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- iPhone Offers: రిలయన్స్ డిజిటల్ బంపర్ ఆఫర్..తక్కువ ధరకే ఐఫోన్లు.. కొనేముందు ఇవి తెలుసుకోండి
iPhone Offers: రిలయన్స్ డిజిటల్ బంపర్ ఆఫర్..తక్కువ ధరకే ఐఫోన్లు.. కొనేముందు ఇవి తెలుసుకోండి
iPhone Offers: ఐఫోన్ 18 ప్రో, 17 ప్రో, ఐఫోన్ ఎయిర్ మోడళ్లపై రిలయన్స్ డిజిటల్ అదిరిపోయే ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు ఇస్తోంది. భారీ డిస్కౌంట్ తర్వాత వీటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో, కండిషన్స్, ఫీచర్స్ ఏంటో చూద్దాం.
భారీ డిస్కౌంట్ తో ఐఫోన్లు
కొత్త ఐఫోన్ కొనాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. కానీ ధర చూసి వెనకడుగు వేస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే రిలయన్స్ డిజిటల్ అదిరిపోయే ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు తీసుకొచ్చింది. మీ పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఇచ్చేసి, కొత్త ఐఫోన్ను చాలా తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ ఎయిర్ మోడళ్లపై ఈ ఆఫర్లు ఉన్నాయి. గరిష్ఠ ఎక్స్ఛేంజ్ డిస్కౌంట్ వస్తే ఏ మోడల్ ఎంతకు వస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రూ.56,970కే ఐఫోన్ 18 ప్రో!
కొత్త ఐఫోన్ 18 ప్రో కొనాలనుకునే వారికి రిలయన్స్ డిజిటల్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ భలే ఉపయోగపడుతుంది. ఐఫోన్ 18 ప్రో 512GB మోడల్ అసలు ధర రూ.1,89,900. దీనిపై గరిష్ఠంగా రూ.1,32,930 ఎక్స్ఛేంజ్ డిస్కౌంట్ వస్తే, కేవలం రూ.56,970కే మీ సొంతం అవుతుంది. అలాగే 1TB మోడల్ ధర రూ.2,39,900 కాగా, రూ.1,67,930 డిస్కౌంట్ పోనూ రూ.71,970కి వస్తుంది. ఇక 2TB మోడల్ ధర రూ.3,14,900. దీనిపై రూ.2,20,430 ఎక్స్ఛేంజ్ డిస్కౌంట్ వస్తే రూ.94,470కే కొనేయొచ్చు.
రూ.39,147కే ఐఫోన్ 17 ప్రో!
ఐఫోన్ 17 ప్రో కొనాలనుకునే వారికి కూడా రిలయన్స్ డిజిటల్ బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తోంది. 256GB మోడల్ అసలు ధర రూ.1,30,490. దీనిపై గరిష్ఠంగా రూ.91,343 ఎక్స్ఛేంజ్ డిస్కౌంట్ వస్తే, కేవలం రూ.39,147కే వస్తుంది. 512GB మోడల్ ధర రూ.1,51,990 కాగా, రూ.1,06,393 డిస్కౌంట్ పోనూ రూ.45,597కి కొనొచ్చు. ఇక 1TB మోడల్ ధర రూ.1,71,490. దీనిపై రూ.1,20,043 డిస్కౌంట్ వస్తే రూ.51,447కే మీ సొంతం అవుతుంది.
ఐఫోన్ ఎయిర్, ఐఫోన్ 17 మోడళ్లపైనా ఆఫర్లు!
ఐఫోన్ 18 ప్రో, 17 ప్రో మాత్రమే కాదు.. ఇతర మోడళ్లపైనా ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు ఉన్నాయి. ఐఫోన్ ఎయిర్ 256GB మోడల్ ధర రూ.95,990. దీనిపై గరిష్ఠంగా రూ.67,193 డిస్కౌంట్ వస్తే రూ.28,797కే కొనొచ్చు. దీని 512GB మోడల్ ధర రూ.1,39,900 కాగా, డిస్కౌంట్ తర్వాత రూ.41,970కి వస్తుంది. 1TB మోడల్ రూ.1,59,900 నుంచి రూ.47,970కి తగ్గుతుంది. ఇక ఐఫోన్ 17 256GB మోడల్ ధర రూ.99,900. దీనిపై రూ.69,930 డిస్కౌంట్ వస్తే రూ.29,970కే వస్తుంది. 512GB మోడల్ ధర రూ.1,02,900 కాగా, డిస్కౌంట్ తర్వాత రూ.30,870కి తగ్గుతుంది.
పాత ఫోన్ ఇస్తే ఎంత డిస్కౌంట్ వస్తుంది?
ఈ ఆఫర్లో మీ పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఇచ్చేసి, దాని కండిషన్ను బట్టి డిస్కౌంట్ పొందొచ్చు. అయితే, అందరికీ ఒకేలా ఎక్స్ఛేంజ్ డిస్కౌంట్ రాదు. మీ పాత ఫోన్ మోడల్, అది పనిచేస్తున్న తీరు, డ్యామేజీలు వంటి వాటి ఆధారంగా దాని విలువను లెక్కిస్తారు. రిలయన్స్ డిజిటల్ చేసే డిజిటల్ చెకింగ్ తర్వాతే ఫైనల్ ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూను నిర్ణయిస్తారు. కాబట్టి, ప్రకటనలో చెప్పిన గరిష్ఠంగా డిస్కౌంట్ రావాలంటే మీ పాత ఫోన్ కండిషన్ చాలా బాగుండాలి.
కొనే ముందు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి!
రిలయన్స్ డిజిటల్ ఇస్తున్న ఈ ఆఫర్లో చెప్పిన ధరలన్నీ గరిష్ఠంగా ఎక్స్ఛేంజ్ డిస్కౌంట్ను బట్టి లెక్కించినవి. పాత ఫోన్ ఇవ్వకుండా ఈ ధరలకు కొత్త ఐఫోన్ కొనలేరు. పైగా, పాత ఫోన్ వాల్యూ, ఎక్స్ఛేంజ్ డిస్కౌంట్, బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఇతర కండిషన్లను బట్టి మీరు ఫైనల్గా కట్టాల్సిన మొత్తం మారొచ్చు. అందుకే, కొత్త ఐఫోన్ కొనే ముందు మీ పాత ఫోన్కు ఎంత ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూ వస్తుందో చెక్ చేసుకోండి. రిలయన్స్ డిజిటల్ వెబ్సైట్ లేదా దగ్గర్లోని స్టోర్కు వెళ్లి ఆఫర్ కండిషన్లను కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి.