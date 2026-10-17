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- WhatsApp Tips : మీ వాట్సాప్ మెసేజెస్ మరింత స్టైలిష్గా కనిపించాలా? ఈ సింపుల్ టిప్స్ తో అద్భుతాలు చేయొచ్చు
WhatsApp Tips : మీ వాట్సాప్ మెసేజెస్ మరింత స్టైలిష్గా కనిపించాలా? ఈ సింపుల్ టిప్స్ తో అద్భుతాలు చేయొచ్చు
అందరూ పంపినట్లుగానే సాధారణ లెటర్స్ తో వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపితే కిక్కేముంటుందని భావిస్తున్నారా? అయితే మీ వాట్సాప్ మెసేజెస్ ను మరింత స్టైలిష్ గా మార్చుకునే టిప్స్ ఇవిగో…
వాట్సాప్ టిప్స్
ప్రస్తుతం స్మార్ట్ఫోన్ ఉపయోగించే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వాట్సాప్ ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా మారిపోయింది. కుటుంబ సభ్యులకు మెసేజ్లు పంపడం నుంచి ఆఫీసు సమాచారం, ముఖ్యమైన పత్రాలు, వార్తలు, ఫొటోలు షేర్ చేయడం వరకు ఎన్నో పనులకు ఈ యాప్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే వాట్సాప్లో కేవలం మెసేజ్లు పంపడమే కాకుండా, వాటిని మరింత అందంగా, సులభంగా చదివేలా మార్చుకోవడానికి కూడా కొన్ని ఉపయోగకరమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఒక సమాచారాన్ని పాయింట్ల రూపంలో పంపడం, ముఖ్యమైన పదాలను బోల్డ్ చేయడం, వాక్యాలను ఇటాలిక్గా మార్చడం వంటి సదుపాయాలు వాట్సాప్ లో ఉన్నాయని కూడా చాలామందికి తెలియవు. ఈ ఫీచర్లను ఉపయోగించడానికి ప్రత్యేకంగా మరో యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు... వాట్సాప్ లోనే మెసేజ్ టైప్ చేసేటప్పుడు కొన్ని సింబల్స్ను ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది. మరి వాట్సాప్లో ఈ ట్రిక్స్ను ఎలా ఉపయోగించాలి? మెసేజ్లను బోల్డ్, ఇటాలిక్, స్ట్రైక్త్రూ రూపాల్లో ఎలా మార్చుకోవాలి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. వాట్సాప్లో పాయింట్ల రూపంలో మెసేజ్లు ఎలా పంపాలి?
ఎవరితోనైనా ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని పంచుకోవాలన్నా, ఒక పనికి సంబంధించిన సూచనలు పంపాలన్నా పాయింట్ల రూపంలో మెసేజ్లు పంపడం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇలా పంపితే ప్రతి అంశం విడిగా కనిపిస్తుంది. చదివేవారికి కూడా సమాచారం త్వరగా అర్థమవుతుంది. ఉదాహరణకు ఆఫీసులో చేయాల్సిన పనులు, షాపింగ్ జాబితా, సమావేశానికి సంబంధించిన సూచనలు పంపేటప్పుడు ఈ ఫీచర్ను ఉపయోగించవచ్చు.
వాట్సాప్ లో బుల్లెట్ పాయింట్ల రూపంలో మెసేజ్ పంపే విధానం...
-వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి, మెసేజ్ పంపాల్సిన చాట్ను ఎంచుకోండి.
- మెసేజ్ టైప్ చేసే చోట * (స్టార్) సింబల్ను టైప్ చేయండి.
- దాని తర్వాత స్పేస్ బటన్ నొక్కి, మొదటి అంశాన్ని టైప్ చేయండి.
- ఆ తర్వాత ఎంటర్ నొక్కి, తదుపరి అంశాన్ని టైప్ చేయండి.
ఇలా చేస్తే మెసేజ్లోని అంశాలు బుల్లెట్ పాయింట్ల రూపంలో కనిపిస్తాయి. అయితే ఈ ఫీచర్ సరిగ్గా పనిచేయడానికి వాట్సాప్లో లిస్ట్ ఫార్మాటింగ్కు సపోర్ట్ ఉండాలి. కొన్ని వెర్షన్లలో స్టార్కు బదులుగా - (హైఫన్) ఉపయోగించడం ద్వారా కూడా బుల్లెట్ లిస్ట్ను ప్రారంభించవచ్చు.
