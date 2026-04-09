iphone: ఆపిల్ ఉత్పత్తులు iphone , ipad లలో i అంటే ఏమిటో తెలుసా?
iphone: ఆపిల్ ఉత్పత్తులైన ఐఫోన్, ఐప్యాడ్ లలో 'i' అంటే కేవలం ఇంటర్నెట్ మాత్రమే కాదు, దాని వెనుక ఉన్న 5 ఆసక్తికరమైన అర్థాలు, స్టీవ్ జాబ్స్ ఆడిన మైండ్ గేమ్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఆపిల్ ప్రోడక్టులలో i వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్
ప్రపంచ టెక్నాలజీ మార్కెట్లో ఆపిల్ ప్రోడక్టులకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, ఐమాక్ వంటి పరికరాలు ప్రస్తుతం కోట్లాది మంది ప్రజల జీవితాల్లో అంతర్భాగమయ్యాయి. అయితే, ఈ ప్రోడక్టుల పేర్ల ముందు ఉండే చిన్న అక్షరం i వెనుక ఉన్న అసలు అర్థం చాలా మందికి ఇప్పటికీ తెలియదు. చాలా మంది i అంటే కేవలం ఇంటర్నెట్ అని మాత్రమే భావిస్తారు. కానీ, ఆపిల్ సంస్థ ప్రకారం ఈ అక్షరం వెనుక ఐదు విభిన్నమైన అర్థాలు ఉన్నాయి. ఇవి ఆపిల్ విజన్ను ప్రతిబింబిస్తాయి.
స్టీవ్ జాబ్స్ మైండ్ గేమ్
ఆపిల్ ఉత్పత్తుల్లో i ప్రయాణం 1998లో ‘ఐమాక్’ విడుదలతో ప్రారంభమైంది. ఆపిల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు స్టీవ్ జాబ్స్ ఈ ప్రోడక్టును పరిచయం చేస్తూ, ఈ i అక్షరం ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. ఆ సమయంలో ఆపిల్ సంస్థ వినియోగదారులకు అందించాలనుకున్న విలువలను ఈ అక్షరం సూచిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. స్టీవ్ జాబ్స్ చెప్పిన ప్రకారం.. i అంటే ప్రధానంగా ఇంటర్నెట్ అని అర్థం వచ్చినప్పటికీ, దానితో పాటు మరో నాలుగు కీలక పదాలను కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. అవే ఇండివిడ్యువల్, ఇన్స్ట్రక్ట్, ఇన్ఫార్మ్, ఇన్స్పైర్.
ఇంటర్నెట్, వ్యక్తిగత గుర్తింపు
ఐమాక్ విడుదలైన సమయంలో ఇంటర్నెట్ విప్లవం అప్పుడప్పుడే మొదలవుతోంది. కంప్యూటర్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ను సులభంగా అనుసంధానించడమే లక్ష్యంగా ఆపిల్ ఈ పరికరాన్ని రూపొందించింది. అందుకే i అంటే ఇంటర్నెట్ అని అర్థం చెప్పారు.
అలాగే, i అనేది ఒక వ్యక్తిగత గుర్తింపు అని కూడా జాబ్స్ చెప్పారు. ప్రతి వినియోగదారుడికి వారి అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఆపిల్ ప్రోడక్టులను మలుచుకునే వీలుండాలని, అంటే వ్యక్తిగత గుర్తింపునకు కు ఆపిల్ ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
విజ్ఞానం, సమాచార మార్పిడి
కేవలం వినోదం లేదా పని కోసం మాత్రమే కాకుండా, విద్యార్థులకు, నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఆపిల్ ఉత్పత్తులు ఉపయోగపడాలని i లోని ఇన్స్ట్రక్ట్ అనే పదాన్ని చేర్చారు. కంప్యూటర్లు కేవలం మిషన్లు మాత్రమే కాదని, అవి మనకు నేర్పించేవిగా కూడా మారాలని ఆపిల్ భావించింది.
అలాగే ఇన్ఫార్మ్ అంటే సమాచారాన్ని అందించడం. ఇంటర్నెట్ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సమాచారాన్ని వేగంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ పరికరాలు ఉపయోగపడతాయని ఆపిల్ తన విజన్లో భాగంగా పేర్కొంది. నేడు మనం వాడుతున్న సఫారీ బ్రౌజర్ లేదా న్యూస్ నోటిఫికేషన్లు ఈ లక్ష్యానికి నిదర్శనాలు.
ఇన్స్పైరింగ్ డిజైన్
ఆపిల్ ఉత్పత్తుల వెనుక ఉన్న ఐదో ముఖ్యమైన అర్థం ఇన్స్పైర్. కొత్తగా ఏదైనా సృష్టించాలనుకునే వారికి, వినూత్నంగా ఆలోచించే వారికి ఆపిల్ ప్రోడక్టులు ఒక ప్రేరణగా నిలవాలని కంపెనీ ఆశించింది. ఆపిల్ సూపర్ డిజైన్, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఇంటర్ఫేస్ వినియోగదారులను కొత్త విషయాలను అన్వేషించేలా, సృజనాత్మకంగా ఆలోచించేలా ప్రోత్సహిస్తాయి. ఈ ఐదు పదాల కలయికే ఆపిల్ బ్రాండ్ను ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన సంస్థగా మార్చింది.