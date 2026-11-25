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- WhatsApp : 2 ఫోన్లు అక్కర్లేదు, ఒకే ఫోన్లో 2 వాట్సాప్ అకౌంట్స్ వాడొచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?
WhatsApp : 2 ఫోన్లు అక్కర్లేదు, ఒకే ఫోన్లో 2 వాట్సాప్ అకౌంట్స్ వాడొచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?
పర్సనల్, ఆఫీస్ కోసం వేర్వేరుగా వాట్సాప్ వాడుతున్నారా? ఇందుకోసం రెండు ఫోన్లు వాడాల్సిన పనిలేదు. ఒకే స్మార్ట్ఫోన్లో రెండు వాట్సాప్ అకౌంట్లను చాలా ఈజీగా వాడుకోవచ్చు. దీన్ని ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలో చూద్దాం రండి.
ఒకే ఫోన్లో రెండు వాట్సాప్ అకౌంట్లను వాడటం ఎలా?
చాలా మందికి రెండు మొబైల్ నంబర్లు ఉంటాయి. ఒక నంబర్ను ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ కోసం వాడితే, మరో నంబర్ను ఆఫీస్, బిజినెస్, కస్టమర్ల కోసం వాడుతుంటారు. కానీ ఈ రెండు నంబర్ల కోసం రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు లేదు. వాట్సాప్ తీసుకొచ్చిన మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ (Multiple Accounts) ఫీచర్తో ఒకే యాప్లో రెండు వేర్వేరు అకౌంట్లను ఆపరేట్ చేయొచ్చు.
ఇందులో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఒక అకౌంట్ నుంచి లాగౌట్ చేసి రెండో అకౌంట్లోకి లాగిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకే ఫోన్లో రెండు అకౌంట్లు లాగిన్ అయి ఉంటాయి. మనకు అవసరమైనప్పుడు అకౌంట్ను మార్చుకుంటే సరిపోతుంది.
ఒకే ఫోన్లో 2 వాట్సాప్ అకౌంట్లు వాడటానికి ఏం కావాలి?
ఈ ఫీచర్ను వాడుకోవడానికి కొన్ని బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి.
• రెండు వేర్వేరు మొబైల్ నంబర్లు ఉండాలి.
• రెండో నంబర్కు వచ్చే ఓటీపీ (OTP) లేదా కాల్ ద్వారా వెరిఫై చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉండాలి.
• వాట్సాప్ లేటెస్ట్ వెర్షన్ను వాడుతూ ఉండాలి.
• డ్యూయల్ సిమ్ లేదా ఈ-సిమ్ (eSIM) ఉంటే ఒకే ఫోన్లో రెండు నంబర్లను ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు.
ముఖ్య గమనిక: ఒకే మొబైల్ నంబర్తో రెండు వేర్వేరు వాట్సాప్ అకౌంట్లను క్రియేట్ చేయలేము. ప్రతి అకౌంట్కూ వేర్వేరు ఫోన్ నంబర్ తప్పనిసరి.
ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో 2 వాట్సాప్ అకౌంట్లు ఎలా పెట్టుకోవాలి?
ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లు కింద ఉన్న స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వొచ్చు.
1. ముందుగా మీ ఫోన్లో వాట్సాప్ యాప్ ఓపెన్ చేయండి.
2. పైన కుడివైపు ఉన్న మూడు చుక్కల మీద క్లిక్ చేసి సెట్టింగ్స్ (Settings) లోకి వెళ్లండి.
3. మీ పేరు పక్కన ఉన్న చిన్న బాణం గుర్తును సెలెక్ట్ చేసుకోండి.
4. అందులో 'యాడ్ అకౌంట్' (Add Account) ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
5. ఆ తర్వాత మీ రెండో మొబైల్ నంబర్ను ఎంటర్ చేయండి.
6. ఆ నంబర్కు వచ్చే 6 అంకెల ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి వెరిఫై చేయండి.
7. పేరు, ప్రొఫైల్ ఫోటో లాంటి డీటెయిల్స్ ఇచ్చి అకౌంట్ సెటప్ చేసుకోండి.
అంతే! ఇప్పుడు ఒకే వాట్సాప్ యాప్లో రెండు అకౌంట్లను వాడుకోవచ్చు.
ఐఫోన్లో (iPhone) రెండు వాట్సాప్ అకౌంట్లను వాడటం ఎలా?
