IPL : వార్నీ.. 5 పరుగులకే 5 వికెట్లు.. ఐపీఎల్ హిస్టరీలో టాప్ 5 బౌలింగ్ స్పెల్స్ ఇవే
Top 5 Best Bowling Figures in IPL: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 ఎడిషన్ కు కౌంట్ డౌన్ మొదలైంది. అయితే, ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలు నమోదు చేసిన టాప్ 5 బౌలర్లు ఎవరో మీకు తెలుసా? కేవలం 12 పరుగులిచ్చి 6 వికెట్లు తీసిన బౌలర్ ఎవరు?
Best Bowling Figures in IPL : బ్యాటర్లకు చుక్కలు చూపించిన బౌలర్లు
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) అంటేనే పరుగుల ప్రవాహం.. సిక్సర్ల మోత.. ఫోర్ల జాతర.. కానీ, బౌలర్ దెబ్బతో పిచ్పై బంతి నిప్పులు చెరిగితే, ఎంతటి మొనగాడైనా పెవిలియన్ దారి పట్టాల్సిందే. ఇప్పుడు ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ మొదలవ్వబోతోంది. మైదానంలో మళ్ళీ బ్యాటర్లు, బౌలర్ల మధ్య యుద్ధం షురూ కానుంది. ఈ తరుణంలో గత సీజన్లలో బ్యాటర్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించిన ఆ ఐదు అత్యుత్తమ బౌలింగ్ స్పెల్స్ ఏవో మీకు తెలుసా? అతి తక్కువ పరుగులిచ్చి, ఎక్కువ వికెట్లు పడగొట్టి మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చేసిన అద్భుతమౌన బౌలింగ్ స్పెల్స్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
1. అల్జారీ జోసెఫ్ (6/12) - ముంబై ఇండియన్స్
ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇప్పటికీ బెస్ట్ బౌలింగ్ స్పెల్ రికార్డు అల్జారీ జోసెఫ్ పేరిట ఉంది. 2019లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ముంబై ఇండియన్స్ తరపున అరంగేట్రం చేసిన జోసెఫ్, తన అద్భుత వేగంతో ప్రత్యర్థిని కంగుతినిపించారు. కేవలం 12 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 6 వికెట్లు పడగొట్టారు. 137 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో అల్జారీ జోసెఫ్ పోషించిన పాత్ర అద్భుతం. ఈ స్పెల్లో డేవిడ్ వార్నర్, విజయ్ శంకర్ వంటి కీలక వికెట్లు ఉన్నాయి. ఈ సూపర్ బౌలింగ్ తో ముంబై జట్టు 40 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.
2. సోహైల్ తన్వీర్ (6/14) - రాజస్థాన్ రాయల్స్
ఐపీఎల్ తొలి సీజన్ (2008) లోనే పాకిస్థాన్ పేసర్ సోహైల్ తన్వీర్ ఒక సంచలనం సృష్టించారు. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున ఆడిన తన్వీర్, 14 పరుగులకు 6 వికెట్లు తీశారు. ఆయన వేసిన విభిన్నమైన బౌలింగ్ యాక్షన్ బ్యాటర్లకు ఏమాత్రం అర్థం కాలేదు. దీనివల్ల ధోనీ సేన కేవలం 109 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. జోసెఫ్ రికార్డు సృష్టించే వరకు సుమారు 11 ఏళ్ల పాటు తన్వీర్ రికార్డు టాప్ లో ఉంది.
3. ఆడమ్ జంపా (6/19) - రైజింగ్ పూణే సూపర్జెయింట్స్
ఆస్ట్రేలియా లెగ్ స్పిన్నర్ ఆడమ్ జంపా 2016లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్పై అద్భుత ప్రదర్శన చేశారు. రైజింగ్ పూణే సూపర్జెయింట్స్ తరపున ఆడుతూ ఆయన 19 పరుగులిచ్చి 6 వికెట్లు పడగొట్టారు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఆరు వికెట్లు తీసిన మూడవ బౌలర్గా జంపా నిలిచారు. అయితే, దురదృష్టవశాత్తు ఆ మ్యాచ్లో పూణే జట్టు ఓటమి పాలైంది. అయినప్పటికీ, ఒక స్పిన్నర్గా టీ20 ఫార్మాట్లో 6 వికెట్లు తీయడం ఇప్పటికీ గొప్ప విషయం.
4. అనిల్ కుంబ్లే (5/5) - రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
భారత లెగ్ స్పిన్ దిగ్గజం అనిల్ కుంబ్లే 2009 సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్పై కనీవినీ ఎరుగని బౌలింగ్ చేశారు. కేవలం 3.1 ఓవర్లలో 5 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 5 వికెట్లు పడగొట్టారు. అంటే ఆయన ఒక్కో వికెట్కు సగటున ఒక పరుగు మాత్రమే ఇచ్చారు. 134 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన రాజస్థాన్ను కుంబ్లే కేవలం 58 పరుగులకే కుప్పకూల్చారు. ఎకానమీ పరంగా చూస్తే ఇది ఇప్పటికీ అత్యుత్తమ బౌలింగ్ స్పెల్.
5. ఆకాష్ మధ్వాల్ (5/5) - ముంబై ఇండియన్స్
2023 ఐపీఎల్ సీజన్లో ముంబై ఇండియన్స్ యంగ్ పేసర్ ఆకాష్ మధ్వాల్ చరిత్ర సృష్టించారు. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్తో జరిగిన ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో ఆయన కేవలం 5 పరుగులు ఇచ్చి 5 వికెట్లు తీశారు. దీని ద్వారా కుంబ్లే పేరిట ఉన్న అత్యంత పొదుపైన 5 వికెట్ల రికార్డును ఆయన సమం చేశారు. ఒక కీలకమైన నాకౌట్ మ్యాచ్లో అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్ ఈ స్థాయిలో రాణించడం ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఒక అరుదైన ఘనత అని చెప్పాలి.
ఐపీఎల్ బెస్ట్ బౌలింగ్ స్పెల్ : భారత బౌలర్ల ఆధిపత్యం
ఐపీఎల్ విదేశీ ఆటగాళ్లతో నిండి ఉన్నప్పటికీ, బౌలింగ్ విభాగంలో భారత ప్లేయర్లు తమ ముద్ర వేశారు. టాప్ 5లో అనిల్ కుంబ్లే, ఆకాష్ మధ్వాల్ ఇద్దరూ 5/5 గణాంకాలతో టాప్ ప్లేస్ కోసం పోటీ పడ్డారు. వీరితో పాటు జస్ప్రీత్ బుమ్రా (5/10), మోహిత్ శర్మ (5/10), ఇషాంత్ శర్మ (5/12) వంటి వారు కూడా అత్యుత్తమ స్పెల్స్ వేసి భారత బౌలింగ్ సత్తాను చాటారు. ముఖ్యంగా డెత్ ఓవర్లలో భారత పేసర్లు ప్రపంచ స్థాయి బ్యాటర్లను కట్టడి చేయడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటున్నారు.