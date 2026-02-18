- Home
యువరాజ్ సమ్రా… వరల్డ్ క్రికెట్ లో ఈ పేరు గట్టిగానే వినిపించేలా కనిపిస్తోంది. ఈ భారత సంతతి కెనడా ప్లేయర్ కేవలం 19 ఏళ్ల వయసులోనే టీ20 వరల్డ్ కప్ ఆడుతూ సెంచరీ బాదాడు.
ఈ యువరాజ్ మామూలోడు కాదు గురూ..!
Yuvraj Samra : టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 లో ప్రధాన జట్లకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి పసికూనలు. జింబాబ్వే దెబ్బకు ఆస్ట్రేలియా టీం టీ20 వరల్డ్ కప్ నుండి నిష్క్రమించింది... పాకిస్థాన్ కు కూడా అమెరికా గట్టి పోటీ ఇస్తోంది. ఇలా పసికూనలుగా చెప్పుకునే టీం పవర్ ఫుల్ ఇన్నింగ్ ఆడుతున్నాయి... ఆ జట్ల ఆటగాళ్ల అద్భుతాలు చేస్తున్నారు. ఇలా కెనడాకు చెందిన భారత సంతతి ఆటగాడు యువరాజ్ సమ్రా అయితే టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో నిలిచిపోయే రికార్డు సాధించాడు.
టీ20 వరల్డ్ కప్ లో యువరాజ్ రికార్డు...
టీ20 వరల్డ్ కప్ లో భాగంగా ఫిబ్రవరి 17న న్యూజిలాండ్, కెనడా జట్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన కెనడాకు ఓపెనర్ యువరాజ్ సమ్రా అద్భుత ఆరంభం అందించాడు. కెప్టెన్ దిల్ప్రీత్ బజ్వాతో కలిసి ఏకంగా 116 పరుగులు భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. ఇలా అద్భుతంగా ఆడిన యువరాజ్ కేవలం 65 బంతుల్లోనే 110 పరుగులు (6 సిక్సులు, 11 ఫోర్లు) చేశాడు.
యువరాజ్ ఒక్క సెంచరీ టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో నిలిచిపోయే రికార్డు సాధించాడు. అతిచిన్న వయసులో (19 ఏళ్ళ 141 రోజులు) టీ20 వరల్డ్ కప్ లో సెంచరీ రికార్డు ఇతడిపేరిట నమోదయ్యింది. ఇదే యువరాజ్ కెరీర్ లో ఇప్పటివరకు అత్యుత్తమ స్కోరు.
పాకిస్థానీ రికార్డు యువరాజ్ ఎసరు...
పాక్ పరువు తీయాలంటే టీమిండియా ప్లేయరే కావాలా ఏంటి.. ఇండియన్ బ్లడ్ శరీరంలో ప్రవహిస్తున్నా చాలు అని యువరాజ్ సమ్రా నిరూపించాడు. అతడు న్యూజిల్యాండ్ పై సెంచరీ బాదినా రికార్డు మాత్రం పాకిస్థాన్ ప్లేయర్ ది బద్దలయ్యింది. ఇప్పటివరకు టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో అతిచిన్న వయసులో సెంచరీ బాదిన రికార్డు పాక్ ప్లేయర్ అహ్మద్ షహజాద్ పేరిట ఉండేది... అతడు 22 ఏళ్ల వయసులో సెంచరీ చేశాడు. కానీ ఈ రికార్డును యువరాజ్ సమ్రా బద్దలుగొట్టాడు.
ఎవరి యువరాజ్ సమ్రా..? యువరాజ్ సింగ్ కు లింక్ ఉందా..?
యువరాజ్ సమ్రా కెనడాలోని భారత సంతతి కుటుంబంలో జన్మించాడు. పంజాబ్ కు చెందిన బల్జీత్ సమ్రా ఉపాధి నిమిత్తం కెనడాకు వెళ్లి కుటుంబంతో అక్కడే స్థిరపడ్డాడు.. అతడి కొడుకే ఈ యువరాజ్. క్రికెట్ ను బాగా ఇష్టపడే బల్జీత్ టీమిండియా మాజీ ప్లేయర్ యువరాజ్ సింగ్ వీరాభిమాని. అందుకే కొడుకుకు యువరాజు అని పేరుపెట్టాడు.
తన కొడుకును గొప్ప క్రికెటర్ గా చూడాలన్నది బల్జీత్ కల... అందుకే చిన్నప్పటినుండి యువరాజ్ కు క్రికెట్ లో శిక్షణ ఇప్పించాడు. కెనడాలో క్రికెట్ కోచింగ్ కష్టంగా ఉండటంతో ఇండియా, అమెరికాల్లో శిక్షణ ఇప్పించాడు. ఇలా క్రికెట్ లో మెలకువలు నేర్చుకున్న యువరాజ్ కెనడా జట్టులో చోటు సంపాదించాడు.
కెనడా క్రికెట్ టీం తరపున టీ20 వరల్డ్ కప్ లో ఆడే అవకాశం రావడంతో తానేంటో నిరూపించుకోవాలని యువరాజ్ సమ్రా భావించాడు. ఈ క్రమంలో న్యూజిల్యాండ్ తో జరిగిన మ్యాచ్ లో సెంచరీ బాది చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇలా తానెంతో ఇష్టపడే యువరాజ్ సింగ్ చేత శభాష్ అనిపించుకునే స్థాయికి చేరుకున్నాడు.
యువరాజ్ సెంచరీ బాదినా ఓడిన కెనడా
యువరాజ్ సమ్రా న్యూజిల్యాండ్ బౌలర్లను ఉతికి ఆరేశాడు... అద్బుత సెంచరీతో రికార్డులు బద్దలుగొట్టాడు.. ఇంతచేసినా కెనడాకు ఓటమి తప్పలేదు. మొదట బ్యాటింగ్ చేసి కెనడా విసిరిన 174 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కేవలం 15.1 ఓవర్లలోనే చేధించింది న్యూజిల్యాండ్. రచిన్ రవీంద్ర 39 బంతుల్లో 59 పరుగులు, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ 36 బంతుల్లో 76 పరుగులతో రెచ్చిపోవడంతో కెనడా ఓడింది... కానీ యువరాజ్ సమ్రా క్రికెట్ ప్రియుల మనసు గెలుచుకున్నాడు.