గతంలో ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లకు మాత్రమే ఉన్న ఈ ఫీచర్ను ఇప్పుడు ఐఫోన్ యూజర్లకు కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. 2026 మార్చి నాటికి ఐఓఎస్ (iOS)లో రెండు వాట్సాప్ అకౌంట్లను ఒకేసారి వాడుకునే ఫీచర్ను లాంచ్ చేస్తున్నట్లు వాట్సాప్ ప్రకటించింది.
దీనికోసం ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి:
1. ఐఫోన్లో వాట్సాప్ యాప్ ఓపెన్ చేయండి.
2. కింద ఉన్న సెట్టింగ్స్ (Settings) సెక్షన్లోకి వెళ్లండి.
3. మీ ప్రొఫైల్ పేరు పక్కన ఉన్న + గుర్తును ఎంచుకోండి.
4. 'యాడ్ అకౌంట్' (Add Account) మీద నొక్కండి.
5. రెండో మొబైల్ నంబర్ను ఎంటర్ చేయండి.
6. ఓటీపీ ద్వారా నంబర్ను వెరిఫై చేయండి.
7. కొత్త అకౌంట్ కోసం పేరు, ప్రొఫైల్ వివరాలను సెట్ చేసుకోండి.
ఇప్పుడు మీ ఐఫోన్లోనే రెండు వాట్సాప్ అకౌంట్లను విడివిడిగా వాడుకోవచ్చు.
రెండు అకౌంట్ల మధ్య ఎలా స్విచ్ అవ్వాలి?
రెండు అకౌంట్లను యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత వాటి మధ్య మారడం చాలా ఈజీ.
• ఆండ్రాయిడ్ (Android) : సెట్టింగ్స్ సెక్షన్లో మీ పేరు పక్కనున్న బాణం గుర్తు మీద నొక్కి మరో అకౌంట్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని వెర్షన్లలో మూడు చుక్కల ద్వారా కూడా స్విచ్ అకౌంట్స్ (Switch Accounts) ఆప్షన్ ఉంటుంది.
• ఐఫోన్ (iPhone) : సెట్టింగ్స్ సెక్షన్లో అకౌంట్ సెలెక్షన్ ఆప్షన్ను ఓపెన్ చేసి మీకు కావాల్సిన అకౌంట్ను ఎంచుకోవచ్చు.
ప్రతి అకౌంట్కూ వేర్వేరు చాట్స్, ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్, నోటిఫికేషన్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. అలాగే, ఐఫోన్లో ఏ అకౌంట్ వాడుతున్నారో గుర్తుపట్టడానికి కింద ఉన్న ప్రొఫైల్ ఫోటో హెల్ప్ అవుతుంది.
రెండు వాట్సాప్ అకౌంట్లు వాడుతున్నప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సినవి
• రెండు అకౌంట్లకు వేర్వేరు మొబైల్ నంబర్లు తప్పనిసరి.
• ఒక అకౌంట్లోని చాట్స్ ఇంకో అకౌంట్తో ఆటోమేటిక్గా మిక్స్ అవ్వవు.
• ప్రతి అకౌంట్కూ ప్రైవసీ (Privacy), నోటిఫికేషన్స్ (Notification) సెట్టింగ్స్ను విడివిడిగా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు.
• రెండో అకౌంట్ను యాడ్ చేయడానికి ముందున్న అకౌంట్ నుంచి లాగౌట్ అవ్వాల్సిన పనిలేదు.
• ఫేక్ వాట్సాప్ యాప్స్ లేదా మాడిఫై చేసిన యాప్స్ వాడొద్దు.
ఈ ఫీచర్ ఎవరికి బాగా యూజ్ అవుతుంది?
ఆఫీస్ స్టాఫ్ - పని, పర్సనల్ చాట్స్ను విడివిడిగా ఉంచుకోవచ్చు
చిరు వ్యాపారులు - కస్టమర్ల కాంటాక్ట్స్ను సెపరేట్గా మేనేజ్ చేయొచ్చు
స్టూడెంట్స్ - ఫ్రెండ్స్, చదువుకి సంబంధించిన చాట్స్ విడదీయొచ్చు
ఎంట్రప్రెన్యూర్స్ - బిజినెస్, ఫ్యామిలీ కాంటాక్ట్స్ను వేర్వేరుగా మెయింటైన్ చేయొచ్చు
రెండు నంబర్లు వాడేవాళ్లు ఇకపై రెండు ఫోన్లు క్యారీ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. వాట్సాప్ అఫీషియల్గా ఇచ్చిన మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ ఫీచర్తో ఒకే ఫోన్లో రెండు అకౌంట్లను ఈజీగా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు.