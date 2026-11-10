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- BSNL: జియో, ఎయిర్టెల్కి బిగ్ షాక్.. బీఎస్ఎన్ఎల్ నుంచి సూపర్ బ్రాడ్బ్యాండ్, ప్రిపేడ్ ధమాకా ప్లాన్స్
BSNL: జియో, ఎయిర్టెల్కి బిగ్ షాక్.. బీఎస్ఎన్ఎల్ నుంచి సూపర్ బ్రాడ్బ్యాండ్, ప్రిపేడ్ ధమాకా ప్లాన్స్
BSNL: జియో, ఎయిర్టెల్కు షాకిస్తూ ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్ అదిరిపోయే ప్లాన్ ను తీసుకొచ్చింది. రూ. 799 బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్లాన్పై 12 నెలల రీఛార్జ్తో 13 నెలల సేవలందిస్తోంది. 150Mbps స్పీడ్, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, 25 ఓటీటీ యాప్స్ లభిస్తాయి.
బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ. 799 బ్రాడ్బ్యాండ్ ధమాకా ఆఫర్
ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం దిగ్గజం భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (బీఎస్ఎన్ఎల్) తమ బ్రాడ్బ్యాండ్ కస్టమర్ల కోసం ఒక అద్భుతమైన యాన్యువల్ ఆఫర్ను అనౌన్స్ చేసింది. ఈ కొత్త డీల్ ప్రకారం, యూజర్లు కేవలం 12 నెలల రీఛార్జ్ చార్జ్ చెల్లిస్తే చాలు, ఏకంగా 13 నెలల పాటు నాన్స్టాప్గా సర్వీస్ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
అంటే ఒక నెలకు సరిపడా ఇంటర్నెట్ సేవలు పూర్తిగా ఉచితంగా లభిస్తాయి. ఈ ఆఫర్ ద్వారా రూ. 799 బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్లాన్ ఎంచుకునే కస్టమర్లకు భారీ లబ్ధి చేకూరనుంది. ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీల పోటీని తట్టుకునేలా బీఎస్ఎన్ఎల్ ఈ సరికొత్త ఆఫర్ను ముందుకు తీసుకువచ్చింది.
150Mbps స్పీడ్, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ అండ్ 25 ఓటీటీ యాప్స్
బీఎస్ఎన్ఎల్ తమ అధికారిక సోషల్ మీడియా ఎక్స్ ఖాతాలో ఈ ప్రత్యేక బ్రాడ్బ్యాండ్ ఆఫర్ వివరాలను షేర్ చేసింది. రూ. 799 ప్లాన్ను ఒకేసారి ఏడాదికి అడ్వాన్స్గా రీఛార్జ్ చేసుకునే యూజర్లకు ఈ 13 నెలల వాలిడిటీ ప్రయోజనం అందుతుంది.
ఈ ప్లాన్లో వినియోగదారులకు 150Mbps వరకు హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ లభిస్తుంది. దాంతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉచితంగా ఎంతైనా మాట్లాడే అన్లిమిటెడ్ వాయిస్ కాలింగ్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రియుల కోసం కంపెనీ BiTV యాప్ ద్వారా ఏకంగా 25 రకాల ప్రముఖ ఓటీటీ యాప్ల ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్ను కూడా ఈ ప్లాన్తో అందిస్తోంది.
డేటా లిమిట్ ఎంత? ఎఫ్ యూపీ నిబంధనలు ఇవే
ఈ రూ. 799 ప్లాన్ కింద నెలకు ఫెయిర్ యూసేజ్ పాలసీ (FUP) పరిమితి వరకు 4,000 GB (4TB) వరకు హై-స్పీడ్ డేటాను వినియోగించుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఈ 4,000 GB డేటా లిమిట్ను పూర్తి చేసినప్పటికీ ఇంటర్నెట్ ఆగదు. డేటా పరిమితి ముగిసిన తర్వాత స్పీడ్ 10Mbpsకి తగ్గుతుంది, కానీ అన్లిమిటెడ్గా బ్రౌజింగ్ చేసుకోవచ్చు.
12 నెలల రుసుము చెల్లించి 13 నెలల పాటు సర్వీస్ పొందడం వల్ల యూజర్లకు ఒక నెల రీఛార్జ్ బిల్లు మిగులుతుంది. అయితే ఈ ఆఫర్ను రీఛార్జ్ చేసుకునే ముందు మీ ప్రాంతంలో ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయో లేదో, అలాగే అర్హత నియమాలను ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.
ఏడాది వాలిడిటీతో రూ. 2,399 ప్రిపేడ్ ప్లాన్
కేవలం బ్రాడ్బ్యాండ్ మాత్రమే కాకుండా, మొబైల్ వినియోగదారుల కోసం బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ. 2,399 ధరతో లాంగ్ టర్మ్ ప్రిపేడ్ ప్లాన్ను కూడా అందుబాటులో ఉంచింది. ఈ ప్లాన్ రీఛార్జ్ చేసుకుంటే పూర్తి 365 రోజుల పాటు అంటే ఒక సంవత్సరం వరకు మళ్లీ రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ఇందులో ప్రతిరోజూ 2GB హై-స్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది, అంటే మొత్తం 365 రోజులకు గాను 730 GB డేటా మీ సొంతమవుతుంది. రోజువారీ డేటా లిమిట్ ముగిసిన తర్వాత ప్లాన్ నిబంధనల ప్రకారం స్పీడ్ తగ్గుతుంది.
డైలీ డేటా, ఉచిత రోమింగ్ అండ్ మెసేజింగ్ ప్రయోజనాలు
ఈ రూ. 2,399 ప్రిపేడ్ ప్లాన్లో ఉచిత నేషనల్ రోమింగ్తో పాటు భారతదేశంలో ఉన్న ఏ నెట్వర్క్కైనా అన్లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్ మాట్లాడుకోవచ్చు. ప్రతిరోజూ 100 ఉచిత ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా అందుతాయి.
హోమ్ ఇంటర్నెట్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కోసం ఓటీటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలనుకునే వారికి రూ. 799 బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్లాన్ బెస్ట్ ఆప్షన్ కాగా, మొబైల్ నెట్వర్క్, రోజువారీ డేటా, ఇయర్ లాంగ్ వాలిడిటీ కోరుకునే వారికి రూ. 2,399 ప్రిపేడ్ ప్లాన్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.