ‌హారంపై కేటీఆర్ స్పందించారు. ఎక్స్ వేదిక‌గా ఓ ఆస‌క్తిక‌ర‌మైన ట్వీట్ చేశారు. “ప్రజాస్వామ్యంలో భౌతిక దాడులకు ఎన్నటికీ ఆస్కారం ఉండకూడదు. అలానే అబద్ధాలకు, అసందర్భ ప్రేలాపనలకు, మీడియా ముసుగులో చేసే నీచపు రాజకీయాలకు కూడా అస్సలు తావు ఉండకూడదు!” అని రాసుకొచ్చారు.

కొంతమంది మీడియా సంస్థలు, విలేకరులు తనపై వ్యక్తిగతంగా, బీఆర్ఎస్ నాయకత్వంపై విషం చిమ్ముతున్నారని ఆరోపించారు. ఈ దాడులు తన కుటుంబ సభ్యులపై, పార్టీ శ్రేణులపై తీవ్ర దుష్ప్రభావం చూపుతున్నాయని, వీటిని చట్టపరంగా ఎదుర్కొంటామని చెప్పుకొచ్చారు.

Some lowlifes masquerading as journalists running media houses have been spewing venom on me and my party leadership since the last few months



While I hardly care for their opinions or existence, the repeated attacks of character assassination are taking a toll on my family,…

