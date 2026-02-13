IND vs NAM: 4 పరుగులకే 5 వికెట్లు.. టీమిండియాపై పసికూన జట్టు 11 బంతుల విధ్వంసం..
Team India: అమెరికాతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో టీం ఇండియాకు పేలవమైన ఆరంభం లభించింది. కానీ ముగింపు అదిరింది. అయితే, నమీబియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో కథ పూర్తి భిన్నంగా మారింది. ఈసారి ప్రారంభం అద్భుతంగా ఉంది. కానీ ముగింపు మాత్రం నిరాశాజనకంగా మారింది.
వరుసగా రెండోసారి టీ20 ప్రపంచకప్
డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ టీం ఇండియా వరుసగా రెండోసారి టీ20 ప్రపంచకప్ గెలవడానికి ఫేవరెట్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ టోర్నమెంట్ స్వదేశంలో జరుగుతుండటంతో, టీం ఇండియా అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. అయితే, సూర్యకుమార్ యాదవ్ నాయకత్వంలోని టీం ఇండియా అభిమానుల్లో పలు ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తోంది.
టాప్, మిడిల్ ఆర్డర్ ఫెయిల్యూర్
USAతో జరిగిన మ్యాచ్లో, టీం ఇండియా టాప్, మిడిల్ ఆర్డర్ కుప్పకూలింది. ఆ తర్వాతి మ్యాచ్లోనే, మిడిల్, లోయర్ మిడిల్ ఆర్డర్లు నిరాశపరిచాయి. నమీబియాతో జరిగిన రెండవ మ్యాచ్లో బలమైన ఆరంభం తర్వాత, టీం ఇండియా పరిస్థితి దిగజారింది. చివరి రెండు ఓవర్లలో సగం జట్టును కోల్పోయింది.
టాప్ ఆర్డర్ త్వరగా ఆరంభించింది.
గురువారం, ఫిబ్రవరి 12న ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో జరిగిన గ్రూప్ దశలో భారత జట్టు తన రెండవ మ్యాచ్ కోసం మైదానంలోకి దిగింది. మునుపటి మ్యాచ్లో, USA భారత జట్టు మొదటి ఆరు వికెట్లను కేవలం 77 పరుగులకే పడగొట్టింది. ఈసారి కథ భిన్నంగా ఉంది. ఓపెనర్లు ఇషాన్ కిషన్, సంజు శాంసన్ జట్టుకు అద్భుతమైన ఆరంభం ఇచ్చారు. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ వరుసగా రెండు ఓవర్లలో అవుట్ అయినప్పుటికి భారత్ 10 ఓవర్లలో 120 పరుగులు చేసింది. అయితే, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే జట్టును 200 దాటించారు.
చివరి 11 బంతుల్లో వికెట్లు పతనం
ఇక్కడే టీం ఇండియా ఇన్నింగ్స్ తడబడింది. 19వ ఓవర్ మొదటి బంతికి ఎరాస్మస్ బౌలింగ్లో హార్దిక్ సిక్స్ కొట్టి జట్టు స్కోరును 200 దాటించాడు. అయితే, తర్వాతి 11 బంతుల్లో భారత్ ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది. చివరి ఓవర్లో అందరి దృష్టి రింకుపైనే ఉంది, కానీ అతను మొదటి రెండు బంతుల్లో ఒక్క పరుగూ చేయలేకపోయాడు. ఆ తర్వాత, మూడవ బంతికి అతను ఔటయ్యాడు. తరువాతి రెండు బంతుల్లో భారత్ రెండు పరుగులు చేసింది. చివరి బంతికి రెండవ పరుగు తీసే ప్రయత్నంలో అతను రనౌట్ అయ్యాడు. ఆ విధంగా, 225-230 స్కోరు సాధించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కనిపించిన టీం ఇండియా 209 పరుగులను మాత్రమే చేరుకోగలిగింది.
ఇషాన్ కిషన్ విధ్వంసం
అంతకుముందు, ఇషాన్ కిషన్ కేవలం 20 బంతుల్లోనే టీమిండియా తరఫున అజేయ అర్ధ సెంచరీ సాధించాడు. టీ20 ప్రపంచకప్లో అర్ధ సెంచరీ సాధించిన తొలి భారత వికెట్ కీపర్గా నిలిచాడు. ఇషాన్ 24 బంతుల్లో 61 పరుగులు చేశాడు. అదే సమయంలో, జట్టులోకి తిరిగి వచ్చిన సంజు శాంసన్ మొదటి 2 ఓవర్లలో 8 బంతుల్లో 3 సిక్సర్లు, 1 ఫోర్తో 22 పరుగులు చేశాడు. హార్దిక్ పాండ్యా 28 బంతుల్లో 52 పరుగులు, శివమ్ దూబే కూడా 16 బంతుల్లో 23 పరుగులు చేశాడు.