లాక్‌హీడ్ మార్టిన్ తయారుచేసిన అమెరికాకు చెందిన మొట్టమొదటి 5వ తరం ఫైటర్ జెట్ F-22 రాప్టర్. ఇది 2005లో సైన్యంలో చేరింది.

ఎఫ్-22 ఎగుమతులు నిషేధం ఉన్నందున, కేవలం 187 యూనిట్లు మాత్రమే తయారు చేసి, అమెరికా సైన్యం వినియోగిస్తోంది.

