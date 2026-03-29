Rohit Sharma : వాంఖడేలో రోహిత్ శర్మ విధ్వంసం.. ఆసియాలోనే మొదటి బ్యాటర్గా సరికొత్త చరిత్ర !
Rohit Sharma : రోహిత్ శర్మ ఐపీఎల్ 2026లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో జరిగిన ఈ పోరులో సిక్సర్ల మోతతో హిట్ మ్యాన్ రికార్డుల రారాజుగా నిలిచాడు.
ఐపీఎల్ 2026: హిట్ మ్యాన్ రికార్డుల వేట మొదలు.. 550 సిక్సర్లతో దుమ్మురేపాడు
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో ముంబై ఇండియన్స్ మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) తో జరిగిన రెండో మ్యాచ్లో రోహిత్ కేవలం 23 బంతుల్లోనే అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేసి కేకేఆర్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్ ద్వారా రోహిత్ పలు సూపర్ రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
ఆసియా ఖండంలోనే తొలి బ్యాటర్గా రోహిత్ శర్మ అరుదైన ఘనత
ఈ మ్యాచ్లో రోహిత్ శర్మ తన మూడో సిక్సర్ బాదగానే, టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో 550 సిక్సర్లు పూర్తి చేసిన తొలి ఆసియా బ్యాటర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఘనత సాధించిన తొమ్మిదో బ్యాటర్గా నిలిచాడు. హిట్ మ్యాన్ తన ట్రేడ్ మార్క్ షాట్లతో వాంఖడే స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు.
కేకేఆర్పై అత్యధిక పరుగులు.. వార్నర్ రికార్డ్ బద్దలు కొట్టిన రోహిత్
ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఒకే జట్టుపై అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా రోహిత్ శర్మ నిలిచాడు. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్పై డేవిడ్ వార్నర్ చేసిన 1,093 పరుగుల రికార్డును రోహిత్ ఈ మ్యాచ్లో అధిగమించాడు. ప్రస్తుతం కేకేఆర్పై రోహిత్ చేసిన పరుగులు 1,161 కి చేరాయి. విరాట్ కోహ్లీ (పంజాబ్ కింగ్స్పై 1,159 పరుగులు) కూడా రోహిత్ కంటే వెనుకే ఉండటం విశేషం.
23 బంతుల్లోనే మెరుపు అర్ధ సెంచరీ కొట్టిన రోహిత్
రోహిత్ శర్మ ఈ మ్యాచ్లో కేవలం 23 బంతుల్లోనే తన కెరీర్లో అత్యంత వేగవంతమైన ఐపీఎల్ హాఫ్ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. గతంలో 2015 ఫైనల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్పై 25 బంతుల్లో చేసిన అర్ధ సెంచరీయే అతనికి ఫాస్టెస్ట్ గా ఉండేది. రోహిత్ మొత్తం 38 బంతుల్లో 78 పరుగులు చేసి అవుట్ అయ్యాడు, ఇందులో 6 ఫోర్లు, 6 భారీ సిక్సర్లు ఉన్నాయి.
కోహ్లీ రికార్డు సమం చేసిన రోహిత్.. 50 సార్లు 50+ స్కోర్లు
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక సార్లు 50 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పరుగులు చేసిన బ్యాటర్ల జాబితాలో రోహిత్ శర్మ 50వ సారి ఈ ఘనత సాధించాడు. ఈ జాబితాలో విరాట్ కోహ్లీ (72), డేవిడ్ వార్నర్ (66), శిఖర్ ధావన్ (53) అగ్రస్థానాల్లో ఉండగా, రోహిత్ ఇప్పుడు 50వ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు.
ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యంలో రోహిత్ సరికొత్త రికార్డు
రోహిత్ శర్మ, ర్యాన్ రికెల్టన్ జోడి కేకేఆర్పై ముంబై ఇండియన్స్ తరపున అత్యుత్తమ ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పింది. వీరిద్దరూ కలిసి మొదటి వికెట్కు 148 పరుగులు జోడించి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చారు. అనుకుల్ రాయ్ పట్టిన అద్భుతమైన క్యాచ్ వల్ల రోహిత్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసినప్పటికీ, అప్పటికే ముంబై విజయం ఖాయమైంది.