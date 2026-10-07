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- Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మారిన వెదర్.. అక్కడ ఉరుములతో వానలు, ఇక్కడ ఊపేస్తున్న ఉక్కపోత
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మారిన వెదర్.. అక్కడ ఉరుములతో వానలు, ఇక్కడ ఊపేస్తున్న ఉక్కపోత
Weather Update: నైరుతి రుతుపవనాల నిష్క్రమణ, ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం అకస్మాత్తుగా మారింది. కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే ఛాన్స్ ఉండగా, పగటివేళ ఉక్కపోత పెరగనుందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఐఎండీ అలర్ట్.. పిడుగులు, బలమైన ఈదురుగాలులతో ఉరుముల వాన
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం వాతావరణం ఊహించని విధంగా మారుతోంది. నైరుతి రుతుపవనాల ఉపసంహరణ ప్రక్రియ వేగవంతం కావడం, అదే సమయంలో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం, స్థానిక ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో వాతావరణంలో ఈ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పొడి వాతావరణం నెలకొంటున్నప్పటికీ, దక్షిణ, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఆకస్మిక చినుకులు పడే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. శీతాకాలం ఆరంభమయ్యే సమయాన ఎల్నీనో ఎఫెక్ట్ వల్ల వాతావరణంలో మిశ్రమ పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.
హైదరాబాద్ లో మధ్యాహ్నం ఉక్కపోత.. సాయంత్రం జల్లులు
రాజధాని హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే, ఉదయం పూట చల్లటి గాలులతో ఆహ్లాదకర వాతావరణం ఉంటున్నప్పటికీ, మధ్యాహ్నం వేళల్లో పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉండి, పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 1 నుంచి 2 డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రత 33 నుండి 35 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు నమోదై, తీవ్రమైన ఉక్కపోత నగరవాసులను ఇబ్బంది పెట్టనుంది. అయితే సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో వాతావరణం కూల్ అయి బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి, కూకట్పల్లి, సికింద్రాబాద్, చార్మినార్ పరిసర ప్రాంతాలలో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు జల్లులు కురిసే ఛాన్స్ ఉంది.
తెలంగాణలో ఈ జిల్లాలకు అలర్ట్
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని దక్షిణ, తూర్పు జిల్లాల్లో వాతావరణ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండనుంది. ముఖ్యంగా ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే వీలుంది.
ఈ సమయంలో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఇక ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, నిర్మల్, కరీంనగర్లలో మాత్రం పొడి వాతావరణమే కొనసాగుతుందని ఐఎండీ తెలిపింది.
ఏపీ వాతావరణం ఎలా వుండనుంది?
ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతం వెంబడి తేమగాలులు వీస్తుండటంతో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
• ఉత్తర కోస్తాంధ్ర: విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడ తేలికపాటి జల్లులు పడవచ్చు.
• దక్షిణ కోస్తాంధ్ర: ఉమ్మడి తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల ఉరుములతో కూడిన మోస్తరు వానలు పడవచ్చు.
• రాయలసీమ: చిత్తూరు, తిరుపతి, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి, కడప జిల్లాల్లో మధ్యాహ్నం వరకు ఎండ, ఉక్కపోత ఉండి సాయంత్రానికి వాతావరణం మారుతుంది.
రైతులు, ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ కీలక సూచనలు
వర్షాలు కురిసే సమయంలో ఉరుములు, పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉన్నందున బహిరంగ ప్రదేశాల్లో లేదా ఒంటరిగా ఉన్న చెట్ల కింద నిల్చోవద్దని అధికారులు తెలిపారు. పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ముఖ్యంగా కోత కోసిన ధాన్యాన్ని తడవకుండా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించుకోవాలని వ్యవసాయదారులకు వాతావరణ కేంద్రం సూచించింది. సముద్ర తీరంలో గాలుల వేగం సాధారణంగానే ఉన్నందున మత్స్యకారులకు ఎలాంటి ప్రత్యేక ముప్పు లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.