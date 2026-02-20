అండర్ డాగ్స్గా సూపర్ 8కి.. పిల్లబచ్చా అనుకుంటే అంచనాలు తలకిందులే..
Zimbabwe: 2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో జింబాబ్వే జట్టు అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచింది. 2024 టీ20 ప్రపంచకప్లో అర్హత సాధించలేకపోయిన జింబాబ్వే, ఈసారి సికందర్ రాజా నాయకత్వంలో..
2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో జింబాబ్వే జట్టు అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచింది. 2024 టీ20 ప్రపంచకప్లో అర్హత సాధించలేకపోయిన జింబాబ్వే, ఈసారి సికందర్ రాజా నాయకత్వంలో ఫీనిక్స్ పక్షిలా పైకి లేచింది. గ్రూప్ దశలో ఆస్ట్రేలియా, ఆతిథ్య శ్రీలంక వంటి బలమైన జట్లను ఓడించి అజేయంగా సూపర్ 8కు చేరుకుంది.
ఆస్ట్రేలియాపై 169 పరుగులు చేసి..
కొలంబోలో జరిగిన మ్యాచ్ల్లో ఆస్ట్రేలియాపై 169 పరుగులు చేసి విజయం సాధించగా, శ్రీలంక నిర్దేశించిన 179 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఛేదించింది. బ్రియన్ బెన్నెట్ 63 పరుగులతో రాణించగా, సికందర్ రాజా 26 బంతుల్లో 45 పరుగులు చేసి కీలక పాత్ర పోషించాడు. టోనీ మున్యోంగా సిక్సర్తో మ్యాచ్ను ముగించాడు.
ఈ విజయాలతో 2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో గ్రూప్ దశలో ఓటమి ఎరుగని నాలుగు జట్లలో ఒకటిగా జింబాబ్వే రికార్డ్ సృష్టించింది. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి సూపర్ 8 దశపై ఉంది. కాగితంపై ఈ జట్లు బలంగా ఉన్నప్పటికీ, జింబాబ్వే ప్రస్తుత ఫామ్ చూస్తుంటే ఏ జట్టునైనా ఓడించే సత్తా వారికి ఉందని స్పష్టమవుతోంది.
కఠినమైన గ్రూప్ లోకి జింబాబ్వే
భారత్, సౌత్ ఆఫ్రికా, వెస్టిండీస్ ఉన్న కఠినమైన గ్రూప్ లోకి జింబాబ్వే చేరింది. అండర్డాగ్స్గా బరిలోకి దిగుతున్నా, తమకున్న ఊపుతో పెద్ద జట్లకు సవాల్ విసిరే సత్తా జింబాబ్వేకు ఉందని ఈ ప్రదర్శన నిరూపించింది. ఈనెల 26న చెన్నైలో టీం ఇండియా జింబాబ్వేతో తలపడనుంది.
టీం ఇండియా సరికొత్త వ్యూహాలు..
ఈ నేపథ్యంలో, జింబాబ్వేను ఎదుర్కోవడానికి టీం ఇండియా సరికొత్త వ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈనెల 22వ తేదీన అహ్మదాబాద్లో సౌత్ ఆఫ్రికాతో టీం ఇండియా తలపడనుంది. ఆ తర్వాత, ఈనెల 26వ తేదీన చెన్నైలో జింబాబ్వేతో టీం ఇండియా మ్యాచ్ ఆడనుంది. జింబాబ్వే ప్రదర్శన ఈ టోర్నీలో ఒక కీలక అంశంగా మారింది.