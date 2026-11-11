మీ వీడియోను వేరే వ్యక్తులు యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశారా.? ఏం చేయాలంటే.?
Youtube: మీరు ఎంతో కష్టపడి రూపొందించిన వీడియోను మీ అనుమతి లేకుండా మరొకరు తమ ఛానెల్లో అప్లోడ్ చేశారా.? ఇలాంటి సమయంలో ఏం చేయాలి.? దీనికి చెక్ పెట్టేందుకు ఏదైన మార్గం ఉందా.? లాంటి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కాపీరైట్ అంటే ఏంటి.?
కాపీరైట్ అనేది ఒక వ్యక్తి సొంతంగా రూపొందించిన క్రియేటివ్ కంటెంట్కు లభించే చట్టపరమైన హక్కు. వీడియోలు, ఫొటోలు, పాటలు, కథనాలు, వ్యాసాలు వంటి వాటిని రూపొందించిన వారికి వాటిపై ఈ హక్కు ఉంటుంది. అంటే అసలు సృష్టికర్త అనుమతి లేకుండా ఇతరులు వాటిని కాపీ చేయడం, తమ పేరుతో ప్రచురించడం లేదా వాణిజ్య అవసరాలకు ఉపయోగించడం సాధారణంగా కాపీరైట్ ఉల్లంఘన కిందకు వస్తుంది. ఒకవేళ ఎవరైనా మీ వీడియోను డౌన్లోడ్ చేసి తమ యూట్యూబ్ ఛానెల్లో అప్లోడ్ చేస్తే, మీరు కాపీరైట్ ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. అయితే వీడియోలోని కంటెంట్పై మీకు నిజంగా హక్కులు ఉండాలి. ఇతరుల కంటెంట్ను ఉపయోగించినట్లయితే ఫిర్యాదు చేసే ముందు దాని హక్కులను పరిశీలించాలి.
వీడియోను తొలగించేందుకు ఎలాంటి మార్గాలున్నాయి.?
మీరు రూపొందించిన వీడియోను మరొకరు మీ అనుమతి లేకుండా అప్లోడ్ చేస్తే దాన్ని తొలగించేందుకు యూట్యూబ్ రెండు ప్రధాన మార్గాలను అందిస్తోంది. మొదటిది యూట్యూబ్ స్టూడియో ద్వారా ఆన్లైన్లో కాపీరైట్ తొలగింపు అభ్యర్థన (Copyright Removal Request) పంపడం. రెండోది ఈమెయిల్ ద్వారా కాపీరైట్ ఫిర్యాదు చేయడం. ఈ రెండు మార్గాల్లోనూ అసలు వీడియోకు సంబంధించిన వివరాలు, కాపీ చేసిన వీడియో లింక్, మీ సంప్రదింపు వివరాలు అందించాలి. ఫిర్యాదు అందిన తర్వాత యూట్యూబ్ దాన్ని పరిశీలిస్తుంది. ఫిర్యాదు సరైనదని నిర్ధారణ అయితే సంబంధిత వీడియోను తొలగించే చర్యలు తీసుకుంటుంది.
యూట్యూబ్ స్టూడియోలో వెబ్ఫారమ్ ఎలా నింపాలి.?
మీ వీడియోను తొలగించేందుకు ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటే కింది స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి.
* ముందుగా మీ యూట్యూబ్ అకౌంట్లోకి లాగిన్ అవ్వండి.
* ఆ తర్వాత YouTube Studioను ఓపెన్ చేయండి.
* ఎడమవైపు కనిపించే మెనూలో Copyright విభాగంపై క్లిక్ చేయండి.
* అక్కడ New Removal Request అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
* ఇప్పుడు తెరుచుకునే ఫారమ్లో మీ అనుమతి లేకుండా అప్లోడ్ చేసిన వీడియో లింక్ను నమోదు చేయండి.
* అలాగే మీ అసలు వీడియోకు సంబంధించిన వివరాలు, అది ఎక్కడ అప్లోడ్ చేశారనే సమాచారాన్ని ఇవ్వండి.
* మీ పూర్తి పేరు, ఈమెయిల్, చిరునామా వంటి సంప్రదింపు వివరాలను నమోదు చేయండి.
* ఫారమ్లో అడిగే చట్టపరమైన ప్రకటనలను చదివి అంగీకరించండి.