2. వాట్సాప్లో వరుస నంబర్లతో లిస్ట్ తయారు చేయడం ఎలా?
కొన్ని సందర్భాల్లో సమాచారాన్ని బుల్లెట్ పాయింట్ల రూపంలో పంపడం కంటే, వరుస నంబర్లతో పంపడం మంచిది. ముఖ్యంగా స్టెప్ బై స్టెప్ వివరాలు, ప్రాసెస్లు, చేయాల్సిన పనుల క్రమాన్ని తెలియజేయడానికి ఈ పద్ధతి ఉపయోగపడుతుంది.
నంబర్లతో లిస్ట్ తయారు చేయడానికి ఈ విధానాన్ని అనుసరించండి
- మెసేజ్ టైప్ చేసే చోట 1 నంబర్, తర్వాత డాట్ టైప్ చేయండి.
- ఆ తర్వాత స్పేస్ బటన్ నొక్కండి.
- మొదటి అంశాన్ని టైప్ చేసి, తదుపరి లైన్లో రెండో అంశాన్ని రాయండి.
- ఇదే విధంగా మిగిలిన అంశాలను టైప్ చేయండి.
ఇలా టైప్ చేస్తే వరుసగా 1, 2, 3 రూపంలో పాయింట్స్ కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణకు, ఒక పనిని పూర్తి చేయడానికి అనుసరించాల్సిన ఐదు దశలను ఈ విధంగా పంపవచ్చు. ప్రతి అంశాన్ని విడిగా టైప్ చేయడం వల్ల చదివేవారికి ఏ పని ముందుగా చేయాలో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
3. వాట్సాప్ మెసేజ్ లో ముఖ్యమైన పదాలను బోల్డ్గా మార్చడం ఎలా?
వాట్సాప్ మెసేజ్లోని ముఖ్యమైన విషయాలు అవతలి వ్యక్తి దృష్టికి వెంటనే వెళ్లాలంటే బోల్డ్ ఫార్మాట్ ఉపయోగపడుతుంది. ఉదాహరణకు సమావేశం తేదీ, సమయం, చివరి తేదీ లేదా ముఖ్యమైన సూచనలను బోల్డ్గా మార్చి పంపవచ్చు.
వాట్సాప్ లో బోల్డ్ టెక్స్ట్ కోసం ఏం చేయాలి?
సంబంధిత పదం లేదా వాక్యానికి ముందు, తర్వాత ఒక్కో స్టార్ సింబల్ (*) పెట్టాలి. ఉదాహరణకు *రేపు ఉదయం 10 గంటలకు సమావేశం ఉంది*... ఇలా టైప్ చేస్తే మధ్యలోని వాఖ్యం బోల్డ్ గా కనిపిస్తుంది. దీంతో సాధారణ టెక్స్ట్లో ముఖ్యమైన సమాచారం ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది.
4. వాట్పాప్ మెసేజ్ను ఇటాలిక్ స్టైల్లో మార్చడం ఎలా?
కొన్ని పదాలు లేదా వాక్యాలను ప్రత్యేకంగా చూపించడానికి ఇటాలిక్ ఫార్మాట్ ఉపయోగించవచ్చు. ఇది సాధారణంగా ఒక విషయాన్ని నొక్కి చెప్పడానికి లేదా మెసేజ్లోని కొంత భాగానికి ప్రత్యేక శైలిని ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
వాట్సాప్ లో ఇటాలిక్ టెక్స్ట్ కోసం..
- వాక్యం ప్రారంభంలో _ (అండర్స్కోర్) సింబల్ పెట్టండి.
- వాక్యం చివరలో మరో అండర్స్కోర్ పెట్టండి.
ఉదాహరణకు: _ఈ విషయాన్ని తప్పకుండా గుర్తుంచుకోండి_.
