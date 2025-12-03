మనతో పెట్టుకుంటే ఇట్లనే ఉంటది.. విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీల మోత
Virat Kohli Century : భారత్ vs సౌతాఫ్రికా 2వ వన్డేలోనూ విరాట్ కోహ్లీ అద్భుతమైన సెంచరీ చేశాడు. రాయ్పూర్లో విరాట్ పరుగుల వర్షం కురిపించాడు. వరుసగా రెండు మ్యాచ్లలో సెంచరీలతో దుమ్మురేపాడు.
Image Credit : BCCI
విరాట్ కోహ్లీ అద్భుత సెంచరీ !
రాయ్పూర్లో జరిగిన మ్యాచ్లో విరాట్ కోహ్లీ అద్భుత సెంచరీతో చెలరేగాడు. వరుసగా రెండో మ్యాచ్లో సెంచరీ చేసి తన ఫామ్ను నిరూపించుకున్నాడు. షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ అంతర్జాతీయ స్టేడియం విరాట్ కోహ్లీ పరుగుల వర్షం కురిసింది. ప్రొటీస్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపిస్తూ చెలరేగాడు. వన్డేల్లో 53 సెంచరీని సాధించాడు. దీంతో భారత జట్టు భారీ స్కోర్ దిశగా ముందుకు సాగుతోంది. విరాట్ తన 102 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ లో 7 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు బాదాడు.
