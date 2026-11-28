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- Rohit Sharma: ముంబై ఇండియన్స్ అభిమానులకు పూనకాలే.. మళ్లీ కెప్టెన్గా రోహిత్ శర్మ రీఎంట్రీ
Rohit Sharma: ముంబై ఇండియన్స్ అభిమానులకు పూనకాలే.. మళ్లీ కెప్టెన్గా రోహిత్ శర్మ రీఎంట్రీ
Rohit Sharma: హార్దిక్ పాండ్యా పంజాబ్ కింగ్స్కు మారడంతో ముంబై ఇండియన్స్ మళ్లీ రోహిత్ శర్మకు కెప్టెన్సీ అప్పగించింది. ఐపీఎల్ 2027లో ముంబైకి రోహిత్ ఎందుకు సరైన ఛాయిసో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మూడేళ్ల తర్వాత మళ్లీ రోహిత్ శర్మ చేతికి పగ్గాలు
గత కొన్ని ఐపీఎల్ సీజన్లలో ముంబై ఇండియన్స్ చాలా ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంది. రోహిత్ శర్మ స్థానంలో హార్దిక్ పాండ్యాను కెప్టెన్గా నియమించినా, ఫ్రాంచైజీ ఆశించిన ఫలితాలు రాలేదు. దీంతో సరిగ్గా మూడు సీజన్ల తర్వాత, ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన ముంబై ఇండియన్స్ మళ్లీ తమ పాత కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మకే పగ్గాలు అప్పగించింది. 2023లో చివరిసారిగా ముంబైని ప్లేఆఫ్స్కు తీసుకెళ్లిన రోహిత్, 2024 సీజన్కు ముందు హార్దిక్కు కెప్టెన్సీ అప్పగించారు.
ఇప్పుడు హార్దిక్ పాండ్యా ట్రేడ్ ద్వారా పంజాబ్ కింగ్స్కు వెళ్లిపోగా, అతని స్థానంలో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ ముంబై జట్టులోకి వచ్చారు. దీనికి తోడు కీరన్ పొలార్డ్ను హెడ్ కోచ్గా నియమించడంతో పాటు రాబిన్ ఉతప్ప, మిచెల్ మెక్క్లెనాఘన్, ధవల్ కులకర్ణిలను కోచింగ్ స్టాఫ్లోకి తిరిగి తీసుకువచ్చారు.
అనుభవం, టైటిల్ వేటలో రోహిత్ కీలకం
2013 నుంచి 2020 మధ్య ముంబై ఇండియన్స్కు ఐదు ఐపీఎల్ టైటిల్స్ అందించిన ఘనత రోహిత్ శర్మది. అయితే గత ఆరు సీజన్లుగా ముంబై ఒక్క ట్రోఫీ కూడా గెలవలేదు. ఇలాంటి సమయంలో జట్టును మళ్లీ టైటిల్ రేసులోకి తీసుకురావడానికి రోహిత్ అనుభవం చాలా అవసరం. 2026 నవంబర్ 27న ముంబై ఇండియన్స్ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో రోహిత్ తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.
"ముంబై ఇండియన్స్ నా జీవితంలో ఒక పెద్ద భాగం. ఈ జట్టుకు నాయకత్వం వహించడం నాకు ఎప్పుడూ గర్వకారణం. రాబోయే సీజన్ గురించి నీతా భాభి, ఆకాశ్లతో జరిగిన చర్చలు చాలా ఉత్సాహంగా సాగాయి. మనం ఏం సాధించగలమో నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది" అని రోహిత్ పేర్కొన్నారు. 2013-2023 మధ్య 158 మ్యాచ్లకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన రోహిత్, 87 విజయాలు సాధించి, 67 మ్యాచ్లలో ఓడిపోయారు. 4 మ్యాచ్లు టై అయ్యాయి. 1.30 విన్ లాస్ రేషియో, 56.32 గెలుపు శాతంతో పాటు అతని కెప్టెన్సీలో ముంబై ఒక్క ఐపీఎల్ ఫైనల్ కూడా ఓడిపోలేదు.
