MI vs KKR : 220 రన్స్ కొట్టినా కేకేఆర్ ఎందుకు ఓడిపోయింది?
MI vs KKR : ఐపీఎల్ 2026లో కేకేఆర్ ఉంచిన 221 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ముంబై ఇండియన్స్ అలవోకగా ఛేదించింది. రోహిత్ శర్మ సూపర్ నాక్ తో మెరిశాడు. కోల్కతా ఓటమికి దారితీసిన ఐదు కారణాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ముంబై బ్యాటర్ల ఊచకోతతో కేకేఆర్ కొట్టిన కొండంత స్కోరు బద్దలైంది
ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 రెండో మ్యాచ్లో పరుగుల వరద పారింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 220 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. అయితే, ఇంత పెద్ద లక్ష్యాన్ని ముంబై ఇండియన్స్ (MI) కేవలం 19.1 ఓవర్లలోనే 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించి, 6 వికెట్ల తేడాతో అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది. గత ఏడు ప్రయత్నాల్లో ఎప్పుడూ 220 కంటే ఎక్కువ లక్ష్యాన్ని ఛేదించని ముంబై, ఈసారి ఆ రికార్డును తిరగరాసింది.
కేకేఆర్ ఇంత భారీ స్కోరు సాధించినా ఓటమిపాలవ్వడానికి గల ప్రధాన 5 కారణాలను గమనిస్తే..
1. పవర్ప్లేలో రోహిత్-రికెల్టన్ విధ్వంసం
ముంబై ఓపెనర్లు రోహిత్ శర్మ, ర్యాన్ రికెల్టన్ తొలి ఓవర్ నుంచే కేకేఆర్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. ముఖ్యంగా పవర్ప్లేలో వీరిద్దరూ అటాకింగ్ బ్యాటింగ్తో స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. కేవలం 4.1 ఓవర్లలోనే ముంబై 50 పరుగుల మార్కును చేరుకుంది. రోహిత్ కేవలం 23 బంతుల్లోనే తన కెరీర్లో అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ సాధించగా, రికెల్టన్ 24 బంతుల్లో యాభై పూర్తి చేశాడు. వీరిద్దరి మధ్య నమోదైన 148 పరుగుల భాగస్వామ్యం కేకేఆర్పై ముంబైకి అత్యుత్తమ ఓపెనింగ్ జోడీగా నిలిచింది.
2. కేకేఆర్ అనుభవం లేని బౌలింగ్ విభాగం
కేకేఆర్ కెప్టెన్ అజింక్య రహానే స్వయంగా అంగీకరించినట్లుగా, వారి బౌలింగ్ విభాగంలో అనుభవలేమి స్పష్టంగా కనిపించింది. వైభవ్ అరోరా, బ్లెస్సింగ్ ముజారబాని వంటి బౌలర్లు ధారాళంగా పరుగులు సమర్పించుకున్నారు. వైభవ్ తన 4 ఓవర్లలో 52 పరుగులు ఇవ్వగా, ముజారబాని తన తొలి రెండు ఓవర్లలోనే 24 పరుగులు ఇచ్చాడు. సరైన లెంగ్త్లో బౌలింగ్ చేయలేకపోవడం, రోహిత్ వంటి సీనియర్ ఆటగాళ్లపై ఒత్తిడి పెంచడంలో యువ బౌలర్లు విఫలమయ్యారు.
3. కెప్టెన్ రహానే గాయం.. మైదానంలో గందరగోళం
మ్యాచ్ కీలక దశలో ఉండగా కేకేఆర్ కెప్టెన్ అజింక్య రహానే కండరాల నొప్పితో మైదానాన్ని వీడాల్సి వచ్చింది. అతని స్థానంలో రింకూ సింగ్ తాత్కాలికంగా కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టాడు. ఒక ప్రధాన కెప్టెన్ మైదానంలో లేకపోవడం బౌలింగ్ మార్పులు, ఫీల్డింగ్ సెట్టింగ్స్పై ప్రభావం చూపింది. రహానే లేని లోటు కేకేఆర్ వ్యూహాలను దెబ్బతీసింది.
4. కీలక సమయాల్లో క్యాచ్లు చేజార్చడం
ఫీల్డింగ్లో కేకేఆర్ చేసిన తప్పిదాలు కూడా వారి ఓటమికి కారణమయ్యాయి. ర్యాన్ రికెల్టన్ 50 పరుగుల వద్ద ఉన్నప్పుడు కార్తీక్ త్యాగి బౌలింగ్లో వైభవ్ అరోరా ఒక సులువైన క్యాచ్ను వదిలేశాడు. ఆ తర్వాత రికెల్టన్ మరింత ప్రమాదకరంగా మారి 43 బంతుల్లో 81 పరుగులు (4 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు) సాధించి ముంబై విజయాన్ని ఖాయం చేశాడు. అలాగే, వరుణ్ చక్రవర్తి బౌలింగ్లో కూడా రికెల్టన్ ఇచ్చిన క్యాచ్ అవకాశాన్ని ఫీల్డర్లు అందుకోలేకపోయారు.
5. బౌలర్లకు సహకరించని పిచ్.. ముంబై బలమైన బ్యాటింగ్ లైనప్
వాంఖడే పిచ్ బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా ఉండటంతో పాటు, ముంబై బ్యాటింగ్ లైనప్ చాలా బలంగా ఉంది. ఓపెనర్లు అవుట్ అయిన తర్వాత కూడా సూర్యకుమార్ యాదవ్ (16), తిలక్ వర్మ (20), హార్దిక్ పాండ్యా (18 నాటౌట్) వేగంగా పరుగులు సాధించి లక్ష్యాన్ని ఈజీగా మార్చారు. కేకేఆర్ స్పిన్ ద్వయం వరుణ్ చక్రవర్తి (48 పరుగులు), సునీల్ నరైన్ (30 పరుగులు) వికెట్లు తీయడంలో ఆలస్యం చేయడంతో ముంబై పని సులువైంది. చివరగా నమన్ ధీర్ ఫోర్ కొట్టి ముంబైకి 19.1 ఓవర్లలోనే విజయాన్ని అందించాడు.