మెసేజ్ పంపిన తర్వాత అండర్స్కోర్ల మధ్య ఉన్న టెక్స్ట్ ఇటాలిక్ రూపంలో కనిపిస్తుంది. అయితే సింబల్స్ మధ్యలో ఖాళీలు పెట్టకుండా టైప్ చేయాలి.
5. వాట్పాప్ మెసేజ్ లో పదాలపై గీత గీయడం (స్ట్రైక్త్రూ) ఎలా?
వాట్సాప్లో మరో ఆసక్తికరమైన ఫార్మాటింగ్ ఫీచర్ స్ట్రైక్త్రూ. ఇందులో ఒక పదం లేదా వాక్యం మధ్యలో గీత కనిపిస్తుంది. సరిచేసిన సమాచారం, రద్దు చేసిన అంశం లేదా మార్పు చేసిన వివరాలను తెలియజేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
వాట్సాప్ లో స్ట్రైక్త్రూ టెక్స్ట్ కోసం..
- వాక్యం ప్రారంభంలో ~ (టిల్డ్) సింబల్ పెట్టండి.
- వాక్యం చివరలో మరో ~ సింబల్ పెట్టండి.
ఉదాహరణకు : ~ఈ కార్యక్రమం రేపు జరుగుతుంది~
మెసేజ్ ఇలా టైప్ చేశారో వాక్యంపై గీత కనిపిస్తుంది. దీంతో ఆ సమాచారం మారిందని లేదా దానిని ప్రత్యేకంగా గుర్తించాలని అవతలి వ్యక్తికి తెలియజేయవచ్చు.
ఈ వాట్సాప్ టిప్స్ ఉపయోగించడం వల్ల ప్రయోజనాలేంటి?
ఈ చిన్న ట్రిక్స్ వల్ల మెసేజ్లను మరింత స్పష్టంగా, క్రమబద్ధంగా పంపవచ్చు. ముఖ్యంగా రోజూ ఎక్కువ మెసేజ్లు పంపేవారికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి.
సమాచారం స్పష్టంగా ఉంటుంది : పెద్ద మెసేజ్లను పాయింట్లుగా విభజించడం వల్ల చదవడం సులభమవుతుంది.
ముఖ్యమైన విషయాలు వెంటనే కనిపిస్తాయి : బోల్డ్ ఫార్మాట్ ద్వారా తేదీలు, సమయాలు, ముఖ్యమైన సూచనలను ప్రత్యేకంగా చూపించవచ్చు.
పనుల క్రమం తెలుస్తుంది : నంబర్లతో కూడిన లిస్ట్ ద్వారా ఒక పని తర్వాత మరొక పని ఏ క్రమంలో చేయాలో తెలియజేయవచ్చు.
మెసేజ్ ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది : ఇటాలిక్, స్ట్రైక్త్రూ వంటి ఫార్మాటింగ్ ఫీచర్లు సమాచారాన్ని ప్రత్యేకంగా చూపించడానికి ఉపయోగపడతాయి.
సమయం ఆదా అవుతుంది : అదనపు యాప్లు లేదా ఇతర సాధనాలు ఉపయోగించకుండానే వాట్సాప్ మెసేజ్ లో ఈ మార్పులు చేయవచ్చు.
గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం
వాట్సాప్లో ఫార్మాటింగ్ కోసం ఉపయోగించే సింబల్స్ను సరైన విధంగా టైప్ చేయడం ముఖ్యం. బోల్డ్ కోసం *వాక్యం*, ఇటాలిక్ కోసం _వాక్యం_, స్ట్రైక్త్రూ కోసం ~వాక్యం~ ఉపయోగించాలి. అలాగే బుల్లెట్ లిస్ట్, నంబర్డ్ లిస్ట్ కోసం వాట్సాప్లో అందుబాటులో ఉన్న లిస్ట్ ఫార్మాటింగ్ను ఉపయోగించవచ్చు.
చిన్నగా కనిపించే ఈ ఫీచర్లు మెసేజ్లను మరింత క్రమబద్ధంగా, సులభంగా అర్థమయ్యేలా మార్చగలవు. కాబట్టి వాట్సాప్ను రోజూ ఉపయోగించే వారు ఈ టిప్స్ను తెలుసుకుని, అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగిస్తే మెసేజ్లు పంపడం మరింత సులభమవుతుంది.