2027 వరల్డ్ కప్, ఐపీఎల్ ఆరో టైటిల్ లక్ష్యం
ఈ నియామకం రోహిత్ కెరీర్కు కూడా చాలా కీలకమైన సమయంలో జరిగింది. 2027 నాటికి 39 ఏళ్ల వయసులో ఉండే రోహిత్కు భారత వన్డే జట్టులో చోటు అంత సులభం కాదు. న్యూజిలాండ్తో జరిగిన గత సిరీస్లో నాలుగు ఇన్నింగ్స్లలో కేవలం 30 పరుగులు మాత్రమే చేశారు. సెలెక్టర్లు జులైలోనే భవిష్యత్తు ప్రణాళికల గురించి చెప్పినా, రోహిత్ జట్టులో కొనసాగారు.
కేవలం వన్డేలు మాత్రమే ఆడుతున్న రోహిత్కు, సిరీస్ల మధ్య ఎక్కువ గ్యాప్ రావడంతో గత రెండు టూర్లలో ఫామ్ అందుకోవడానికి సమయం పట్టింది. గత సీజన్లో ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా ఆడిన రోహిత్, ఇప్పుడు కెప్టెన్గా పూర్తిస్థాయిలో మైదానంలో ఉండటం 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ సన్నాహాలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఎంఎస్ ధోనీ లేని నేపథ్యంలో, ఆరో ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలిచి చరిత్ర సృష్టించే సువర్ణావకాశం రోహిత్ ముందుంది.
తిలక్ వర్మ కోసం రోహిత్ త్యాగం.. కానీ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ వేరు
అక్టోబర్లోనే 2027 ఐపీఎల్ కోసం రోహిత్ను కెప్టెన్గా నియమించాలని ముంబై భావించింది. నిజానికి రోహిత్ మొదట యువ ఆటగాడు తిలక్ వర్మ పేరును కెప్టెన్సీకి సూచించారని, కానీ ఫ్రాంచైజీ కోరిక మేరకు తనే బాధ్యతలు తీసుకునేందుకు అంగీకరించారని రిపోర్టులు పేర్కొన్నాయి. కొత్త కోచ్ల నియామకంలోనూ రోహిత్ సలహాలు తీసుకున్నారు.
రోహిత్ కేవలం ఒక్క సీజన్ మాత్రమే ఆడతారన్న ప్రచారాన్ని కూడా సంబంధిత వర్గాలు కొట్టిపారేశాయి. అతను ఆడాలనుకున్నంత కాలం ముంబై తరఫున ఆడతారని స్పష్టం చేశారు. బుమ్రా, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, అర్ష్దీప్ సింగ్ వంటి స్టార్ ఆటగాళ్లతో కూడిన బలమైన జట్టును నడిపిస్తూనే, భవిష్యత్ కెప్టెన్గా తిలక్ వర్మను తీర్చిదిద్దే బాధ్యత రోహిత్పై ఉంది.
పొలార్డ్తో పాత కాంబినేషన్.. మెగా వేలం సవాళ్లు
గతంలో కెప్టెన్, ప్లేయర్గా ముంబైకి ఎన్నో విజయాలు అందించిన రోహిత్ శర్మ, కీరన్ పొలార్డ్ ఇప్పుడు కెప్టెన్, హెడ్ కోచ్లుగా మళ్లీ జతకట్టారు. జట్టుపై పొలార్డ్కు ఉన్న అవగాహన, రోహిత్ అనుభవం తోడైతే ముంబై పాత వైభవాన్ని తిరిగి పొందడం కష్టం కాదు. తక్షణమే టైటిల్ గెలవడంపై దృష్టి పెడుతూనే, రాబోయే మెగా వేలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని భవిష్యత్ జట్టును, తదుపరి నాయకుడిని సిద్ధం చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా ముంబై మేనేజ్మెంట్ ముందుంది.