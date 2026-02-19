Zimbabwe : ఇది కదా కమ్ బ్యాక్ అంటే.. 2024లో జీరో.. 2026లో హీరో
Zimbabwe : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో జింబాబ్వే సంచలనం సృష్టించింది. ఆస్ట్రేలియా, శ్రీలంకలను ఓడించి గ్రూప్ బీ టాపర్గా నిలిచి సూపర్ 8కు దూసుకెళ్లి చరిత్ర తిరగరాసింది. వరల్డ్ కప్లో జింబాబ్వే మాస్ కంబ్యాక్ తో 17 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ అదే జోరును చూపిస్తోంది.
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026: చరిత్రను మళ్ళీ మొదలుపెట్టిన జింబాబ్వే
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో సంచలనాలు నమోదవుతున్నాయి. పసికూనగా భావించిన జింబాబ్వే క్రికెట్ జట్టు అద్భుత ప్రదర్శనతో గ్రూప్ బీలో అగ్రస్థానంలో నిలిచి సూపర్-8 దశకు చేరుకుంది. మాజీ ఛాంపియన్లు ఆస్ట్రేలియా, సహ ఆతిథ్య జట్టు శ్రీలంకలను మట్టికరిపించి జింబాబ్వే ప్రపంచ క్రికెట్ను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇది కేవలం విజయం మాత్రమే కాదు, 2009 నుండి నిశ్శబ్దంగా ఉన్న జింబాబ్వే క్రికెట్ పునర్జన్మగా చెప్పవచ్చు.
చరిత్ర మొదలు.. మళ్ళీ మొదలైన జింబాబ్వే వైభవం
జింబాబ్వే క్రికెట్ చరిత్రలో 1999 ప్రపంచకప్ ఒక స్వర్ణయుగం. ఆ సమయంలో ఆండీ ఫ్లవర్, గ్రాంట్ ఫ్లవర్, హీత్ స్ట్రీక్, పౌల్ స్ట్రాంగ్ వంటి దిగ్గజ ఆటగాళ్లతో ఆ జట్టు భారత్, దక్షిణాఫ్రికాలను ఓడించి సంచలనం సృష్టించింది. ఆ తర్వాత రాజకీయ కారణాల వల్ల 2009లో ఆ జట్టు టీ20 ప్రపంచకప్ నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. దాదాపు 17 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత, 2026లో ఆఫ్రికన్ సింహాలు మళ్ళీ గర్జించాయి. ఇది చరిత్ర పునరావృతం కావడం కాదు, ఆగిపోయిన చరిత్ర మళ్ళీ ఇక్కడి నుండి కొనసాగుతోంది.
ఆస్ట్రేలియా, శ్రీలంకలపై సంచలన విజయాలు
ఈ టోర్నీలో జింబాబ్వే ప్రయాణం అద్భుతంగా సాగింది. కొలంబోలోని ఆర్. ప్రేమదాస స్టేడియంలో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో జింబాబ్వే తన వ్యూహాలతో ఆసీస్ను కంగుతినిపించింది. ఆ తర్వాత శ్రీలంకతో జరిగిన పోరులో 179 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని మరో మూడు బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఛేదించి క్లినికల్ విజయాన్ని అందుకుంది. ఒమన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో కూడా సికందర్ రజా సేన 8 వికెట్ల తేడాతో ఏకపక్ష విజయం సాధించింది. ప్రస్తుతం భారత్, వెస్టిండీస్, దక్షిణాఫ్రికా సరసన అజేయ జట్టుగా జింబాబ్వే నిలిచింది.
కీలక ఆటగాళ్ల మెరుపులు
జింబాబ్వే విజయాల్లో బ్యాటర్లు బ్రయాన్ బెన్నెట్, తడివనాషే మరుమని, సికందర్ రజా, ర్యాన్ బర్ల్ కీలక పాత్ర పోషించారు. బౌలింగ్లో బ్లెస్సింగ్ ముజరబానీ, బ్రాడ్ ఎవాన్స్ ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను వణికించారు. ఈ ఇద్దరు బౌలర్లు ప్రస్తుత వరల్డ్ కప్ టాప్-10 వికెట్ టేకర్ల జాబితాలో ఉండటం విశేషం. సూపర్ 8లో జింబాబ్వే జట్టు వెస్టిండీస్, దక్షిణాఫ్రికా, భారత్తో తలపడనుంది. ఇందులో రెండు విజయాలు సాధిస్తే సెమీఫైనల్ బెర్త్ ఖాయమవుతుంది.
సికందర్ రజా ధీమా
ఐర్లాండ్తో మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు కావడంతో సూపర్ 8 బెర్త్ ఖరారైన తర్వాత కెప్టెన్ సికందర్ రజా మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "మేము కేవలం అర్హత సాధించడమే లక్ష్యంగా ఇక్కడికి రాలేదు. మాకు మరిన్ని లక్ష్యాలు ఉన్నాయి. సూపర్-8 అనేది కేవలం ఒక మెట్టు మాత్రమే, పూర్తి బాక్స్ కాదు. జట్టు మొత్తం చాలా ఏకాగ్రతతో ఉంది" అని రజా పేర్కొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జింబాబ్వే క్రికెట్కు మళ్ళీ గౌరవం తీసుకురావడమే తమ అసలు లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అదే జోరును జింబాబ్వే ఇప్పుడు కొనసాగిస్తోంది. మరి సూపర్ 8 లో ఏ టీమ్స్ కు జింబాబ్వే షాక్ ఇస్తుందో చూడాలి.