* భవిష్యత్తులో అదే వీడియో కాపీలు YouTubeలో మళ్లీ అప్లోడ్ కాకుండా నిరోధించాలనుకుంటే అందుబాటులో ఉన్న సంబంధిత ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
* చివరగా వివరాలను మరోసారి పరిశీలించి Submit బటన్పై క్లిక్ చేయండి.
ఫిర్యాదు పంపిన తర్వాత యూట్యూబ్ మీ అభ్యర్థనను పరిశీలిస్తుంది. ఏవైనా వివరాలు తప్పుగా ఉన్నా లేదా అవసరమైన సమాచారం లేకపోయినా ఫిర్యాదు తిరస్కరణకు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అన్ని వివరాలను జాగ్రత్తగా నమోదు చేయాలి.
ఈమెయిల్ ద్వారా కాపీరైట్ ఫిర్యాదు ఎలా చేయాలి.?
యూట్యూబ్ స్టూడియోలో ఫారమ్ నింపడం ఇష్టం లేకపోతే ఈమెయిల్ ద్వారా కూడా కాపీరైట్ తొలగింపు అభ్యర్థన పంపవచ్చు. ఇందుకోసం copyright@youtube.com అనే అధికారిక చిరునామాకు ఫిర్యాదు పంపాలి. ఈమెయిల్లో కొన్ని ముఖ్యమైన వివరాలను తప్పనిసరిగా పొందుపరచాలి. మీ పూర్తి చట్టపరమైన పేరు, చిరునామా, ఫోన్ నంబర్, ఈమెయిల్ వివరాలు ఇవ్వాలి. మీరు స్వయంగా రూపొందించిన అసలు వీడియో గురించి వివరించాలి. ఆ వీడియోను మొదట ఎక్కడ, ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేశారో తెలియజేయాలి. మీ అనుమతి లేకుండా ఇతరులు అప్లోడ్ చేసిన వీడియో లింక్ను జత చేయాలి. ఆ వీడియోను ఉపయోగించేందుకు మీరు ఎలాంటి అనుమతి ఇవ్వలేదని స్పష్టంగా పేర్కొనాలి. యూట్యూబ్ కోరే చట్టపరమైన ప్రకటనలను చేర్చాలి. చివరగా మీ పూర్తి చట్టపరమైన పేరుతో సంతకం చేయాలి.
ఈ వివరాలతో ఈమెయిల్ పంపిన తర్వాత YouTube మీ ఫిర్యాదును పరిశీలిస్తుంది. అవసరమైతే మరిన్ని వివరాలు కూడా అడగవచ్చు. ఫిర్యాదులో తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వడం లేదా ఇతరుల హక్కులను ఉల్లంఘించేలా అభ్యర్థన చేయడం వల్ల చట్టపరమైన సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
భవిష్యత్తులో మీ వీడియోను మళ్లీ అప్లోడ్ చేయకుండా ఎలా అడ్డుకోవాలి.?
మీ వీడియోను తొలగించమని ఫిర్యాదు చేస్తున్నప్పుడు యూట్యూబ్ మరో ముఖ్యమైన సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తోంది. అదే భవిష్యత్తులో ఆ వీడియో కాపీలు మళ్లీ అప్లోడ్ కాకుండా నిరోధించే అవకాశం. కాపీరైట్ తొలగింపు అభ్యర్థన సమర్పించే సమయంలో ఈ ఆప్షన్ను ఎంచుకుంటే, యూట్యూబ్ తన వ్యవస్థ ద్వారా సంబంధిత వీడియో కాపీలను గుర్తించి మళ్లీ అప్లోడ్ కాకుండా అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే ఈ సదుపాయం ప్రతి సందర్భంలోనూ అన్ని కాపీలను గుర్తిస్తుందని హామీ లేదు. అలాగే కాపీరైట్ ఫిర్యాదు అనేది చట్టపరమైన ప్రక్రియ కావడంతో, వీడియోపై మీకు హక్కులు ఉన్నాయని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే అభ్యర్థన పంపాలి. మీ కంటెంట్ను ఇతరులు అనుమతి లేకుండా ఉపయోగిస్తే దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సరైన ఆధారాలతో ఫిర్యాదు చేయడం మంచిది.