WPL 2026: మంధానా మజాకా.. ఆరెంజ్ క్యాప్ తనదే.. టాప్ 5 బ్యాటర్లు వీరే
WPL 2026 Top 5 Run Scorers: ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 సీజన్లో స్మృతి మంధాన 377 పరుగులతో ఆరెంజ్ క్యాప్ను కైవసం చేసుకుంది. హర్మన్ప్రీత్ కౌర్, సీవర్ బ్రంట్ టాప్ 5 జాబితాలో నిలిచారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
RCB అభిమానులకు పండగే.. బ్యాటింగ్ లో స్మృతి మంధాన వరల్డ్ రికార్డ్
మహిళల క్రికెట్ చరిత్రలో 2026 ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది. హై-స్కోరింగ్ మ్యాచ్లు, అద్భుతమైన వ్యూహాలు, ప్లేయర్ల వీరోచిత ప్రదర్శనలతో ఈ సీజన్ అభిమానులను ఉర్రూతలూగించింది. ముఖ్యంగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన తన బ్యాటింగ్తో ప్రకంపనలు సృష్టించింది. వడోదరలో జరిగిన చరిత్రాత్మక ఫైనల్ లో సూపర్ బ్యాటింగ్ తో ఆర్సీబీని ఛాంపియన్ గా నిలబెట్టింది. ఫైనల్ తర్వాత స్మృతి మంధాన 377 పరుగులతో ఈ సీజన్ ఆరెంజ్ క్యాప్ విజేతగా నిలిచింది. ఈ సీజన్ లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్ 5 ప్లేయర్ల వివరాలు గమనిస్తే..
1. స్మృతి మంధాన: ఆరెంజ్ క్యాప్ విన్నర్
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కెప్టెన్ స్మృతి మంధానకు ఈ సీజన్ ఒక పీడకలలాంటి ఆరంభం నుండి అద్భుతమైన విజయానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఆమె 153.25 స్ట్రైక్ రేట్తో 377 పరుగులు సాధించి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇందులో ఒక ఇన్నింగ్స్లో ఆమె చేసిన 96 పరుగులు అత్యధికం. కేవలం 4 పరుగుల తేడాతో సెంచరీ మిస్ అయినప్పటికీ, డబ్ల్యూపీఎల్ చరిత్రలో ఒక భారతీయ క్రీడాకారిణి సాధించిన అత్యధిక స్కోరుగా ఇది నమోదైంది. ఆమె ఈ టోర్నీలో అత్యధికంగా 57 ఫోర్లు కొట్టి తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది.
2. హర్మన్ప్రీత్ కౌర్
ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ మరోసారి తన క్లాస్ ఆటతీరును ప్రదర్శించింది. జట్టు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్లతో ఆదుకున్న ఆమె, మొత్తం 342 పరుగులు చేసింది. ఆమె సగటు 68.40 కావడం విశేషం, ఇది టాప్ 5 బ్యాటర్లలోనే అత్యుత్తమం. అలాగే ఈ సీజన్లో ఆమె అత్యధికంగా 13 సిక్సర్లు బాది పవర్ హిట్టింగ్లో తన సత్తా చాటింది. ఆమె అత్యధిక స్కోరు 82 నాటౌట్.
3. నాట్ సీవర్-బ్రంట్
ప్రపంచ అత్యుత్తమ ఆల్రౌండర్లలో ఒకరైన ముంబై ఇండియన్స్ ప్లేయర్ నాట్ సీవర్-బ్రంట్ ఈసారి బ్యాటింగ్లో కొత్త రికార్డులు సాధించింది. ముంబై మిడిల్ ఆర్డర్కు వెన్నెముకలా నిలిచిన ఆమె 321 పరుగులు చేసింది. 2026 సీజన్లో సెంచరీ నమోదు చేసిన ఏకైక ప్లేయర్గా ఆమె రికార్డు సృష్టించింది. ఆమె 100 నాటౌట్ స్కోరు ఈ సీజన్కే హైలైట్గా నిలిచింది.
4. లిజెల్ లీ: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ విధ్వంసకర ఓపెనర్
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఓపెనర్ లిజెల్ లీ పవర్ప్లేలో తన దూకుడుతో ప్రత్యర్థి బౌలర్లను వణికించింది. 10 ఇన్నింగ్స్ల్లో ఆమె 320 పరుగులు సాధించి నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. ఆమె ఇన్నింగ్స్లో 46 ఫోర్లు, 11 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఢిల్లీ జట్టు భారీ స్కోర్లు సాధించడంలో ఆమె అందించిన మెరుపు ఆరంభాలే కీలక పాత్ర పోషించాయి. ఆమె అత్యధిక స్కోరు 86 పరుగులు.
5. లారా వోల్వార్డ్ట్
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మరో ఓపెనర్ లారా వోల్వార్డ్ట్ తన క్లాసిక్, టెక్నికల్ బ్యాటింగ్తో పరుగుల వరద పారించింది. నిలకడకు మారుపేరుగా నిలిచిన లారా 45.29 సగటుతో 317 పరుగులు చేసింది. జట్టుకు బలమైన పునాది వేయడంలో ఆమె ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. ఆమె అత్యధిక స్కోరు 77 పరుగులు. ఈ ఐదుగురు బ్యాటర్ల అద్భుత ప్రదర్శన కారణంగా డబ్ల్యూపీఎల్ 2026 సీజన్ మహిళల క్రికెట్ స్థాయిని మరో మెట్టు ఎక్కించింది.