Budget Smartphone : కేవలం ఏడు వేలకే.. 5000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా, 128GB స్టోరేజీ స్మార్ట్ ఫోన్ మీ సొంతం..!
లావా కంపెనీ తన కొత్త 'బోల్డ్ N2 ప్రో' మోడల్ను ఇండియాలో లాంచ్ చేసింది. దీని ధర కేవలం రూ.7,999. ఈ బడ్జెట్ ఫోన్లో 120Hz డిస్ప్లే, 50MP కెమెరా, 128GB స్టోరేజ్ వంటి అదిరిపోయే ఫీచర్లు ఇచ్చారు.
ఇండియన్ బ్రాండ్ లావా నుండి సరికొత్త ఫోన్..
తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లతో సామాన్య ప్రజలకు అదిరిపోయే స్మార్ట్ ఫోన్ ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది ఇండియన్ మొబైల్ బ్రాండ్ లావా. బడ్జెట్ ప్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ అందించే ప్రయత్నంలో భాగంగా కొత్త బోల్డ్ N2 ప్రో మోడల్ను పరిచయం చేసింది. కేవలం రూ.7,999 ధరకే ఎన్నో ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉండటంతో ఈ ఫోన్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
లావా స్మార్ట్ ఫోన్ ఫీచర్లివే..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో పెద్ద డిస్ప్లే, సూపర్ స్మూత్ అనుభవం ప్రత్యేక ఆకర్షణ. ఇది 6.75 అంగుళాల HD+LCD స్క్రీన్తో వస్తుంది. దీనికి 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉంది. దీనివల్ల స్క్రోలింగ్, వీడియోలు చూడటం చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. గేమ్స్, సోషల్ మీడియా వాడేటప్పుడు ఈ స్మూత్నెస్ బాగా నచ్చుతుంది.
తక్కువధరలో వేగవంతమైన ఫోన్
ఈ లావా బోల్డ్ N2 ప్రో ఫోన్ పనితీరు బాగుంది. ఇందులో యూనిసోక్ T7250 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ వాడారు. ఇది రోజువారీ పనులకు మంచి వేగాన్ని అందిస్తుంది. వాట్సాప్, యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి యాప్స్ స్మూత్గా పనిచేస్తాయి. కానీ హెవీ గేమింగ్ లేదా హై-గ్రాఫిక్స్ గేమ్స్కు ఇది సరిపోదు.
50MP కెమెరా స్మార్ట్ ఫోన్..
ఈ లావా బోల్డ్ N2 ప్రో ఫోన్లో 50MP మెయిన్ రియర్ కెమెరా, 8MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ ధరలో 50MP కెమెరా రావడం ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. సాధారణ ఫొటోలు, సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి ఇది మంచి క్వాలిటీ ఇస్తుంది. రోజూ ఫొటోలు తీసుకునే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజంతా వర్క్..
ఈ ఫోన్లో 5000mAh పెద్ద బ్యాటరీ ఇచ్చారు. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజంతా వాడుకోవచ్చు. దీనికి 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఇక స్టోరేజ్ విషయానికొస్తే, ఇందులో 4GB RAM, 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉన్నాయి. రూ.8,000 లోపు 128GB స్టోరేజ్ దొరకడం చాలా అరుదు. ఇది ఈ ఫోన్లోని అతిపెద్ద హైలైట్.
ఏప్రిల్ 6 నుండి అందుబాటులో..
లావా బోల్డ్ N2 ప్రో ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో వస్తుంది. దీనికి IP54 డస్ట్ & స్ప్లాష్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది. సైడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్తో ఫోన్ను వేగంగా అన్లాక్ చేయొచ్చు. ఈ ఫోన్ను ఇండియాలో రూ.7,999కి లాంచ్ చేశారు. ఏప్రిల్ 6 నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్లో అమ్మకాలు మొదలవుతాయి. హెవీ గేమింగ్ చేయని యూజర్లకు ఇది సరైన బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్.